ETV Bharat / state

ड्रैगन फ्रूट की खेती कर महीने के लाखों कमा रहे बिहार के इंजीनियर, जानें सफलता के गुर

एनआईटी इंजीनियर ने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, जिससे सैलरी से ज्यादा कमाई हो रही है.

Dragon Fruit Farming in Kishanganj
ड्रैगन फ्रूट की खेती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 7:20 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

किशनगंज: एक ऐसी खेती जो कॉर्पोरेट जगत की लाखों रुपये महीने की नौकरी पर भारी पड़ जाए, सुनना थोड़ा हैरान करता है. बिहार के किशनगंज में एक युवा ने ठीक ऐसा ही कर दिखाया है. वह एक एकड़ के खेत से हर महीने उतनी ही मोटी कमाई कर रहा है, जितनी बड़ी आईटी कंपनियों में मिलती है.

इंजीनियरिंग छोड़ शुरू की खेती: इस अनोखी सफलता की कहानी किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के जैमिनी कृष्णा पटेल की है. जैमिनी ने साल 2013 में प्रतिष्ठित एनआईटी (NIT) दुर्गापुर से इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग पूरी की थी. इसके बाद उन्होंने लगातार 7 सालों तक देश की जानी-मानी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया.

जैमिनी कृष्णा पटेल से बातचीत (ETV Bharat)

नौकरी जितनी कमाई का आइडिया: कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम के दौरान जब जैमिनी घर आए, तो उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती पर गहरा रिसर्च किया. बाजार में इसकी भारी डिमांड को देखते हुए उन्हें लगा कि इसमें अपार संभावनाएं हैं. एक एकड़ में इतनी अधिक कमाई दिख रही थी, जितनी वे अपनी नौकरी में कर रहे थे.

हैदराबाद जाकर सीखी बारीकियां: ड्रैगन फ्रूट के पौधे की करीब 104 से 105 वैराइटी होती हैं. इस खेती को जमीन पर उतारने के लिए जैमिनी ने देश के 4 से 5 बड़े फार्म का दौरा किया. वे विशेष रूप से हैदराबाद भी गए. वहां सब देखने के बाद उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि अपने इलाके में यह खेती आसानी से की जा सकती है.

केमिकल छोड़ अपनाई नेचुरल फार्मिंग: शुरुआत उन्होंने केमिकल फार्मिंग से की थी, लेकिन अब वे पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग (प्राकृतिक खेती) अपना चुके हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद से खाद की कमी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने का आह्वान किया है, जिसे जैमिनी पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं.

"फार्म में चारों ओर जंगल और घास दिखती है. इस पद्धति में कभी भी घास की सफाई नहीं करते हैं. घास से खेत को एक प्राकृतिक कवर मिलता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और केंचुए का पूरा लाभ मिलता है." -जैमिनी कृष्णा पटेल, किसान

Dragon Fruit Farming in Kishanganj
ड्रैगन फ्रूट की खेती (ETV Bharat)

लागत में कमी और कैंसर से बचाव: खेत में घास रहने से जमीन की उर्वराशक्ति बनी रहती है. ज्यादातर हर्बीसाइड्स केमिकल से बने होते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं. रासायनिक दवाओं से खेती की लागत भी बढ़ती है. लेकिन इस नेचुरल पद्धति से खेती अच्छी होती है, मवेशियों को चारा मिलता है और कीटों से भी बचाव होता है.

प्रति एकड़ 10 टन का उत्पादन: जैमिनी ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट का प्रति एकड़ उत्पादन लगभग 10 टन होता है. वे अपने फलों को सिलीगुड़ी, पूर्णिया और किशनगंज की स्थानीय मंडियों में बेचते हैं. यदि सही वैज्ञानिक पद्धति से इसकी फार्मिंग की जाए, तो यह खेती बहुत ही मुनाफे वाली साबित होती है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat GFX)

औषधीय गुणों की खान है यह फल: सदर अस्पताल के मुख्य चिकित्सक डॉ. राज कुमार चौधरी ने जिले में हो रही ड्रैगन फ्रूट की खेती को काफी लाभप्रद बताया है. उन्होंने कहा कि कई औषधीय गुणों से भरपूर इस फल से कैंसर, डायबिटीज और मधुमेह सहित कई गंभीर बीमारी के रोगियों को बहुत लाभ मिलता है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat GFX)

शाकाहारियों के लिए ओमेगा 3 का स्रोत: डॉ. राज कुमार चौधरी ने आगे बताया कि इस फल में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो हार्ट पेशेंट के लिए बेहद जरूरी होता है. वैसे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड समुद्री मछली के तेल में भी पाया जाता है, पर शाकाहारी लोगों के लिए यह फल भी वही काम करता है.

Dragon Fruit Farming in Kishanganj
डॉ. राज कुमार चौधरी (ETV Bharat)

खेती की लागत और सरकारी मदद: ड्रैगन फ्रूट लगाने का प्रति एकड़ खर्च 6 लाख से 10क्स रुपये तक आता है. इसके लिए बिहार सरकार सब्सिडी भी देती है. जिला उद्यान पदाधिकारी राखी कुमारी ने बताया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को 40 प्रतिशत का भारी अनुदान दिया जा रहा है.

दो किस्तों में मिलता है अनुदान: जिला उद्यान पदाधिकारी राखी कुमारी ने बताया सरकार द्वारा बागवानी मिशन के तहत 40% अनुदान दिया जा रहा है. प्रति हेक्टेयर 6 लाख 75 हजार की लागत आती है, जिसका 40% दो किस्तों में मिलता है. पहली किस्त 1 लाख 62 हजार चयनित वेंडर के खाते में जाती है. दूसरी किस्त 1 लाख 8 हजार तब मिलती है जब 80% पौधा जीवित हो. पिछले वर्ष का 5 हेक्टेयर का टारगेट पूरा हो चुका है.

Dragon Fruit Farming in Kishanganj
जिला उद्यान पदाधिकारी राखी कुमारी (ETV Bharat)

प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग: लॉटरी के माध्यम से लाभुक किसान का चयन किया जाता है. जैमिनी ने अपील की है कि अन्य किसान भी इस मुनाफे वाली खेती को अपनाएं और किशनगंज को ड्रैगन फ्रूट का हब बनाएं. वहीं अनुभवी किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार से और अधिक मदद की जरूरत है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

JAIMINI KRISHNA PATEL
DRAGON FRUIT FARMING
BIHAR AGRICULTURE
ड्रैगन फ्रूट की खेती
SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.