केले के बेकार थंब को बनाया कमाई का जरिया, नई 'खोज' से कपड़ा उद्योग को मिलेगी नई उड़ान
जिस केले के थंब को लोग बेकार समझते हैं, उसे पवन कुमार श्रीवास्तव ने कमाई का जरिया बना लिया है. रोहित राज की स्पेशल रिपोर्ट..
Published : July 26, 2026 at 6:37 PM IST
मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोघराहां बैरिया निवासी 45 वर्षीय पवन कुमार श्रीवास्तव ने कमाल की 'खोज' की है. उन्होंने केले के तने (थंब) से निकलने वाले फाइबर को रोजगार और उद्योग का नया आधार बना दिया है. वर्षों की मेहनत और लगातार प्रयोग के बाद अब वह केले के रेशे से तैयार धागे के जरिए साड़ी, शर्ट और पैंट जैसे वस्त्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं. इससे पहले कई तरह के सजावटी उत्पाद तैयार कर चुके हैं.
केले के थंभ से निकल रहा सुनहरा धागा: पवन कुमार बताते हैं कि केले के तने से पहले विशेष तकनीक के जरिए फाइबर निकाला जाता है. इसके बाद मशीन की सहायता से उस फाइबर को धागे में बदला जाता है. शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती छोटे-छोटे रेशों को मजबूत और लंबा धागा बनाना था. लंबे समय तक किए गए प्रयोगों के बाद उन्होंने स्वयं ऐसी तकनीक विकसित की, जिससे छोटे रेशों को जोड़कर लंबा और मजबूत धागा तैयार किया जा सकता है.
वे कहते हैं, 'यही तकनीक अब वस्त्र निर्माण के लिए नई संभावनाएं खोल रही है. पहले केले के रेशे से केवल छोटे उत्पाद बनाए जा रहे थे, लेकिन अब बड़े स्तर पर कपड़े तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है.'
कैसे आया ये विचार?: पवन कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात चिरैया स्थित मधुबनी आश्रम के अनुभवी बुनकर ज्योत नारायण सिंह से हुई. बातचीत के दौरान उन्होंने केले के फाइबर से तैयार धागे के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इसके बाद ज्योत नारायण सिंह ने पवन को अपना धागा लेकर चिरैया आश्रम आने का निमंत्रण दिया.
पवन अपना तैयार धागा लेकर आश्रम पहुंचे, जहां बुनकरों की मदद से केले के फाइबर का उपयोग कर दो बाई चार फीट का कपड़ा तैयार किया गया. इस कपड़े में ताना (वार्प) सिल्क का और बाना (वेफ्ट) केले के फाइबर के धागे का रखा गया. यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा और अब इसी तकनीक के आधार पर साड़ी, शर्ट, पैंट और अन्य परिधानों के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है.
देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ी मांग: पवन कुमार का कहना है कि केले के रेशे से तैयार कपड़ों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी तासीर ठंडी होती है. यही कारण है कि गर्म और उमस वाले क्षेत्रों में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है. प्राकृतिक फाइबर से बने ये वस्त्र पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं.
उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हैदराबाद जैसे राज्यों में केले के फाइबर से बने उत्पादों की अच्छी मांग है. वहीं विदेशों में भी इको-फ्रेंडली और प्राकृतिक वस्त्रों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. उनका मानना है कि यदि उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो जाए तो यह उद्योग किसानों और युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा स्रोत बन सकता है.
कृषि अपशिष्ट से आत्मनिर्भरता की नई राह: केले की खेती के बाद अधिकांश किसान उसके तने को बेकार समझकर फेंक देते हैं या खेतों में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं. पवन कुमार ने उसी कृषि अपशिष्ट को उपयोगी बनाकर यह साबित किया है कि यदि नई सोच और तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो बेकार समझी जाने वाली चीजें भी आय का बड़ा साधन बन सकती हैं.
उनका कहना है कि यदि सरकार और उद्योग विभाग इस दिशा में सहयोग करें तो पूर्वी चंपारण में केले के फाइबर पर आधारित लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं. इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा.
"अबतक केले के फाइबर से राखी, योगा मैट, पूजा आसन, टी-पैड, पर्स, टोपी, चटाई और अन्य सजावटी उत्पाद बना चुका हूं. यह पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी और प्राकृतिक फाइबर आधारित वस्त्रों की दुनिया में बिहार को नई पहचान दिलाएगी."- पवन कुमार श्रीवास्तव, सफल उद्यमी
ग्रामीणों ने की पहल की सराहना: घोघराहां बैरिया के अस्थायी निवासी हीरा पासवान ने कहा कि पवन कुमार का यह प्रयास पूरे गांव के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि पहले किसी ने नहीं सोचा था कि केले के तने से इतने उपयोगी और आकर्षक उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं. आज उनके काम की चर्चा जिले से लेकर दूसरे राज्यों तक हो रही है. ग्रामीण अशोक कुमार कहते हैं कि उद्योग और रोजगार के लिहाज से भी यह सराहनीय कदम है.
"पवन कुमार ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन और नवाचार के दम पर गांव में रहकर भी बड़ा काम किया जा सकता है. यदि उन्हें सरकारी सहायता और आधुनिक मशीनें उपलब्ध हों तो उनका यह प्रयास एक बड़े उद्योग का रूप ले सकता है."- अशोक कुमार, ग्रामीण
वहीं राजवंशी सिंह कहते हैं, 'पवन कुमार ने पूर्वी चंपारण का नाम पूरे देश में रोशन किया है. हमलोग बहुत खुश हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में केले के रेशे से बनी साड़ियां, शर्ट और पैंट अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगी.'
बनेगा प्राकृतिक फाइबर उद्योग का नया केंद्र: पवन कुमार श्रीवास्तव का यह नवाचार केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण नवाचार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है. यदि इस तकनीक को सरकारी सहयोग, आधुनिक मशीनों और बाजार की बेहतर सुविधाएं मिलती हैं तो पूर्वी चंपारण आने वाले समय में केले के फाइबर आधारित वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बन सकता है.
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