ETV Bharat / state

4 घंटे मोबाइल, YouTube-Telegram भी चलाया, जानें NEET UG 2026 के बिहार टॉपर आयुष भालोटिया की कहानी

बिहार नीट टॉपर आयुष भालोटिया ने 720 में से 710 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 4 प्राप्त की है. जानिए सक्सेस स्टोरी

NEET UG 2026 Result Topper Ayush Bhalotia
आयुष भालोटिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 17, 2026 at 12:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नवादा: "मैंने 710 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक 4 पाई. मैं रोजाना लगभग पांच से सात घंटे सेल्फ-स्टडी करता था और छह घंटे की क्लास अटेंड करता था. पढ़ाई अच्छी हो जाने के बाद मैं मोबाइल चलाता था, जिसमें यूट्यूब देखता था और वाट्सएप और टेलीग्राम पर दोस्तों से बात होती थी." यह कहना है NEET UG 2026 टॉपर आयुष भालोटिया का.

स्क्रीन टाइम 4 घंटे से अधिक: सोशल मीडिया पर एक वीडियो में आयुष ने अपने मोबाइल का वॉच टाइम भी दिखाया है. उनके मोबाइल का दैनिक स्क्रीन टाइम अमूमन 4 घंटे से अधिक रहता था. किसी-किसी दिन तो यह 6, 8 और 10 घंटे भी पार कर जाता था. हालांकि आयुष कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी हो तो मोबाइल चलाना गलत नहीं है. इससे माइड फ्रेस होता है.

NEET UG 2026 Result Topper Ayush Bhalotia
माता-पिता के साथ आयुष भालोटिया (ETV Bharat)

मोबाइल चलाया, फिर कैसे AIR-4: आयुष आगे बताते हैं कि वे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई से संबंधित जानकारी देखते थे. उनका ध्यान केवल पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पर रहता था. इस सवाल पर कि क्या मोबाइल चलाकर ऑल इंडिया रैंक 4 आ सकती है?. इस पर आयुष कहते हैं कि हां, अगर पढ़ाई आपको पसंद है तो मोबाइल चलाने में क्या दिक्कत है?. बर्शते उसका सही इस्तेमाल हो. पसंदीदा खेल के सवाल पर आयुष कहते हैं कि उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन 10वीं के बाद यह पीछे छूट गया.

नवादा जिले में खुशी का माहौल: नवादा जिले के वारिसलीगंज के रहने वाले आयुष भालोटिया व्यवसायी सुनील भालोटिया और गृहिणी किरण भालोटिया के पुत्र हैं. उन्होंने NEET परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है. उनकी इस ऐतिहासिक सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है. उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे नवादा जिले और बिहार का नाम देशभर में रोशन कर दिया है. इसे नवादा के लिए बेहद गर्व का पल माना जा रहा है और क्षेत्र में उत्सव जैसा वातावरण है.

नवादा से लेकर कोटा का सफर: आयुष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक वारिसलीगंज स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल से पूरी की है. इसके बाद उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा का रुख किया था. कोटा में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और कड़े अनुशासन के बल पर यह मुकाम हासिल किया.

पारिवारिक शैक्षणिक माहौल की ताकत: आयुष की सफलता को उनका पारिवारिक शैक्षणिक माहौल और भी खास बनाता है. उनके बड़े भाई आदित्य भालोटिया ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है. वे वर्तमान में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका में हैं और वहां से अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं.

क्षेत्रवासियों के लिए प्रेरणादायक मिसाल: एक ही परिवार से दो बेटों का अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन पूरे इलाके के लिए गर्व की बात है. आयुष की इस उपलब्धि पर परिजनों, शिक्षकों, मित्रों, सामाजिक संगठनों एवं क्षेत्रवासियों ने शुभकामनाएं दी हैं. लोगों का कहना है कि भालोटिया परिवार ने मेहनत और शिक्षा की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है.

सम्राट चौधरी ने दी शुभकामनाएं: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर आयुष को राज्य में शीर्ष स्थान तथा अखिल भारतीय रैंक (AIR-4) प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा कि आपकी यह उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का एक अत्यंत प्रेरणादायक उदाहरण है.

देश और समाज का बढ़ाएंगे मान: सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और सेवा-भाव से देश एवं समाज का गौरव बढ़ाएंगे. आपके उज्ज्वल, सफल एवं मंगलमय भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं. अपनी इस शानदार सफलता का पूरा श्रेय आयुष ने कोचिंग संस्थान और अपने माता-पिता को दिया है.

ये भी पढ़ें: NEET UG Result 2026: बिहार के आयुष भालोटिया स्टेट टॉपर, 4 छात्रों ने बनाई देश के टॉप-138 में जगह

TAGGED:

NEET UG 2026 RESULTS
BIHAR NEET TOPER
AYUSH BHALOTIA
बिहार टॉपर आयुष भलोटिया
AYUSH BHALOTIA SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.