Success Story: 'बेरोजगारी के कारण नहीं हो रही थी शादी, अब आने लगे रिश्ते' जानिए सब इंस्पेक्टर संतोष की कहानी

"घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन शुरू से इंजीनियरिंग करने का सपना था. बड़े भाई ने मेरे लिए अपने सपना का त्याग कर दिया. माता-पिता ने घर का सामान बेचकर इंजीनियरिंग की फीस दी ताकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो. जैसे तैसे कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की." -संतोष कुमार उर्फ टिंकू, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस

गांव से हुई है पढ़ाई: संतोष कुमार इमामगंज प्रखंड की दुबहल पंचायत के रहने वाले हैं. किसान परिवार से आते हैं. प्रारंभिक शिक्षा गांव के मल्हारी स्कूल से प्राप्त की. इमामगंज स्कूल से मैट्रिक और गयाजी शहर में रहकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. इसके बाद एनआईटी दुर्गापुर से मैकेनिकल में बीटेक और हरियाणा के एनआईटी कुरुक्षेत्र से एमटेक किया. यहां तक पढ़ाई करने में माता-पिता और बड़े भाई ने काफी मदद की.

"मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिहार पुलिस में जाना है. कहीं सफलता नहीं मिल रही थी तो बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरे और उसमें सेलेक्शन हो गया. आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी रखेंगे." -संतोष कुमार उर्फ टिंकू, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस

इंजीनियरिंग कर चुके हैं संतोष: यह कहानी संतोष कुमार उर्फ टिंकू की है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक कर चुके हैं. अब बिहार पुलिस में दारोगा बनकर लोगों की सेवा करेंगे. बिहार पुलिस अकादमी राजगीर से ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कैमूर जिले में पहली पोस्टिंग हुई है. संतोष बताते हैं कि वे इस नौकरी से खुश हैं, लेकिन मंजिल सिविल सर्विसेज ही है.

गया: कभी बेरोजगारी के कारण शादी नहीं हो रही थी. अब दारोगा बनते ही रिश्ते आने शुरू हो गए हैं. सपना तो विदेश में नौकरी करना था. माता-पिता ने घर का सामान बेचकर बेटे को इंजीनियरिंग करायी, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया. सिविल सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन यहां भी असफलता मिली. लंबे समय तक बेरोजगार रहे, जिस कारण डिप्रेशन में चले गए. ऐसा लगा था कि इंजीनियरिंग कर गलती कर दी, लेकिन जब बिहार पुलिस में मौका मिला तो चैन की सांस आयी.

'इंजीनयरिंग में नहीं मिली सफलता': इंजीनयरिंग करने के बाद संतोष को लगा था कि अब उनका सपना पूरा हो गया. अब विदेश में जाकर लाखों का पैकेज मिलेंगे, लेकिन यह आसान नहीं था. संतोष बताते हैं कि मैकेनिकल ट्रेड होने के कारण इसमें भविष्य नहीं दिख रहा था. नौकरी लेने की काफी कोशिश की, इसी बीच कोरोना आ गया और काफी पीछे चले गए.

'नौकरी नहीं मिलने से डिप्रेशन': संतोष बताते हैं कि नौकरी नहीं मिलने के कारण डिप्रेशन में चले गए थे. घर की आर्थिक स्थिति पहले से खराब थी. परिवार के लोग भी परेशान हो रहे थे. पारिवारिक दबाव भी था कि नौकरी करनी है. इतने खर्च कर इंजीनयरिंग की, लेकिन किसी भी कंपनी से ऑफर नहीं मिल रहे थे. घर के लोग शादी करना चाह रहे थे, लेकिन बेरोजगारी की वजह से शादी भी नहीं हो रही थी.

"मैं खुद नहीं चाहता था कि नौकरी के बिना शादी कर लूं. भाई और पिता की कमाई पर कब तक आश्रित रहेंगे. इसलिए बीपीएससी की तैयारी कर ने लगे थे. तीन बार परीक्षा दिए. एक बार इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद तो पूरी तरह टूट गए थे." -संतोष कुमार उर्फ टिंकू, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस

परिवार ने बढ़ाया हौसला: संतोष बताते हैं कि मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी. सिविल सर्विसेज में भी सफलता नहीं मिली. समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन घर वालों ने साथ नहीं छोड़ा. काफी समझाया कि 'चिंता मत करो, नौकरी मिल जाएगी.' घर वालों ने काफी हौसला बढ़ाया. इसी बीच बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आयी.

सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार (ETV Bharat)

"परिवार के लोगों के कहने पर फार्म भर दिए. लिखित परीक्षा निकल गयी. फिजिकल पास करना था, लेकिन मैं कभी भी दौड़ा नहीं था. 3 किमी भी दौड़ना मुश्किल था." -संतोष कुमार उर्फ टिंकू, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस

'दर्द की दवा खाकर फिजिकल की तैयारी': संतोष बताते हैं कि फिजिकल की तैयारी करने के लिए दौड़ लगाते थे. फिजिकल टेस्ट पास करना आसान नहीं था. शुरुआत में काफी समस्या होती थी. दर्द इतना होता था कि बर्दाश्त से बाहर था. हाई जंप की तैयारी में कमर में लचक आ गई थी, बड़ी समस्या थी लेकिन बेरोजगारी को दूर कर दरोगा की नौकरी पाने का लक्ष्य था. दर्द की दवा खा कर दौड़ते थे.

'रिजल्ट से परिवार में खुशी': संतोष फिजिकल की परीक्षा भी पास कर लिए. जब रिजल्ट आयी तो घर के परिवार में खुशी का माहौल छा गया. इसके बाद संतोष ट्रेनिंग में गए. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब ज्वाइनिंग की तैयारी में हैं. संतोष कहते हैं कि संघर्ष के दौरान कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है.

"अब बेरोजगारी की चिंता खत्म हो गई है. भरोसा है कि आगे और भी बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे. अब बीपीएससी की तैयारी करने में कोई समस्या नहीं होगी." -संतोष कुमार उर्फ टिंकू, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस

