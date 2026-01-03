टेंपो चलाकर खड़ी कर दी यूपी की पहली एयरलाइन, शंख एयरवेज के मालिक बोले- हौसले से ही मिलती है सफलता
नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एनओसी मिलने के बाद, शंख एयरलाइन 2026 की पहली तिमाही में लखनऊ से उड़ानें शुरू करेगी.
Published : January 3, 2026 at 6:40 PM IST
लखनऊ (खुर्शीद अहमद) : भारत के एविएशन सेक्टर में मार्च 2026 से एक नया नाम जुड़ने जा रहा है 'शंख एयरवेज'. यह एयरलाइन शुरुआत में गोरखपुर से अयोध्या, लखनऊ और बेंगलुरु के लिए हवाई सेवाएं शुरू करेगी. खास बात यह है कि इस एयरवेज के मालिक श्रवण कुमार विश्वकर्मा कभी टेंपो चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे.
शंख एयरवेज सिर्फ एक नई एयरलाइन नहीं, बल्कि उस सपने की उड़ान है जो टेंपो की ड्राइविंग सीट से शुरू होकर आसमान तक पहुंचा है. श्रवण कुमार विश्वकर्मा की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं.
श्रवण उन्नाव के छोटे से गांव चांदपुर गजौली गांव के रहने वाले हैं. श्रवण का परिवार कई साल से उन्नाव शहर में सदर कोतवाली के पास बने कलक्टरगंज फाटक निकट पैतृक मकान में रहता है.
ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने न सिर्फ अपनी कारोबारी योजना साझा की, बल्कि संघर्ष, असफलता, डर और सपनों के बारे में भी खुलकर बात की.
सवाल: शंख एयरवेज शुरू करने का विचार कब और कैसे आया?
जवाब : शंख एयरवेज की नींव वर्ष 2022 में पड़ी. हमने जल्दबाजी नहीं की. पहले एविएशन सेक्टर को समझा, रिसर्च की, नियम-कानून देखे, लाइसेंस और कागजी प्रक्रियाएं पूरी कीं. आज एयरलाइन फाइनल स्टेज में है. सबसे बड़ी चुनौती धैर्य और संसाधनों की थी. हवाई यात्रा देना आसान काम नहीं है, लेकिन हमने तीन विमान खरीदे हैं और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का पूरा प्रयास करेंगे.
सवाल: करियर की शुरुआत कैसी की?
जवाब : मैं टेंपो चलाता था. मन में एक ही संकल्प था यह काम हमेशा नहीं करना है. मेहनत, लगन और जज्बे के साथ आगे बढ़ता गया. उन्नाव से हाईस्कूल तक पढ़ाई की, ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं, लेकिन मेहनत करना जानता हूं. कई बिजनेस किए, कई में नाकामी मिली, लेकिन हार नहीं मानी. जब सफलता का समय आता है तो ऊपर वाला भी मदद करता है.
सवाल: बड़ी एयरलाइंस के बीच शंख एयरवेज अपनी पहचान कैसे बनाएगी?
जवाब : हमें किसी से मुकाबला नहीं करना. हम अपनी अलग पहचान बनाएंगे. यात्रियों को भरोसेमंद और स्थिर सेवा देना हमारा लक्ष्य है. प्रतिस्पर्धा से ज्यादा जरूरी है यात्रियों का विश्वास जीतना.
सवाल: उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को कितनी प्राथमिकता दी गई है?
जवाब : शंख एयरवेज की जड़ें उत्तर प्रदेश में हैं. अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ जैसे शहरों को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है. पूर्वांचल के लिए यह बेहतरीन कनेक्टिविटी साबित होगी.
सवाल: शंख एयरवेज का बिजनेस मॉडल क्या होगा?
जवाब : एयरलाइन का फोकस रीजनल कनेक्टिविटी और स्थिर किराया रहेगा. हम अचानक टिकट के दाम नहीं बढ़ाएंगे. किराया सामान्य होगा, ताकि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके. अच्छी सर्विस देना हमारी जिम्मेदारी है.
सवाल: फंडिंग और निवेश जुटाना कितना मुश्किल रहा?
जवाब : पूंजी निवेश आसान नहीं था. बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि प्रोजेक्ट रुक जाएगा. ऊपर वाले पर भरोसा रखा और रास्ता निकलता गया.
सवाल: आने वाले पांच साल में शंख एयरवेज को कहां देखते हैं?
जवाब : पांच साल में शंख एयरवेज को टॉप पर देखना चाहता हूं. शुरुआती तीन साल डोमेस्टिक सेवाएं रहेंगी, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने का लक्ष्य है. इमरजेंसी और संकट की स्थितियों से निपटने के लिए अलग टीम बनाई गई है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो.
सवाल: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए क्या अवसर होंगे?
जवाब : शंख एयरवेज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा अवसर है. अलग-अलग पदों पर बड़े पैमाने पर हायरिंग की जा रही है. जैसे-जैसे एयरलाइन आगे बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
