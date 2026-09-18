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लाखों की जॉब छोड़ शुरू किया मखाना का कारोबार, ग्रामीणों को देते हैं रोजगार.. सालाना 25-30 करोड़ का टर्नओवर!

रजनीश कुमार बताते हैं कि वह मखाना उत्पाद के मैन्युफैक्चरर हैं. भुना हुआ मखाना, फ्लेवर्ड मखाना, मखाने का बिस्टिक समेत कई प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं. वह आगे अन्य तरह के भी उत्पाद बनाएंगे.

तीन यूनिट, चौथी की तैयारी आज मुजफ्फरपुर में उनकी टीम में करीब 30-35 लोग काम कर रहे हैं. जिनमें महिलाओं की भागीदारी अधिक है. मैकनट मखाना गोल्ड की फिलहाल तीन यूनिट है. मुजफ्फरपुर में दो और दरभंगा में एक यूनिट है, जबकि मुजफ्फरपुर में एक और गोदाम शुरू करने की तैयारी है.

वे बताते हैं, 'एक समय ऐसा भी आया जब कारोबार बंद करना पड़ा. हालांकि पिता के प्रोत्साहन के बाद उन्होंने दोबारा शुरुआत की. धीरे-धीरे बाजार बढ़ा और कारोबार भी विस्तार लेने लगा.'

मखाने की खरीद और गुणवत्ता को समझना भी उनके लिए चुनौती थी. किसानों से कई बार मखाना वजन के बजाय बोरे के हिसाब से मिलता था. एक ही बोरे में अलग-अलग क्वालिटी का मखाना होने के कारण खरीद के दौरान काफी सावधानी बरतनी पड़ती थी.

बोरियां उतारने से शुरू हुआ सफर रजनीश के लिए शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी. पिता और कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू किया. शुरुआती दिनों में पैकेट खुद तैयार करते थे और मखाने की बोरियां भी खुद उतारते थे. शुरुआत में महीने की बिक्री करीब डेढ़ से दो लाख रुपये के आसपास थी.

मुजफ्फरपुर में ही क्यों लगाया प्लांट? मखाना का हब दरभंगा और मधुबनी को माना जाता है, ऐसे में मुजफ्फरपुर में प्लांट लगाने का क्या कारण है? इस बारे में रजनीश कहते हैं कि असल में उनके पिता मुजफ्फरपुर में ही सरकारी नौकरी करते थे. वह खुद भी दिल्ली से कनेक्टेड थे. कारोबार को लेकर थोड़ा संशय भी था कि नौकरी के बाद व्यवसाय चलेगा या नहीं. इसलिए मुजफ्फरपुर से कारोबार को बढ़ाने का पैसला किया. पिता और घर के सदस्यों के समर्थन के कारण ही बिजनेस में सफलता मिल पाई.

रजनीश बताते हैं कि किसानों की मेहनत के बावजूद उन्हें उनके उत्पाद का पूरा लाभ नहीं मिल रहा था. उन्हें लगा कि किसान और बाजार के बीच मौजूद अंतर को कम किया जा सकता है. इसी सोच के साथ उन्होंने मखाना कारोबार में उतरने का फैसला किया.

कैसे आया ख्याल? तीन-चार महीने गांव में रहने के दौरान रजनीश ने आसपास बेरोजगारी की स्थिति देखी. इसी बीच बिहार के स्थानीय उत्पादों और मखाना को लेकर बढ़ती चर्चा ने उनका ध्यान खींचा. उन्होंने मखाना कारोबार को समझने के लिए किसानों से बातचीत शुरू की और बाजार की पूरी जानकारी जुटाई.

रजनीश बताते हैं, 'करीब 25 वर्षों से दिल्ली में काम कर रहा था. एचआर कंसल्टेंसी समेत दूसरे कारोबार से भी जुड़ा था. कोरोना के दौरान कंपनियों ने हायरिंग लगभग बंद कर दी. इसका सीधा असर मुझ पर भी पड़ा. उसी समय तय किया कि अब यहीं पर रहकर अपना खुद का काम करूंगा.'

मखाना कारोबार बना गारंटी वाला रोजगार रजनीश दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते थे लेकिन कोरोना काल में घर लौटने और अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया. उन्होंने मखाना कारोबार की संभावनाओं को समझा और छोटे स्तर से काम शुरू किया. शुरुआत में पिता और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर मखाने का कारोबार शुरू किया. आज उनका कारोबार करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुका है और मुजफ्फरपुर में करीब 30-35 लोगों को रोजगार मिल रहा है. खास बात यह है कि उनकी टीम में बड़ी संख्या महिलाओं की है.

मुजफ्फरपुर: नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS सम्मेलन की वेलकम किट में भारत विभिन्न राज्यों के जिन स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को शामिल किया गया था, उसमें बिहार का सत्तू और भुना हुआ मखाना शामिल था. मिथिलांचल का वही पारंपरिक मखाना, जिसे सुपर फूड कहा जाता है. वैसे तो राज्य में बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है लेकिन इसके उत्पाद बनाने वाली कंपनी गिनी-चुनी है. मुजफ्फरपुर के रजनीश कुमार पिछले 5 सालों से अपनी कंपनी के माध्यम से मखाना उत्पाद को देश-दुनिया तक पहुंचा रहे हैं.

मखाना (ETV Bharat)

"कोविड में कंपनी का प्रेशर था बाहर शिफ्ट करने का. हम भी गांव आए हुए थे, तभी गांव में बेरोजगारी को देखकर दिमाग में ये प्लान आया. हमलोग काफी सारे उत्पाद बनाते हैं. पूरे इंडिया में इसकी सप्लाई करते हैं. कंपनी का टर्नओवर अच्छा है. हमलोग महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना चाहते हैं और गांव में बेरोजगारी कम करना चाहते हैं."- रजनीश कुमार, संचालक, मैकनट मखाना गोल्ड

नेपाल तक पहुंच रहा मखाना

रजनीश ने बताया कि अब उनके यहां तैयार और पैक होने वाला मखाना बिहार के बाहर भी भेजा जा रहा है. मुंबई, बेंगलुरु, कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद और श्रीनगर समेत कई शहरों में इसकी सप्लाई होती है. पड़ोसी देश नेपाल में भी मखाना भेजा जाता है.

नेपाल त्रासदी में नुकसान

नेपाल में हाल की बाढ़ से कारोबार प्रभावित हुआ है लेकिन घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन को लेकर मांग बनी हुई है. वे बताते हैं कि तीज, नवरात्र और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में मखाने की मांग बढ़ जाती है. इसके अलावे पिछले कुछ वर्षों में मखाना हेल्थ फूड के रूप में भी तेजी से लोकप्रिय हुआ है.

गांव की महिलाओं को मिला रोजगार

रजनीश के कारोबार की कहानी सिर्फ मखाने की बिक्री और टर्नओवर तक सीमित नहीं है. इस कारोबार ने गांव के लोगों को रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित की है. जो पुरुष काम के सिलसिले में शहर जाते थे, अब वह गांव में काम कर ठीक-ठाक कमा लेते हैं.

"पहले हम गोला पर काम करते. अब यहां बगल में हो गया है. खाना खाने के लिए घर भी चले जाते हैं. अच्छा लगता है ड्यूटी करने में. वहां से सब कुछ बढ़िया हो गया है. सैलेरी भी ठीक है."- पुरुष कर्मचारी, मैकनट मखाना गोल्ड

मखाना का पैकेट तैयार करते स्टाफ (ETV Bharat)

एक अन्य स्टाफ बताते हैं कि बगल में काम मिलने से हमलोग काफी खुश हैं. पहले जहां काम करते थे, उससे अच्छा है. रूम का किराया, आने-जाने का भाड़ा बच जाता है. ज्यादा सैलेरी भी है और बचत भी अधिक है. गांव में काम करने से घर-परिवार पर भी ध्यान रख लेते हैं.

मैकनट मखाना गोल्ड की यूनिट ने गांव की महिलाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खोले हैं. यूनिट में काम करने वाली महिलाएं बताती हैं कि पहले रोजगार के लिए उन्हें घर से बाहर बाजार या दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था. अब गांव में ही काम मिलने से घर और नौकरी दोनों संभालना आसान हो गया है.

काम करके बहुत खुश हैं महिलाएं

यूनिट में काम करने वाली रेशमी देवी करीब दो वर्षों से यहां काम कर रही हैं. वह बताती हैं कि पहले घर पर ही रहती थी. गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं था. यूनिट खुलने के बाद काम मिला तो आर्थिक स्थिति में बदलाव आया. अब अपनी कमाई से बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च में मदद कर पा रही है.

"गांव में ही काम होने से आने-जाने का खर्च नहीं है. पैदल ही घर से यूनिट आती-जाती हूं. काम खत्म होने के बाद वापस चली जाती हूं. बाहर काम करने पर कमरे का किराया और आने-जाने का खर्च भी उठाना पड़ता, लेकिन यहां वह पैसा बच जाता है. परिवार के साथ रहते हुए कमाई हो रही है, इसलिए उन्हें यह काम अच्छा लगता है."- रेशमी देवी, स्टाफ, मैकनट मखाना गोल्ड

खराब मखाना को अलग करती महिला स्टाफ (ETV Bharat)

'पहले दूसरों से पैसे मांगने पड़ते थे'

यूनिट में काम करने वाली संगीता देवी कहती हैं, 'पहले मैं घर पर रहती थीं. जरूरत पड़ने पर पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था. अब खुद कमाने लगी हूं तो छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत कम हुई है. मैं तो यहां करके बहुत खुश हूं.'

महिलाओं का कहना है कि रोजगार मिलने के बाद बच्चों की पढ़ाई में भी मदद हो रही है. कई महिलाएं चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़-लिखकर अच्छी नौकरी करें और उन्हें जिस तरह आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, वैसी स्थिति उनके बच्चों को नहीं देखनी पड़े.

आगे क्या है लक्ष्य?

वर्ष 2027 तक सालाना 100 करोड़ तक टर्नओवर का लक्ष्य है, जिसके लिए रजनीश लगातार काम कर रहे हैं. वह कहते हैं कि महिलाओं को रोजगार देना और गांव से बेरोजगारी कम करने का उनका प्रयास है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस लक्ष्य को हासिल में सफलता जरूर मिलेगी.

रजनीश कहते हैं, 'उनके लिए कारोबार की सफलता सिर्फ यह नहीं है कि वह कितना कमा रहे हैं. उनके लिए बड़ी उपलब्धि यह है कि उनके कारोबार से गांव की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है. उनका प्रयास है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को काम से जोड़ा जाए.'

यूनिट में मौजूद महिला स्टाफ (ETV Bharat)

सरकार की मखाना नीति पर क्या बोले?

मखाना कारोबारी रजनीश कुमार कहते हैं कि मखाना का न्यूनतम रेट तय होना चाहिए. वे बताते हैं कि जो मखाना हमलोग किसान से खरीदते हैं, उसके दाम में उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है. कभी 600 तो कभी 800 रुपये हो जाता है. जिस वजह से कई बार काफी नुकसान हो जाता है. ऐसे में सरकार की तरफ से अगर न्यूनतम कीमत तय हो जाती तो हमलोगों के लिए अच्छा रहता.

सिर्फ व्रत की थाली नहीं, रोजगार का जरिया भी

BRICS सम्मेलन की वेलकम किट में बिहार का मखाना शामिल होना इस पारंपरिक उत्पाद की बढ़ती पहचान की तस्वीर पेश करता है. वहीं मुजफ्फरपुर की यह कहानी दिखाती है कि मखाना अब सिर्फ व्रत और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाला खाद्य पदार्थ नहीं रह गया है. इसकी मांग देश के बड़े शहरों से लेकर पड़ोसी देशों तक पहुंच रही है.

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