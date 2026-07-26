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नौकरी छोड़ अमरूद खेती को बनाया व्यवसाय! आज किसान पिता-पुत्र कर रहे लाखों की कमाई

नालंदा के किसान ने नौकरी छोड़ खेती को बनाया व्यवसाय, आज अमरूद और मौसमी सब्जियों की खेती से लाखों मुनाफा. जानें मिथलेश की कहानी.

NALANDA FARMER MITHILESH KUMAR
मिथिलेश कुमार और पिता चुन्नी पंडित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 26, 2026 at 6:44 PM IST

5 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के चंडी प्रखंड अंतर्गत मत्तेपुर गांव के किसान मिथिलेश कुमार आज पूरे जिले के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. पारंपरिक खेती के दायरे से आगे बढ़कर उन्होंने आधुनिक तरीके से अमरूद और विभिन्न सब्जियों की खेती अपनाई है. आज वे न सिर्फ खुद लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी दिला रहे हैं और गांव के 10 लोगों को नियमित रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं.

पिता की विरासत और सही फैसला: मिथिलेश कुमार के 88 वर्षीय पिता चुन्नी पंडित पहलवानी के शौकीन रहे और बचपन से ही साग-सब्जी की खेती करते आए हैं. एक समय राजगीर के बड़गांव मंदिर में उन्हें 40 रुपये वेतन वाली माली की नौकरी का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने नौकरी के बजाय अपने खेत को चुना. आज उनके चारों बेटे अपना-अपना व्यवसाय चला रहे हैं और मिथिलेश ने पिता की कृषि विरासत को सफल व्यापार में बदल दिया है.

अमरूद खेती से लाखों की कमाई (ETV Bharat)

"अगर मैं नौकरी करता, तो आज शायद 90-95 हजार रुपये पेंशन या वेतन पा रहा होता, लेकिन किसी और की नौकरी करने के वजाय मैंने अपने खेत को चुना."- चुन्नी पंडित, किसान के पिता

2001 से की खेती की शुरूआत: मैट्रिक पास मिथिलेश कुमार ने 2001 में अपने बलबूते खेती शुरू की. बीच में रेलवे पुल निर्माण में मैकेनिकल काम भी किया, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा. उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों के यहां नौकरी करने से बेहतर है घर पर अपना व्यवसाय चलाना. बाजार में विभिन्न फलों को देखकर उन्होंने अमरूद की खेती का फैसला लिया.

NALANDA GUAVA FARMING
बनारसी अमरूद (ETV Bharat)

"2001 से खेती की शुरुआत की. बीच में कुछ समय के लिए रेलवे के पुल निर्माण में मैकेनिकल काम भी किया था, लेकिन वहां मन नहीं लगा. मुझे समझ आ गया कि दूसरे के यहां रोजगार करने से बेहतर है घर पर रहकर खुद का व्यवसाय करना."-मिथिलेश कुमार, किसान

16 साल की मेहनत का नतीजा: 16 साल पहले मिथिलेश ने 3 बीघा जमीन पर 500 बनारसी अमरूद के पौधे लगाए. पटना से पौधे मंगवाने में डेढ़ से दो लाख रुपये खर्च आए. आज उन्होंने इसे बढ़ाकर 4 बीघा कर लिया है, जिसमें 1200 से अधिक पेड़ हैं. प्रत्येक पेड़ 30-35 किलो अमरूद देता है. पेड़ 7 फीट तक ऊंचे हो चुके हैं और फल 20 रुपये किलो की दर से बिकता है.

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आर्थिक गणित और बाजार पहुंच: मिथिलेश कुमार की अमरूद खेती का गणित काफी आकर्षक है. 4 बीघा में प्रति बीघा 2 से 2.5 लाख रुपये का सीजन मुनाफा होता है, यानी कुल लगभग 10 लाख रुपये. अमरूद स्थानीय बाजारों के अलावा बिहारशरीफ, बख्तियारपुर और पटना के मीठापुर मंडी तक सप्लाई किया जाता है. लॉकडाउन में हुए नुकसान के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खेती को और मजबूत किया.

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प्रत्येक पेड़ 30-35 किलो अमरूद (ETV Bharat)

मौसमी सब्जियों की खेती: अमरूद के अलावा मिथिलेश अपनी कुल 10 बीघा जमीन पर मौसम के अनुसार सब्जियों की खेती भी करते हैं. इसमें 2.5 बीघा मूली, 2 बीघा कद्दू, 2 बीघा हरी मिर्च, 1 बीघा टमाटर और 10 कट्ठा में फूलगोभी, पत्तागोभी तथा बैंगन शामिल हैं. बाजार की मांग को ध्यान में रखकर फसल चयन करने से उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है.

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10 स्थानीय किसानों को दिया रोजगार: मिथिलेश कुमार की सफलता पूरे गांव को लाभ पहुंचा रही है. उन्होंने अपनी खेती पर 10 स्थानीय किसानों और मजदूरों को नियमित रोजगार दिया है. उनका बड़ा पुत्र पुरुषोत्तम राज CGL की तैयारी कर रहा है, जबकि छोटा पुत्र उत्तम कुमार दिल्ली के प्रतिष्ठित NSIT से कंप्यूटर साइंस के अंतिम वर्ष का छात्र है.

विशेषज्ञ की राय: नूरसराय उद्यान महाविद्यालय की फ्रूट एक्सपर्ट डॉ. दिव्या तिवारी के अनुसार, बनारसी सुर्खा अमरूद 100-200 ग्राम वजन का होता है, जिसका गुदा सफेद होता है. इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो इम्युनिटी बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, वजन नियंत्रित करता है और रक्तचाप तथा कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखता है. मिथिलेश कुमार की कहानी साबित करती है कि सही योजना, कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि से खेती किसी भी नौकरी से बेहतर व्यवसाय बन सकती है.

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किसान मिथलेश (ETV Bharat)

"अमरूद खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं. इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है. इसके साथ ही इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है, जिससे इम्युनिटी बढ़ती है. इसके अलावा आंखों और त्वचा के लिए भी अमरूद फायदेमंद होता है."- डॉ. दिव्या तिवारी, फ्रूट एक्सपर्ट

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