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नौकरी छोड़ अमरूद खेती को बनाया व्यवसाय! आज किसान पिता-पुत्र कर रहे लाखों की कमाई

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के चंडी प्रखंड अंतर्गत मत्तेपुर गांव के किसान मिथिलेश कुमार आज पूरे जिले के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. पारंपरिक खेती के दायरे से आगे बढ़कर उन्होंने आधुनिक तरीके से अमरूद और विभिन्न सब्जियों की खेती अपनाई है. आज वे न सिर्फ खुद लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी दिला रहे हैं और गांव के 10 लोगों को नियमित रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं.

पिता की विरासत और सही फैसला: मिथिलेश कुमार के 88 वर्षीय पिता चुन्नी पंडित पहलवानी के शौकीन रहे और बचपन से ही साग-सब्जी की खेती करते आए हैं. एक समय राजगीर के बड़गांव मंदिर में उन्हें 40 रुपये वेतन वाली माली की नौकरी का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने नौकरी के बजाय अपने खेत को चुना. आज उनके चारों बेटे अपना-अपना व्यवसाय चला रहे हैं और मिथिलेश ने पिता की कृषि विरासत को सफल व्यापार में बदल दिया है.

अमरूद खेती से लाखों की कमाई (ETV Bharat)

"अगर मैं नौकरी करता, तो आज शायद 90-95 हजार रुपये पेंशन या वेतन पा रहा होता, लेकिन किसी और की नौकरी करने के वजाय मैंने अपने खेत को चुना."- चुन्नी पंडित, किसान के पिता

2001 से की खेती की शुरूआत: मैट्रिक पास मिथिलेश कुमार ने 2001 में अपने बलबूते खेती शुरू की. बीच में रेलवे पुल निर्माण में मैकेनिकल काम भी किया, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा. उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों के यहां नौकरी करने से बेहतर है घर पर अपना व्यवसाय चलाना. बाजार में विभिन्न फलों को देखकर उन्होंने अमरूद की खेती का फैसला लिया.

बनारसी अमरूद (ETV Bharat)

"2001 से खेती की शुरुआत की. बीच में कुछ समय के लिए रेलवे के पुल निर्माण में मैकेनिकल काम भी किया था, लेकिन वहां मन नहीं लगा. मुझे समझ आ गया कि दूसरे के यहां रोजगार करने से बेहतर है घर पर रहकर खुद का व्यवसाय करना."-मिथिलेश कुमार, किसान

16 साल की मेहनत का नतीजा: 16 साल पहले मिथिलेश ने 3 बीघा जमीन पर 500 बनारसी अमरूद के पौधे लगाए. पटना से पौधे मंगवाने में डेढ़ से दो लाख रुपये खर्च आए. आज उन्होंने इसे बढ़ाकर 4 बीघा कर लिया है, जिसमें 1200 से अधिक पेड़ हैं. प्रत्येक पेड़ 30-35 किलो अमरूद देता है. पेड़ 7 फीट तक ऊंचे हो चुके हैं और फल 20 रुपये किलो की दर से बिकता है.