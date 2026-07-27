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वाराणसी में इजरायली ड्रैगन फ्रूट की खेती, लाखों कमाई; किसानों के लिए क्यों है यह 'यलो गोल्ड'

7.50 लाख रुपए से की थी शुरुआत: उन्होंने कहा कि उनकी खेती में उनके दोनों भाई और पिताजी का भरपूर सहयोग होता है. वह कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती धैर्य की खेती होती है. उन्होंने 7.50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था.

उन्होंने बताया कि पिछले सीजन में कुछ ही फल मिले थे लेकिन यह सीजन उनके लिए सबसे बेहतर सीजन है. पौधे लगाए हुए करीब 3 साल का समय हो गया है. लगातार पौधों से फल मिल रहे हैं, जिसकी बाजार में डिमांड भी खूब है.

वह कहते हैं कि जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तब उनका समय बचता है. इसी समय में उन्होंने इस ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की. शुरुआती दौर उन्हें मुश्किल जरूर लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे उनके पौधे सरवाइव करने लगे, उनमें फली शुरू हो गई, तब उन्हें इस खेती को करने में और भी ज्यादा सफलता मिली. वर्तमान समय में वह 550 येलो ड्रैगन फ्रूट के पेड़ लगाए हैं, जिससे उन्हें फल भी मिल रहे हैं.

पहली बार बनारस में येलो ड्रैगन फ्रूट की खेती: किसान आनंद भाई पटेल ने बताया कि अक्सर लोग रेड ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, लेकिन हमने नई वैरायटी लगाने का निर्णय लिया. इसलिए हमने यह ड्रैगन फ्रूट लगाया, जिसे येलो गोल्ड भी कहते हैं. यह न सिर्फ दिखने में आकर्षक है बल्कि इसमें तमाम तरीके के पोषक तत्व होते हैं. बाजार में इसकी डिमांड भी ज्यादा होती है.

इसका परिणाम है कि आज बीते लगभग 4 सालों में वह डेढ़ से दो लाख रुपए ड्रैगन फ्रूट की खेती से कमा रहे हैं. आने वाले दिनों में जब उनके पौधे फुल कैपेसिटी के साथ फल देंगे तो उनकी आय 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी.

सबसे पहले उन्होंने सरकार की ओर से दी जा रही ट्रेनिंग में हिस्सेदारी की और उसके बाद सैंपल के तौर पर दर्जनों पेड़ से उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की. जब डेढ़ से 2 साल बाद उन्हें कुछ सफलता दिखाई दी, तब उन्होंने इसकी संख्या बढ़ाई और लगभग 550 ड्रैगन फ्रूट लगाए.

वाराणसी के मुर्दहा गांव के रहने वाले 38 वर्षीय आनंद भाई पटेल प्राइमरी के शिक्षक हैं, लेकिन उनकी रुचि हमेशा से अलग तरीके के खेती करने में रही है. 5 साल पहले उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का विचार किया. ड्रैगन फ्रूट में भी उन्होंने सामान्य ड्रैगन फ्रूट नहीं बल्कि उसकी नई वैरायटी इजरायली ड्रैगन फ्रूट की खेती का निर्णय लिया.

वाराणसी के किसान आनंद भाई पटेल ने यह खेती शुरू की है. वह वाराणसी के पहले किसान हैं, जो पीले ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं. लगभग 4 साल पहले शुरू की गई इस खेती में उन्हें डेढ़ से ढाई लाख रुपए का मुनाफा मिल रहा है. वहीं, येलो ड्रैगन फ्रूट की डिमांड भी ज्यादा है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वह अपने फलों की बिक्री करते हैं.

वाराणसी: ड्रैगन फ्रूट का नाम लेते ही जहन में लाल रंग के ड्रैगन फ्रूट की तस्वीर बनती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेड ड्रैगन फ्रूट के अलावा ड्रैगन फ्रूट की और भी ज्यादा वैरायटी होती है. सबसे ज्यादा डिमांड इजरायली ड्रैगन फ्रूट की है. जी हां वाराणसी में पहली बार इजरायली ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की गई है.

अब उन्हें जिस तरीके से मुनाफा मिल रहा है, तो उम्मीद है कि 3 साल में वह अपने लागत से प्लस होते चले जाएंगे. उनका कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती हमेशा एक बार इन्वेस्टमेंट मांगती है. इसके बाद 25 सालों तक छुट्टी हो जाती है. ठीक से रख-रखाव किया गया तो किसानों के लिए सोने की खेती है.

वह कहते हैं कि एक पौधे से फुल कैपेसिटी पर 4 से 5 किलो फल मिलता है. 1 किलो फल की कीमत दो से ढाई सौ रुपए होती है. यदि कोई किसान इसकी खेती करता है, तो उसके लिए यह लाभदायक रहेगी.

नई तकनीक के जरिए कर रहे खेती: वह कहते हैं कि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट में परंपरागत रिंग मेथड का प्रयोग नहीं किया है बल्कि टावर मेथड से इस पेड़ को लगाया है. इसका परिणाम यह है कि कम स्पेस में ज्यादा पौधे लगाए गए हैं.

रिंग मेथड से पौधों को लगाया जाता है उनमें पौधों को लगाने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है. ज्यादा स्पेस होने के बावजूद भी कम पौधे ही लग पाते हैं. इस वजह से किसान फल भी कम प्राप्त कर पाते हैं. लेकिन यदि स्मार्ट तकनीक का प्रयोग करते हुए टावर विधि से ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाए तो यह कम स्पेस में ज्यादा फल देगा.

ड्रैगन फ्रूट की खेती में फंगस सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए इसका ख्याल रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. इसके लिए हर दिन अपने फार्म में आकर हम लोग एक-एक पौधे को चेक करते हैं. यदि किसी तरीके का कोई फंगस दिखाई दे तो तुरंत उसे पर जैविक खाद का प्रयोग करते हुए अपनी खेती को सुरक्षित करते हैं.

बनारस में यलो ड्रैगन फ्रूट की खेती. (Photo Credit: ETV Bharat)

इंटरक्रॉपिंग के तहत स्ट्रॉबेरी की भी कर रहे खेती: उन्होंने बताया कि मई से लेकर दिसंबर तक ड्रैगन फ्रूट का समय होता है. ऐसे में तीन से चार महीने तक हमें बैठना पड़ता है. इसलिए हमने इंटरक्रॉपिंग की भी शुरुआत की.

पिछले साल हमने ट्रायल के रूप में स्ट्रॉबेरी की खेती ड्रैगन फ्रूट के साथ की थी, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए हम टावर विधि का प्रयोग करते हैं ऐसे में नीचे का स्पेस बचा रह जाता है, जिसका प्रयोग हम स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए कर सकते हैं.

पिछले साल जब हमने इसका प्रयोग 1000 पौधों के साथ किया था तो हमें उसका परिणाम अच्छा मिला. हमारे स्ट्रॉबेरी बड़ी मात्रा में फले और हमें बाजार भी जाने की जरूरत नहीं हुई फॉर्म से ही हमारे सारे फल बिक गए.

इस बार भी हमने नर्सरी तैयार की है. हम ड्रैगन फ्रूट के साथ नीचे जो स्पेस बचा हुआ है, उसमें स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे. इसका लाभ यह होगा कि जब ड्रैगन फ्रूट से हमें मुनाफा मिलना बंद हो जाएगा तो स्ट्रॉबेरी तीन से चार महीने तक हम किसानों को मुनाफा देगी.

ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सरकार देती है सब्सिडी: जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार राय कहते हैं कि सरकार भी ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रही है. उसके तहत वाराणसी जिले में दर्जन भर से ज्यादा किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं.

इसी क्रम में आनंद भाई पटेल ने भी पहली बार इजरायली ड्रैगन फ्रूट की खेती को शुरू किया है, जिसके रिजल्ट काफी अच्छे दिख रहे हैं. इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है. समय-समय पर ट्रेनिंग देकर खेती की बारीकियों के बारे में भी बताया जाता है.

उन्होंने कहा कि जो भी इच्छुक किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता है वह विभाग आकर की जानकारी ले सकता है. विभाग की ओर से उसे सब्सिडी देने के साथ तकनीकी ज्ञान भी दिया जाता है.

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