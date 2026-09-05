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पैरों से बहता था खून, लोग मारते थे ताने! आज इस दिव्यांग सरकारी गुरुजी के आगे फेल हैं बड़े-बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल

एमए इंग्लिश में गोल्ड मेडल मिला : क्लास 7 में ट्राईसाइकिल मिल गई. 12वीं के बाद पुवायां में महर्षि विवेकानंद कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया. इसके बाद चित्रकूट के राम भद्राचार्य स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएड, एमएड किया. एमए इंग्लिश में गोल्ड मेडल मिला. यूनिवर्सिटी टॉप की. पीएचडी में भी एनरोलमेंट हुआ. यूजीसी नेट इंग्लिश से क्लियर किया. बाहर कहीं परीक्षा देने जाते समय काफी परेशानी होती थी.

हमेशा लक्ष्य को देखा : मैंने कभी अपनी शारीरिक पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया. हमेशा लक्ष्य को देखा. मुझे कुछ न कुछ बनना है. इसमें जो भी तकलीफें आईं उसे नजरअंदाज किया. मेरे पिता पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे समझदारी सिखाई. लोग मेरे पापा से कहते थे, ये किस काम के हैं. न तो पुलिस में जा पाएंगे, न आर्मी में जा पाएंगे, मतलब पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है. लेकिन मेरे पिता कहते थे नहीं, ये लड़का एक दिन कुछ न कुछ करके दिखाएगा.

बचपन का दंश और गोल्ड मेडल का सफर : लाल सिंह कुशवाहा ने बताया, जब दो साल का था तब पोलियो हो गया. दोनों पैर खराब हो गए. गांव के ही प्राइमरी स्कूल से शिक्षा शुरू हुई. घर से तकरीबन एक किलोमीटर जमीन पर घुटनों के बाल रगड़ते हुए स्कूल जाते थे. पढ़ाई करते थे. आने-जाने से घुटने छिल जाते थे. घुटनों से खून निकलने लगता था, लेकिन कभी हौसला नहीं हारा.

शारीरिक चुनौती को कमजोरी नहीं बनने दी : दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद लाल सिंह ने अपनी शारीरिक चुनौती को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. उन्होंने शिक्षा को अपना मिशन बनाया. इसके साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं. उनके इसी समर्पण और नवाचारी प्रयासों के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है. उनकी खासियत है कि वह बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें प्रकृति से जोड़कर सीखने का अवसर देते हैं.

दिव्यांग सरकारी गुरुजी के आगे फेल हैं बड़े-बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल. (Video Credit; ETV Bharat)

दो साल की उम्र में जिसे पोलियो ने लाचार किया, जिसे समाज ने 'बोझ' समझा, आज वही शख्स गांव के उन बच्चों की तकदीर बदल रहा है, जिनके माता-पिता के पास कॉपियां खरीदने तक के पैसे नहीं हैं. यह कहानी सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, बल्कि व्हील चेयर पर टिकी एक भाषाई क्रांति की है. सहायक अध्यापक लाल सिंह कुशवाहा बच्चों को अंग्रेजी के साथ मराठी भी सिखाते हैं. आज बड़े-बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव के प्राथमिक स्कूल के आगे फेल हैं.

शाहजहांपुर : धूल से भरी पगडंडियों को पार कर जब आप बंडा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ददिउरी प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में कदम रखते हैं, तो कानों में 'ए फॉर एप्पल' नहीं, बल्कि 'गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू?' की गूंज सुनाई देती है. ब्लैकबोर्ड के पास व्हील चेयर पर बैठे लाल सिंह कुशवाहा मुस्कुराते हुए बच्चों को हाथ के इशारों से 'प्रोनॉन्सिएशन' (उच्चारण) सिखा रहे हैं.

देवरिया में टीचर की नौकरी छोड़ी : पिट्ठू बैग पीठ पर लादकर जाता था. तीन-चार बसें बदलनी पड़ती थी. बस अड्डे चेंज करने पड़ते थे. लोग मुझे देखते थे, लेकिन मैं यही सोचता था कि लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं. मेरा पहला सिलेक्शन शिवाजी इंटर कॉलेज देवरिया में टीजीटी इंग्लिश पद पर हुआ था. शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा विभाग में भी सिलेक्शन हुआ.

शिक्षक लाला सिंह कुशवाहा का सफरनामा. (Photo Credit; ETV Bharat)

गांव वापसी का लिया फैसला : लाल सिंह कुशवाहा कहते हैं, मेरा गांव इंजलपुर है, हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है. सेंटर से 60 किमी. दूर क्षेत्र पड़ता है. पीलीभीत भी 60-70 किमी पड़ता है. एजुकेशन का माहौल बहुत अच्छा नहीं है. इसलिए मैंने सोचा कि जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, क्यों न मैं उनके लिए काम करूं. इन्हीं बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो आगे चलकर यही हमारा नाम रोशन करेंगे.

टीचिंग का 'लाल सिंह मॉडल' : देवरिया की नौकरी छोड़कर यहां गांव के प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन कर लिया. बच्चों के खेल-खेल के माध्यम से घर जैसा माहौल देकर इंग्लिश पढ़ाता और सिखाता हूं. खेल, कविताओं और स्थानीय गानों के जरिए अंग्रेजी व्याकरण को इतना सरल बनाना कि 5वीं का बच्चा भी अंग्रेजी अखबार पढ़ ले.

क्लास में बच्चे इंग्लिश में करते हैं बात. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रेरणा बैंक से बच्चों में डाली बचत की आदत : लाल सिंह कुशवाहा कक्षा एक से ही बच्चों को छोटी-छोटी रकम बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. कई बच्चों के पास अब दो-दो गुल्लक हैं. घर से मिलने वाले रुपयों में से कुछ रकम बच्चे गुल्लक में जमा करते हैं. कक्षा 5 पास करने वाले 12 बच्चों की गुल्लक खोली गई तो उसमें काफी रुपये मिले. अभिभावकों के सामने गुल्लक फोड़कर बच्चों की जमा रकम निकाली जाती है. उनका उद्देश्य बच्चों में बचत के साथ जिम्मेदारी और भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखने की आदत विकसित करना है.

नवाचार का लिया सहारा : पौधरोपण से लेकर पौधों की देखभाल में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. पौधों में पानी डालना हो या पौधरोपण के लिए गड्ढे तैयार करना, वह अपनी शारीरिक परेशानी को रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते. शिक्षा के क्षेत्र में भी लाल सिंह ने कई प्रयोग किए हैं. कठिन विषयों को बच्चों के लिए आसान और रोचक बनाने के लिए वह नवाचार का सहारा लेते हैं. गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों को कविता और रचनात्मक तरीकों से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाते हैं.

लोग मारते थे ताने. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रकृति मित्र शिक्षक का मिला सम्मान : लाल सिंह के काम को सिर्फ उनके विद्यालय तक सीमित नहीं माना गया. शिक्षा में नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए उन्हें अलग-अलग मंचों पर सम्मान भी मिल चुका है. जून 2025 में बरेली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्हें 'प्रकृति मित्र शिक्षक सम्मान' से सम्मानित किया गया. इसके अलावा शिक्षक दिवस के अवसर पर शाहजहांपुर में भी उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया.

हमेशा लक्ष्य को देखा. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब पढ़िए ग्रामीण और बच्चे क्या कहते हैं...

ददिउरी गांव के रामसेवक का कहना है कि जब से हमारे गांव के विद्यालय में शिक्षक लाल सिंह कुशवाहा आए हैं, तब से विद्यालय का माहौल बदल गया है. वह विद्यालय समय से आते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे हमारे गांव के बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे हैं और होनहार बना रहे हैं.

छात्र लवीश का कहना है कि स्कूल में बहुत अच्छा लगता है. पहले उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन अब सब कुछ बहुत अच्छे उसे आता है. इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है. मैं स्कूल में भी मन लगाकर पड़ता हूं और घर जाकर भी पढ़ाई करता हूं.

छात्रा जूही का कहना है कि स्कूल में बहुत अच्छा लगता है. इंग्लिश भी उसे अच्छे से आती है. इसके साथ ही मैं इंग्लिश पढ़ भी लेती हूं और बोल भी लेती हूं. इस स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा है और कक्षा एक से वह इसी स्कूल में पढ़ रही है. छात्रा मधु का कहना है कि सर मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसके साथ ही मुझे इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में बोलना तथा लिखना आता है.

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