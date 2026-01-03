ETV Bharat / state

टेंपो चलाकर खड़ी कर दी यूपी की पहली एयरलाइन, शंख एयरवेज के मालिक बोले- हौसले से ही मिलती है सफलता

श्रवण कुमार विश्वकर्मा की सक्सेस स्टोरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ (खुर्शीद अहमद) : भारत के एविएशन सेक्टर में मार्च 2026 से एक नया नाम जुड़ने जा रहा है 'शंख एयरवेज'. यह एयरलाइन शुरुआत में गोरखपुर से अयोध्या, लखनऊ और बेंगलुरु के लिए हवाई सेवाएं शुरू करेगी. खास बात यह है कि इस एयरवेज के मालिक श्रवण कुमार विश्वकर्मा कभी टेंपो चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे. शंख एयरवेज सिर्फ एक नई एयरलाइन नहीं, बल्कि उस सपने की उड़ान है जो टेंपो की ड्राइविंग सीट से शुरू होकर आसमान तक पहुंचा है. श्रवण कुमार विश्वकर्मा की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं. श्रवण उन्नाव के छोटे से गांव चांदपुर गजौली गांव के रहने वाले हैं. श्रवण का परिवार कई साल से उन्नाव शहर में सदर कोतवाली के पास बने कलक्टरगंज फाटक निकट पैतृक मकान में रहता है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने न सिर्फ अपनी कारोबारी योजना साझा की, बल्कि संघर्ष, असफलता, डर और सपनों के बारे में भी खुलकर बात की. श्रवण कुमार विश्वकर्मा से खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat) सवाल: शंख एयरवेज शुरू करने का विचार कब और कैसे आया?

जवाब : शंख एयरवेज की नींव वर्ष 2022 में पड़ी. हमने जल्दबाजी नहीं की. पहले एविएशन सेक्टर को समझा, रिसर्च की, नियम-कानून देखे, लाइसेंस और कागजी प्रक्रियाएं पूरी कीं. आज एयरलाइन फाइनल स्टेज में है. सबसे बड़ी चुनौती धैर्य और संसाधनों की थी. हवाई यात्रा देना आसान काम नहीं है, लेकिन हमने तीन विमान खरीदे हैं और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का पूरा प्रयास करेंगे. सवाल: करियर की शुरुआत कैसी की?

जवाब : मैं टेंपो चलाता था. मन में एक ही संकल्प था यह काम हमेशा नहीं करना है. मेहनत, लगन और जज्बे के साथ आगे बढ़ता गया. उन्नाव से हाईस्कूल तक पढ़ाई की, ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं, लेकिन मेहनत करना जानता हूं. कई बिजनेस किए, कई में नाकामी मिली, लेकिन हार नहीं मानी. जब सफलता का समय आता है तो ऊपर वाला भी मदद करता है.