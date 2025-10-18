ETV Bharat / state

मेरठ की रजनी ने मेहनत से बनाई पहचान; मिलेट्स की नमकीन बनाकर कमा रहीं अच्छा मुनाफा, दस महिलाओं को भी बनाया आत्मनिर्भर

मेरठ की रजनी ने मेहनत से बनाई पहचान ( Photo credit: ETV Bharat )

'दस हजार रुपये का लोन लिया' : रजनी बताती हैं कि समूह के माध्यम से दस हजार रुपये का लोन लिया और उससे उन्होंने नमकीन बनाने का काम शुरू किया. उन्होंने बताया कि मिलेट्स के नमकीन और कचरी बनाने की जानकारी जुटाई और अपने साथ समूह बनाकर दस महिलाओं को जोड़ा.

स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं : रजनी ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके पति मजदूरी करते थे. परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो रहा था. ऐसे में उन्होंने हिम्मत जुटाई और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने आत्मनिर्भर होने की ठानी.

मेरठ : जिले के खानपुर गांव की रहने वाली रजनी ने मेहनत के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई. रजनी ने 60 हजार रुपये से मिलेट्स के नमकीन पापड़ बनाने का काम शुरू किया. दो साल में उन्होंने अपने इसी काम से गांव की दस महिलाओं को जोड़कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया. आज रजनी 50 से 60 हजार रुपये प्रतिमाह इस काम से बचा रही हैं.

'खुद सामान बिक्री करने जाती थीं' : उन्होंने बताया कि पहले तो घर से ही वह खुद सामान बिक्री करने दुकानों पर जाती थीं, लेकिन कुछ ही दिन में मोटे अनाज के नमकीन उत्पाद होने की वजह से बाजार में भी उन्हें अच्छा भाव मिलना शुरू हो गया. वह बताती हैं कि दुनिया में आसान कुछ नहीं है, सिवाय बैठकर सोचने के.

मिलेट्स की नमकीन बनाकर कमा रहीं अच्छा मुनाफा (Photo credit: ETV Bharat)

'मेलों में स्टॉल लगाये' : वह बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह बनाया और जगह-जगह मेलों में जाकर स्टॉल लगाने लगीं, जहां उन्हें न सिर्फ खूब ऑर्डर मिल जाते हैं, बल्कि उनकी बिक्री भी खूब होती है.



स्टाॅल पर मौजूद लोग (Photo credit: ETV Bharat)

'नमकीन, पापड़ और कचरी बनाई' : रजनी के साथ जुड़ी प्रीति बताती हैं कि वह घर में पूरे दिन घर गृहस्थी के काम में ही दिन समाप्त कर लेती थीं, लेकिन रजनी से मिलकर उन्होंने भी नमकीन और पापड़ और अलग-अलग तरह की कचरी बनाई, जिससे उनका भी खर्च चल जाता है, उन्हें भी खुशी है कि घर में रहकर काम कर रही हैं.



मेरठ की रजनी ने मेहनत से बनाई पहचान (Photo credit: ETV Bharat)

रजनी बताती हैं कि आज उनके काम की वजह से लोग उनका सम्मान भी करते हैं, जबकि पहले गांव में लोग उन पर हंसते थे. उन्होंने बताया कि वह अपने काम से संतुष्ट हैं, क्योंकि एक तो उनकी वजह से और महिलाओं को भी काम मिल गया है, साथ ही कमाई भी कर रही हैं.

स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं (Photo credit: ETV Bharat)

मशीन से बनाती हैं पापड़ : उन्होंने बताया कि नमकीन तो सभी बना सकते हैं, लेकिन वह अलग तरह से नमकीन तैयार करती हैं. काम अच्छा चल गया, ऑर्डर बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिये मशीन से पापड़ बनाने लगी हैं, क्योंकि वह बताती हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी मोटे अनाज को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं, जनता भी जागरूक होकर मिलेट्स के उत्पाद बना रही हैं, जिसकी खूब बिक्री है.





स्टाॅल पर मौजूद महिला उद्यमी रजनी और बेटा रोहित (Photo credit: ETV Bharat)

40 से अधिक तरह की नमकीन पापड़ : वह बताती हैं कि चावल, रागी के आटे के पापड़ बनते हैं. इसकी मशीन अहमदाबाद से लाए हैं, कच्चे केले जलगांव महाराष्ट्र से मंगाते हैं. पापड़, रोस्टेड नमकीन, मिलेट्स के पापड़, रोस्टेड स्नेक्स, मक्का के बिस्कुट, कोन दाल, इसमें मक्का और सोया दाल होती है. मूंग दाल की चकली (नमकीन), लहसुन की नमकीन आदि समेत 40 से अधिक तरह की नमकीन पापड़ और अन्य स्नेक्स वगैरह बनाते हैं.

मिलेट्स की नमकीन (Photo credit: ETV Bharat)

'व्रत के लिये तैयार करती हैं अलग नमकीन' : वह बताती हैं कि उनकी खास नमकीन में रागी क्रीम ओनियन, रागी पुदीना नमकीन, रागी के मसाला चिप्स, रागी के बिस्कुट, ग्रीन चिल्ली पापड़, आलू मसाला पापड़, पालक पापड़, मूंग दाल पापड़, रेड चिली पापड़, अजवाइन पापड़ आदि बहुत सी वराइटी तैयार कर रहे हैं. रजनी बताती हैं कि जैसे नवरात्र आते हैं या व्रत पर इसके लिए अलग से नमकीन तैयार करती हैं.

'मिलेट्स की नमकीन उपलब्ध कराने के मिले ऑर्डर' : रजनी के बेटे रोहित बताते हैं कि घर में पैसे नहीं रहते थे, किसी तरह उन्होंने आईटीआई किया था, उसके बाद काम खोज रहे थे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी तो वह अपनी मां का हाथ बंटाने लगे. दो साल में मां के साथ मेहनत करके मुनाफा भी कमा रहे हैं. वह बताते हैं कि हाल ही में नोएडा में लगे इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिल्ली, गुरुग्राम, उन्नाव लखनऊ समेत आस-पास के शहरों से काफी ऑर्डर उन्हें मिलेट्स की नमकीन उपलब्ध कराने के मिले हैं.





यह भी पढ़ें : बिजनेस के लिए न लोन-न गिरवी, 2000 रुपए से बस शुरू किया ये काम, 3 साल में 6 लाख सालाना पहुंची कमाई; रजनी ने खुद लिखा सुनहरा भाग्य