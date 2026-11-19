कद छोटा, हौसला बड़ा.. 2 फीट हाइट, समाज के लिए मिसाल बनी मीणा और उमेश की जोड़ी
Success Story: पति पत्नी स्कूटर से घूम-घूमकर मसाले बेचते थे, उसी स्कूटर से चुनाव प्रचार किया और अब जिला परिषद सदस्य बन गए. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 19, 2026 at 7:33 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी प्रेरणादायी तस्वीर सामने आई है जो आपको इंसानी हिम्मत, हौसले और अडिग जज्बे की हद सोचने पर मजबूर कर देंगे. कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हौसले मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं. इस दिव्यांग दंपती की कहानी इसी कहावत को सच साबित करती है.
संघर्ष, हौसले और सफलता की मिसाल
दिव्यांग मीणा देवी और उमेश साह की कहानी संघर्ष, हौसले और सफलता की मिसाल है. करीब दो फीट की लंबाई के बावजूद इस दंपती ने कभी अपनी शारीरिक चुनौतियों को सपनों के आड़े नहीं आने दिया. दोनों पति पत्नी कभी स्कूटर से घूम-घूमकर मसाले बेचते थे, उसी स्कूटर से गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार किया और अब जनता के आशीर्वाद से जिला परिषद सदस्य बनने तक का सफर तय किया है.
उमेश साह और उनकी पत्नी मीणा देवी ने बचपन में ही पोलियो की वजह से अपने पैरों की ताकत खो दी. इसके बाद परिवार और रिश्तेदारों की मदद से दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामा और जिंदगी की हर मुश्किल का मिलकर सामना किया. कभी दिल्ली की अगरबत्ती फैक्ट्री में मजदूरी की, कभी ट्राइसाइकिल से कबाड़ का कारोबार किया, तो कभी गांव-गांव और गली-गली घूमकर मसाले बेचे.
इस सफर में कई ऐसे दिन भी आए, जब परिवार के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया. लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन इस दंपती ने कभी हार नहीं मानी. जिस दंपती ने कभी अभावों के बीच अपना परिवार चलाया, आज जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर जिला परिषद तक पहुंचाया है. जिला परिषद सदस्य बनने के बावजूद आज भी दोनों मसाले बेचते हैं और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं.
पोलियो ने बदली जिंदगी, लेकिन हौसला बरकरार
उमेश साह का जन्म 1 जनवरी 1984 को हुआ था. वे बताते हैं कि जब उनकी उम्र करीब आठ साल थी, उस समय उनके गांव में कई लोग पोलियो की चपेट में आ रहे थे. इसी दौरान वह भी अचानक इस बीमारी से पीड़ित हो गए जिसके बाद धीरे-धीरे उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया.
उमेश बताते हैं कि परिवार के लोग काफी परेशान हुए, बेहतर इलाज की उम्मीद में कई जगह दिखाया गया, लेकिन उस समय पोलियो के इलाज की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. तमाम कोशिशों के बावजूद उनके पैर पहले की तरह काम नहीं कर सके. बचपन में ही उन्हें समझ आ गया कि उनकी जिंदगी दूसरे बच्चों से अलग होने वाली है. हालांकि, उन्होंने खुद को कभी दूसरों से कम नहीं समझा.
आठ साल की उम्र में पोलियो से ग्रसित हो गया और धीरे-धीरे शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर दिया, घरवालों ने बहुत जगह इलाज कराया, बहुत कोशिश किए सबलोग पर पैर फिर ठीक नहीं हुआ. अब तो आदत हो गई है, सब काम कर लेते हैं."- उमेश साह
पांच साल की उम्र में पोलियो ने जकड़ा
दूसरी तरफ मीणा देवी का जन्म वर्ष 1986 में हुआ. वे बताती हैं कि करीब पांच साल की उम्र में पोलियो की बीमारी ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया था. उस समय पोलियो से बचाव की दवा और टीकाकरण की सुविधाएं आज की तरह आम नहीं थीं.
मीणा कहतीं हैं कि बीमारी के बाद उनका पूरा शरीर प्रभावित हुआ था. परिजनों ने कई जगह इलाज कराया, धीरे-धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों ने काम करना शुरू किया, लेकिन पैरों का निचला हिस्सा पहले की तरह सामान्य नहीं हो सका.
"पांच साल की उम्र में पोलियो हो गया था, उस समय पोलियो की दवा और टीकाकरण उतना आसान नही था बीमारी के बाद उनका पूरा शरीर प्रभावित हुआ था. कई जगह इलाज कराया गया तो धीरे-धीरे बाकी अंग काम करने लगे पर पैर सामान्य नहीं हो सके."- मीणा देवी, जिला पार्षद
2001 में दिल्ली प्रवास
उमेश साह बताते हैं कि उनकी पारिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. घर की जिम्मेदारियों और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2001 में वह दिल्ली चले गए. वहां एक अगरबत्ती फैक्ट्री में काम किया. शारीरिक परेशानी के बावजूद उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा. दिल्ली में काम करने के बाद वर्ष 2002 में वह वापस अपने गांव लौट आए.
गांव लौटने के बाद सरकारी सहायता से उन्हें ट्राइसाइकिल मिली. इसके बाद उन्होंने 2002 से करीब 2016 तक ट्राइसाइकिल के सहारे कबाड़ का कारोबार किया. आसपास के इलाकों में जाते और शीशी-बोतल, लोहा-लक्कड़ समेत अन्य कबाड़ खरीदने-बेचने का काम करते थे.वे आत्मसम्मान के साथ परिवार चलाना चाहते थे.
मार्च 2008 में दोनों ने थामा एक-दूसरे का हाथ
उमेश और मीणा की जिंदगी में मार्च 2008 में एक नया मोड़ आया. दोनों के परिवार चाहते थे कि उनके जीवनसाथी ऐसे हों, जो उनकी शारीरिक स्थिति को समझें और एक-दूसरे को कभी बोझ न समझें. इसी दौरान रिश्तेदारों के माध्यम से दोनों के विवाह की बात चली.
मीणा देवी को बताया गया कि उमेश साह एक मेहनती युवक हैं और अपनी शारीरिक परेशानी के बावजूद खुद के दम पर जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दोनों परिवारों की सहमति से मुलाकात हुई. पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक-दूसरे को पसंद किया.
दोनों के मन में भी यही इच्छा थी कि उन्हें ऐसा जीवनसाथी मिले, जो उनकी परेशानियों को समझ सके.आखिरकार मार्च 2008 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए. यह शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं थी, बल्कि दो संघर्ष कर रहे इंसानों का एक-दूसरे का सहारा बनने का फैसला भी था. दोनों ने तय किया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, जिंदगी की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे.
एक वक्त की रोटी का जुगाड़ भी था मुश्किल
शादी के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ. उमेश पहले की तरह ट्राइसाइकिल से कबाड़ का कारोबार करते रहे, लेकिन अकेले उनकी कमाई से परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा था. धीरे-धीरे परिवार बढ़ा और बच्चों की जिम्मेदारियां भी आ गईं. दोनों बताते हैं कि कई बार हालात ऐसे होते थे कि बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो रहा था.
मीणा देवी बताती हैं कि परिवार चलाने के लिए दोनों ने अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव कोशिश की.आर्थिक तंगी के साथ-साथ सामाजिक चुनौतियां भी थीं. मीणा के मुताबिक कई लोग उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर ताने देते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी की बात को अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया.
मीणा को मसाले और पापड़ बनाने की अच्छी जानकारी थी. उन्होंने पति को सुझाव दिया कि कबाड़ के कारोबार के साथ-साथ मसाले का काम शुरू किया जाए. उन्हें भरोसा था कि अगर दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.
2016 में शुरू किया मसाले का कारोबार
साल 2016 में दोनों ने मिलकर मसाले का कारोबार शुरू किया. शुरुआत छोटी थी, मीणा देवी घर पर मसाले तैयार करती थीं और उमेश ट्राइसाइकिल से गांव-गांव घूमकर उन्हें बेचते थे. धीरे-धीरे दोनों ने मसाले के साथ पापड़ का काम भी शुरू किया. कई बार ऐसा भी होता था कि पति-पत्नी दोनों ट्राइसाइकिल के सहारे मसाले बेचने निकल जाते थे.
मीणा और उमेश बताते हैं कि उनके सामने रास्तों की परेशानी थी, आर्थिक संकट था और कई बार लोगों की उपेक्षा भी झेलनी पड़ती थी. इसके बावजूद भी दोनों ने अपने काम को छोटा नहीं समझा. इसी मेहनत से परिवार का भरण-पोषण किया और अपने तीन बच्चों की पढ़ाई भी जारी रखी. आज उनकी बेटी 11वीं, बड़ा बेटा 12वीं और छोटा बेटा आठवीं कक्षा में पढ़ रहा है.
वर्ष 2016 से 2021 तक उन्होंने लगातार मसाले बेचने का काम किया. इस दौरान आसपास के गांवों और इलाकों में उनकी पहचान बनने लगी. लोग उन्हें सिर्फ मसाले बेचने वाले दंपती के रूप में नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल के रूप में देखने लगे.
ग्रामीणों ने चुनाव के लिए किया प्रोत्साहित
इस दंपती के संघर्ष को गांव के लोगों ने भी करीब से देखा. ग्रामीण विजय पांडे बताते हैं कि उमेश साह और मीणा देवी ने शारीरिक परेशानी के बावजूद कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया. शुरुआत में उमेश ट्राइसाइकिल से घूम-घूमकर कबाड़ का कारोबार करते थे. बाद में पति-पत्नी ने मिलकर मसाले का काम शुरू किया. दोनों को कई बार मेहनत करते हुए देखा है.
विजय कहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी. ये उनकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज मीणा देवी जिला परिषद सदस्य बनी हैं. ऐसे संघर्षशील लोगों को जनता की सेवा करने का मौका मिलना पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है.
"आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी. ये उनकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज मीणा देवी जिला परिषद सदस्य बनी हैं. ऐसे संघर्षशील लोगों को जनता की सेवा करने का मौका मिलना पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है."- विजय पांडे, स्थानीय ग्रामीण
मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल
वहीं ग्रामीण घनश्याम राय बताते हैं कि इस दंपती ने बहुत कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा. लोगों की बातों और तानों की परवाह किए बिना दोनों अपने काम में लगे रहे. अपने दम पर परिवार चलाया, बच्चों को पढ़ाया और लगातार लोगों के बीच बने रहे. मसाले बेचने के दौरान भी वे लोगों की समस्याएं सुनते थे.
घनश्याम राय के अनुसार, इसी वजह से लोगों ने उन पर भरोसा जताया. उनका कहना है कि जिला परिषद सदस्य बनने के बाद भी इस दंपती ने अपना पुराना कारोबार नहीं छोड़ा है, जो उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता को दिखाता है.
"इस दंपती ने बहुत कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा. लोगों की बातों और तानों की परवाह किए बिना दोनों अपने काम में लगे रहे. अपने दम पर परिवार चलाया, बच्चों को पढ़ाया और लगातार लोगों के बीच बने रहे. मसाले बेचने के दौरान भी वे लोगों की समस्याएं सुनते थे. इसी वजह से लोगों ने उन पर भरोसा जताया."- घनश्याम राय, स्थानीय ग्रामीण
जनता ने जिला परिषद तक पहुंचाया
लोगों के बीच लगातार रहने और उनकी समस्याओं को समझने की वजह से उमेश और मीणा की पहचान बढ़ने लगी थी. ग्रामीणों ने ही उन्हें चुनाव लड़ने का सुझाव दिया. लोगों का कहना था कि जो दंपती अपनी परेशानियों के बावजूद इतनी मेहनत कर सकता है, वह समाज के लिए भी कुछ कर सकता है.
2016 के आसपास उमेश साह ने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस हार से दोनों कुछ समय के लिए निराश भी हुए. उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा. फिर मसाले बेचने के दौरान जब भी वह लोगों के बीच जाते, ग्रामीण उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते, लोगों के इसी भरोसे ने उन्हें दोबारा राजनीति में आने का हौसला दिया.
इसके बाद उमेश साह ने जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मन बनाया. 2021 में जिला परिषद क्षेत्र संख्या-20 महिला सीट होने के कारण उनकी पत्नी मीणा देवी चुनाव मैदान में उतरीं. पति-पत्नी ने उसी ट्राइसाइकिल और स्कूटर के सहारे क्षेत्र में लोगों से संपर्क किया, जिससे वे कभी मसाले बेचकर अपना परिवार चलाते थे. इस बार ग्रामीणों ने उनका भरपूर समर्थन किया और मीणा देवी 9 हजार 47 वोट से जीत कर जिला पार्षद बनीं
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