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कद छोटा, हौसला बड़ा.. 2 फीट हाइट, समाज के लिए मिसाल बनी मीणा और उमेश की जोड़ी

मुजफ्फरपुर के मीणा और उमेश की जोड़ी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी प्रेरणादायी तस्वीर सामने आई है जो आपको इंसानी हिम्मत, हौसले और अडिग जज्बे की हद सोचने पर मजबूर कर देंगे. कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हौसले मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं. इस दिव्यांग दंपती की कहानी इसी कहावत को सच साबित करती है.

संघर्ष, हौसले और सफलता की मिसाल

दिव्यांग मीणा देवी और उमेश साह की कहानी संघर्ष, हौसले और सफलता की मिसाल है. करीब दो फीट की लंबाई के बावजूद इस दंपती ने कभी अपनी शारीरिक चुनौतियों को सपनों के आड़े नहीं आने दिया. दोनों पति पत्नी कभी स्कूटर से घूम-घूमकर मसाले बेचते थे, उसी स्कूटर से गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार किया और अब जनता के आशीर्वाद से जिला परिषद सदस्य बनने तक का सफर तय किया है. देखें स्पेशल वीडियो (ETV Bharat) उमेश साह और उनकी पत्नी मीणा देवी ने बचपन में ही पोलियो की वजह से अपने पैरों की ताकत खो दी. इसके बाद परिवार और रिश्तेदारों की मदद से दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामा और जिंदगी की हर मुश्किल का मिलकर सामना किया. कभी दिल्ली की अगरबत्ती फैक्ट्री में मजदूरी की, कभी ट्राइसाइकिल से कबाड़ का कारोबार किया, तो कभी गांव-गांव और गली-गली घूमकर मसाले बेचे. इस सफर में कई ऐसे दिन भी आए, जब परिवार के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया. लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन इस दंपती ने कभी हार नहीं मानी. जिस दंपती ने कभी अभावों के बीच अपना परिवार चलाया, आज जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर जिला परिषद तक पहुंचाया है. जिला परिषद सदस्य बनने के बावजूद आज भी दोनों मसाले बेचते हैं और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं. पोलियो ने बदली जिंदगी, लेकिन हौसला बरकरार उमेश साह का जन्म 1 जनवरी 1984 को हुआ था. वे बताते हैं कि जब उनकी उम्र करीब आठ साल थी, उस समय उनके गांव में कई लोग पोलियो की चपेट में आ रहे थे. इसी दौरान वह भी अचानक इस बीमारी से पीड़ित हो गए जिसके बाद धीरे-धीरे उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया. उमेश बताते हैं कि परिवार के लोग काफी परेशान हुए, बेहतर इलाज की उम्मीद में कई जगह दिखाया गया, लेकिन उस समय पोलियो के इलाज की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. तमाम कोशिशों के बावजूद उनके पैर पहले की तरह काम नहीं कर सके. बचपन में ही उन्हें समझ आ गया कि उनकी जिंदगी दूसरे बच्चों से अलग होने वाली है. हालांकि, उन्होंने खुद को कभी दूसरों से कम नहीं समझा. समाज के लिए मिसाल बनी मीणा और उमेश की जोड़ी (ETV Bharat) आठ साल की उम्र में पोलियो से ग्रसित हो गया और धीरे-धीरे शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर दिया, घरवालों ने बहुत जगह इलाज कराया, बहुत कोशिश किए सबलोग पर पैर फिर ठीक नहीं हुआ. अब तो आदत हो गई है, सब काम कर लेते हैं."- उमेश साह पांच साल की उम्र में पोलियो ने जकड़ा दूसरी तरफ मीणा देवी का जन्म वर्ष 1986 में हुआ. वे बताती हैं कि करीब पांच साल की उम्र में पोलियो की बीमारी ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया था. उस समय पोलियो से बचाव की दवा और टीकाकरण की सुविधाएं आज की तरह आम नहीं थीं. मीणा कहतीं हैं कि बीमारी के बाद उनका पूरा शरीर प्रभावित हुआ था. परिजनों ने कई जगह इलाज कराया, धीरे-धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों ने काम करना शुरू किया, लेकिन पैरों का निचला हिस्सा पहले की तरह सामान्य नहीं हो सका. "पांच साल की उम्र में पोलियो हो गया था, उस समय पोलियो की दवा और टीकाकरण उतना आसान नही था बीमारी के बाद उनका पूरा शरीर प्रभावित हुआ था. कई जगह इलाज कराया गया तो धीरे-धीरे बाकी अंग काम करने लगे पर पैर सामान्य नहीं हो सके."- मीणा देवी, जिला पार्षद 2001 में दिल्ली प्रवास उमेश साह बताते हैं कि उनकी पारिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. घर की जिम्मेदारियों और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2001 में वह दिल्ली चले गए. वहां एक अगरबत्ती फैक्ट्री में काम किया. शारीरिक परेशानी के बावजूद उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा. दिल्ली में काम करने के बाद वर्ष 2002 में वह वापस अपने गांव लौट आए. गांव लौटने के बाद सरकारी सहायता से उन्हें ट्राइसाइकिल मिली. इसके बाद उन्होंने 2002 से करीब 2016 तक ट्राइसाइकिल के सहारे कबाड़ का कारोबार किया. आसपास के इलाकों में जाते और शीशी-बोतल, लोहा-लक्कड़ समेत अन्य कबाड़ खरीदने-बेचने का काम करते थे.वे आत्मसम्मान के साथ परिवार चलाना चाहते थे. समाज के लिए मिसाल बनी मीणा और उमेश की जोड़ी (ETV Bharat) मार्च 2008 में दोनों ने थामा एक-दूसरे का हाथ उमेश और मीणा की जिंदगी में मार्च 2008 में एक नया मोड़ आया. दोनों के परिवार चाहते थे कि उनके जीवनसाथी ऐसे हों, जो उनकी शारीरिक स्थिति को समझें और एक-दूसरे को कभी बोझ न समझें. इसी दौरान रिश्तेदारों के माध्यम से दोनों के विवाह की बात चली. मीणा देवी को बताया गया कि उमेश साह एक मेहनती युवक हैं और अपनी शारीरिक परेशानी के बावजूद खुद के दम पर जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दोनों परिवारों की सहमति से मुलाकात हुई. पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक-दूसरे को पसंद किया. दोनों के मन में भी यही इच्छा थी कि उन्हें ऐसा जीवनसाथी मिले, जो उनकी परेशानियों को समझ सके.आखिरकार मार्च 2008 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए. यह शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं थी, बल्कि दो संघर्ष कर रहे इंसानों का एक-दूसरे का सहारा बनने का फैसला भी था. दोनों ने तय किया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, जिंदगी की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे. एक वक्त की रोटी का जुगाड़ भी था मुश्किल शादी के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ. उमेश पहले की तरह ट्राइसाइकिल से कबाड़ का कारोबार करते रहे, लेकिन अकेले उनकी कमाई से परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा था. धीरे-धीरे परिवार बढ़ा और बच्चों की जिम्मेदारियां भी आ गईं. दोनों बताते हैं कि कई बार हालात ऐसे होते थे कि बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो रहा था. समाज के लिए मिसाल बनी मीणा और उमेश की जोड़ी (ETV Bharat)