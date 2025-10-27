ETV Bharat / state

बनारस की ड्रोन दीदी; गांव में रहकर शहर जैसी कमाई, किसानों की मददगार, महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा

सिर्फ 13 महीने में खुद को आत्मनिर्भर बनाया, गांव की महिलाओं के लिए बन गई हैं प्रेरणास्रोत.

बनारस की ड्रोन दीदी.
बनारस की ड्रोन दीदी. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 1:55 PM IST

|

Updated : October 27, 2025 at 2:49 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: नीतू की जिंदगी कभी घर की चहारदीवारी तक ही सीमित होकर रह गई थी. परिवार में सबका ख्याल रखते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी नीतू को लगता था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई कदम जरूर उठाना चाहिए. इस सोच ने ही उनको एक दिन उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां आज वे किसी परिचय की मोहताज नहीं. नीतू बनारस में ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर हैं.

नीतू को देखकर दूसरी महिलाएं भी उनके जैसा बनने का प्रयास कर रही हैं. ड्रोन के जरिए उर्वरक और रसायन का छिड़काव करने वाली नीतू गांव-गांव जाती हैं अपना काम करने के लिए. मेहनत और संघर्ष आज भी है, लेकिन उन्होंने खुद को सबल बनाने का जो सपना देखा था, उसे जरूर पूरा कर लिया है. पिछले सिर्फ 13 महीने में नीतू परिवार को आर्थिक संबल देने का मजबूत कारण बन गई हैं. बनारस की इस बेटी की स्वावलंबी बनने की कहानी दूसरों को भी प्रेरणा देती है.

बनारस की ड्रोन दीदी की सक्सेस स्टोरी. (Video Credit; ETV BHARAT)

नीतू बनारस के काशी विद्यापीठ ब्लॉक के ऊंच गांव की रहने वाली हैं. नीतू की शादी 2009 में विनोद राय के साथ हुई थी. उनके तीन बच्चे भी हैं. घर-परिवार और बच्चों की देखभाल में ही जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन नीतू चाहती थीं कि वे भी आत्मनिर्भर बनें. बीकॉम करने वाली नीतू खुद का कोई काम करना चाहती थीं. एक लंबे इंतजार के बाद आखिर वह मौका उन्हें मिला, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी.

सरकार की योजना ने बदल दी जिंदगी: नीतू बताती हैं कि, यह सफर उनके लिए आसान नहीं था. सबसे पहले वे गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं. तब कुछ लोग ताने देते थे कि 20 रुपये में वह क्या कर लेंगी. इसी दौरान उन्हें नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में पता चला. उन्होंने इसका प्रशिक्षण लेने की मंशा जाहिर की. उन्हें चयनित भी कर लिया गया. जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए लगभग 16 दिन बाहर भेजा गया. ट्रेनिंग से लौटने के बाद भी लोगों का नजरिया नहीं बदला. बदलाव तब आया जब उन्हें योजना के तहत 15 लाख का ऑटो ड्रोन और इलेक्ट्रिक ऑटो मिली. इसी से वे गांव-गांव सफर करती हैं. जब उन्हें यह पूरा पैकेज मिला तब गांववाले भी अचंभित हो गए.

जानिए ड्रोन दीदी के बारे में.
जानिए ड्रोन दीदी के बारे में. (Photo Credit; ETV BHARAT)

₹300 एक एकड़ का चार्ज : उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले छोटे खेत से शुरुआत की. आज वे 10 मिनट में 1 एकड़ में खाद छिड़काव कर लेती हैं. कहती हैं, इससे उन्हें सिर्फ आमदनी नहीं हो रही, बल्कि किसानों को भी बहुत लाभ मिल रहा है. किसान पहले खेतों में जाकर के उर्वरक का छिड़काव करते थे. कई बार खेत की स्थिति ऐसी होती थी कि किसान कई हिस्सों में नहीं पहुंच पाते थे. खेत में ठीक से खाद का छिड़काव भी नहीं हो पाता था. अब ऐसा नहीं है. ड्रोन से छिड़काव किसानों को बहुत पसंद आ रहा है. बताया कि वह ₹300 एक एकड़ का लेती है. उनके साथ एक सहयोगी भी होता है.

सिर्फ 13 महीने में 3 लाख से ज्यादा की आय: नीतू बताती हैं, छिड़काव के पहले ड्रोन को प्रिपेयर करते हैं. इसके लिए ड्रोन में पहले से ही खेतों की मैपिंग कर ली जाती है, जिससे पूरे एरिया के बारे में पता चल जाता है. इसके बाद ड्रोन से उर्वरक के छिड़काव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. बताती हैं, बीते लगभग 13 महीने में उन्हें लगभग 3 लाख रुपये की आए हो चुकी है. वहीं नीतू के इस काम पर उनके पति विनोद भी काफी गर्व महसूस करते हैं. कहते हैं, आज नीतू की मेहनत का परिणाम है कि गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं अलग-अलग तरीके के स्टार्टअप शुरू कर चुकी हैं.

दूसरों के लिए प्रेरणा बनीं नीतू.
दूसरों के लिए प्रेरणा बनीं नीतू. (Photo Credit; ETV BHARAT)

तस्वीर बदल रहीं ड्रोन सखियां: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उपायुक्त पवन कुमार सिंह ने बताया कि, वाराणसी में ड्रोन सखियां फसलों पर छिड़काव कर लगभग 13 महीने में करीब 5,94,430 रुपये की आय कर चुकी हैं. ड्रोन के माध्यम से लगभग 3212 एकड़ एरिया में 1600 लीटर से अधिक उर्वरक और 487 लीटर से अधिक कीटनाशक का छिड़काव किया जा चुका है. इसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है. ये ड्रोन दीदियां गन्ना, तिल, धान, लौकी, अरहर, भिंडी, कद्दू, चौराई, पत्ता गोभी, करेला, मिर्च, तरबूज आदि के खेतों में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका, कीटनाशक का छिड़काउ कर किसानों की मुश्किलें हल कर रही हैं.

बनारस में 9 ड्रोन दीदी: बताया कि, वाराणसी में 9 महिलाओं को रिमोट पायलट ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिल चुका है. महिलाओं को प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय की ड्रोन अकादमी में 10 दिन की ट्रेनिंग दिलाई गई थी. इसके बाद इन्हें तीन दिन की ड्रोन फ्लाई की एडवांस ट्रेनिंग भी दी गई थी, जिससे कृषि कार्य के लिए वे ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं.

इस योजना ने बदली जिंदगी.
इस योजना ने बदली जिंदगी. (Photo Credit; ETV BHARAT)

क्या है नमो ड्रोन दीदी योजना: बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2023 को ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाना है. इस योजना में शामिल होने के लिए किसी भी महिला को सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होता है. इसमें ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को ड्रोन के साथ एक पैकेज दिया जाता है.

इस पैकेज में तरल कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव के लिए स्प्रे असेंबल एक बुनियादी ड्रोन, एक बैटरी सेट, एक ड्रोन कैरी बॉक्स, एक दोहरे चैनल वाला बैटरी चार्जर, कैमरा, एनीमोमीटर, बैटरी चार्जर हब होता है. एक साल की वारंटी, दो साल का वार्षिक रखरखाव और व्यापक बीमा के साथ पीएच मीटर होता है. ड्रोन दीदी बनने के लिए महिलाओं को सबसे पहले स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनना पड़ता है. उसके बाद उनकी रुचि और सक्षमता के अनुसार उन्हें ड्रोन दीदी में प्रशिक्षण दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: बनारस की देवरानी-जेठानी ने कैसे संवारी हजारों महिलाओं की जिंदगी; मोती की ज्वैलरी से कमा रहीं लाखों रुपये, अमेरिका-यूरोप तक डिमांड

Last Updated : October 27, 2025 at 2:49 PM IST

TAGGED:

SUCCESS STORY DRONE DIDI NEETU
BANARAS NAMO DRONE DIDI SCHEME
FERTILIZERS PESTICIDES DRONES
बनारस की ड्रोन दीदी
DRONE DIDI OF BANARAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.