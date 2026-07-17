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4 घंटे मोबाइल, YouTube-Telegram भी चलाया, जानें NEET UG 2026 के बिहार टॉपर आयुष भालोटिया की कहानी

आयुष भालोटिया ( ETV Bharat )

नवादा: "मैंने 710 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक 4 पाई. मैं रोजाना लगभग पांच से सात घंटे सेल्फ-स्टडी करता था और छह घंटे की क्लास अटेंड करता था. पढ़ाई अच्छी हो जाने के बाद मैं मोबाइल चलाता था, जिसमें यूट्यूब देखता था और वाट्सएप और टेलीग्राम पर दोस्तों से बात होती थी." यह कहना है NEET UG 2026 टॉपर आयुष भालोटिया का. स्क्रीन टाइम 4 घंटे से अधिक: सोशल मीडिया पर एक वीडियो में आयुष ने अपने मोबाइल का वॉच टाइम भी दिखाया है. उनके मोबाइल का दैनिक स्क्रीन टाइम अमूमन 4 घंटे से अधिक रहता था. किसी-किसी दिन तो यह 6, 8 और 10 घंटे भी पार कर जाता था. हालांकि आयुष कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी हो तो मोबाइल चलाना गलत नहीं है. इससे माइड फ्रेस होता है. माता-पिता के साथ आयुष भालोटिया (ETV Bharat) मोबाइल चलाया, फिर कैसे AIR-4: आयुष आगे बताते हैं कि वे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई से संबंधित जानकारी देखते थे. उनका ध्यान केवल पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पर रहता था. इस सवाल पर कि क्या मोबाइल चलाकर ऑल इंडिया रैंक 4 आ सकती है?. इस पर आयुष कहते हैं कि हां, अगर पढ़ाई आपको पसंद है तो मोबाइल चलाने में क्या दिक्कत है?. बर्शते उसका सही इस्तेमाल हो. पसंदीदा खेल के सवाल पर आयुष कहते हैं कि उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन 10वीं के बाद यह पीछे छूट गया. नवादा जिले में खुशी का माहौल: नवादा जिले के वारिसलीगंज के रहने वाले आयुष भालोटिया व्यवसायी सुनील भालोटिया और गृहिणी किरण भालोटिया के पुत्र हैं. उन्होंने NEET परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है. उनकी इस ऐतिहासिक सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है. उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे नवादा जिले और बिहार का नाम देशभर में रोशन कर दिया है. इसे नवादा के लिए बेहद गर्व का पल माना जा रहा है और क्षेत्र में उत्सव जैसा वातावरण है.