सक्सेस स्टोरी: डस्टबिन के पन्ने में मिली PMEGP योजना की जानकारी, खुद आत्मनिर्भर बनीं और दूसरों को दिया रोजगार
कोरिया जिले की महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर, अंजना और मुन्नी ने सरकारी योजनाओं से बदली जिंदगी, संवाददाता रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2026 at 6:45 PM IST
कोरिया: कचरे के डब्बे में पड़ा एक पन्ना किसी को भविष्य की राह दिखा सकता है. ऐसा ही हुआ है कोरिया जिले की अंजना उरांव के साथ. उस पन्ने से मिली जानकारी से अंजना अब एक सफल उद्यमी बन रही हैं. दूसरी तरफ स्वयं सहायता समूह और प्रशिक्षण के जरिए एक और महिला मुन्नी बाई भी उद्यम की राह पर चल पड़ी हैं. अपने कारोबार के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार कर रही हैं.
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की मिली जानकारी
बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम तोलगा की अंजना उरांव स्नातकोत्तर शिक्षित हैं. वे जनपद पंचायत खड़गवां में अंशकालिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में महज चार हजार रुपये मासिक मानदेय पर काम करती थीं. एक दिन कार्यालय के डस्टबिन में उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी वाला फटा पन्ना मिला. उन्होंने योजना की जानकारी जुटाई और फ्लाईऐश ईंट निर्माण इकाई शुरू करने का फैसला किया.
30 लाख के उद्योग तक का सफर
कई लोगों ने जग हंसाई की, कहा कि ऐसा काम वो नहीं कर पाएंगी लेकिन अंजना अड़ी रहीं और कई अड़चनों और बैंक के चक्कर के बाद उन्हें करीब 30 लाख रुपये का ऋण मिल गया. अगस्त 2025 में इकाई का लोकार्पण हुआ और अक्टूबर से उत्पादन शुरू हुआ.
अब तक करीब 20 लाख ईंटों का उत्पादन हो चुका है. इकाई की प्रतिदिन करीब 15 हजार ईंटों की क्षमता है और उत्पादन के दौरान प्रतिमाह करीब 6 से 7 लाख रुपये का कारोबार हुआ. उनकी बनाई ईंटें गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों तक पहुंच रही हैं. अंजना हर माह करीब 60 हजार रुपये की बैंक किश्त नियमित रूप से चुका रही हैं अंजना कहती हैं, लोग जिस डस्टबिन को कचरा समझते हैं, उसी डस्टबिन ने मुझे मेरी पहचान दी.
मैंने अपने पूरे दस्तावेज खुद से पूरे किए. बैंकों से जानकारी ली. कई लोगों ने मना किया कि तू कर नहीं पाएगी लेकिन में डटी रही. मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार जताती हूं- अंजना उरांव, उद्यमी
समूह से मिली ताकत, अब दूसरों को रोजगार
ऐसी ही कहानी ग्राम डुमरिया की मुन्नी बाई राजवाड़े की हैं. कभी खेतों में मजदूरी और छोटे-मोटे काम करके परिवार चलाती थीं. बिहान योजना के महालक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें प्रशिक्षण मिला. रायपुर में प्रशिक्षण के दौरान PMEGP की जानकारी मिली और उन्होंने पैक्ड पेयजल प्लांट शुरू करने का निर्णय लिया.
PMEGP के तहत करीब 25 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ. शेड, बाउंड्री और बोरवेल तैयार कर उन्होंने ‘एम हेल्प वॉटर’ प्लांट शुरू किया आज उनके प्लांट में करीब 10 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है. पिछले एक वर्ष में करीब एक से डेढ़ लाख पानी की बोतलों की पैकिंग की जा चुकी है. बैकुंठपुर सहित मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, अंबिकापुर, सूरजपुर और आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति हो रही है.
कलेक्टर ने कहा- साधनों की कमी नहीं, हौसले की जरूरत
कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा अंजना और मुन्नी उन महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं जो साधनों का हवाला देकर रुक जाती हैं. सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर सफल उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही इन महिलाओं पर हमें गर्व है. यह सेवा संकल्प अभियान के सेवा जनभागीदारी और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की जमीनी मिसाल है.
अंजना को अवसर एक फटे हुए पन्ने से मिला और मुन्नी को स्वयं सहायता समूह से. दोनों ने सरकारी योजनाओं को अपने संकल्प और मेहनत से रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर में बदला अंजना की ईंटें जहां जरूरतमंद परिवारों के पक्के घरों का हिस्सा बन रही हैं, वहीं मुन्नी का प्लांट ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का जरिया बना है.