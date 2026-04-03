सवा लाख की साइकिल, 90% पैदल यात्रा और अटूट संकल्प: गोरखपुर की बेटी का एवरेस्ट पर 'साइकिल' से फतह
साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दिव्या सिंह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी पर्वतारोही बन गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 5:55 PM IST
गोरखपुर : एक किसान की बेटी दिव्या सिंह (28) ने एवरेस्ट बेस कैंप (17,560 फीट) पर साइकिल से पहुंचने में सफलता पाई है. दिव्या ऐसा करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला पर्वतारोही बन गई हैं. इससे पहले 11 फरवरी को चिली की जयसिंटा कोरेया साइकिल से एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थीं. दिव्या ने माइनस 12 डिग्री तापमान में 24 मार्च 2026 को एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया.
दिव्या कहती हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून और जज्बा है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती. यह सफर अपने माता-पिता, गोरखपुर और देश का नाम रोशन करने के लिए पूरा किया. खजनी तहसील के पिपरौली ब्लॉक के बनौड़ा गांव की रहने वाली दिव्या सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि छोटे गांव से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं.
सातवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान लिया था संकल्प : गांव की मिट्टी में पली-बढ़ी दिव्या ने कक्षा सातवीं की पढ़ाई के दौरान ही एवरेस्ट जैसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का संकल्प ले लिया था. दिव्या के सपने को हकीकत में बदलने का काम किया उनके कोच उमा सिंह ने. कोच उमा सिंह भी सात बार एवरेस्ट फतह कर चुके हैं.
डेढ़ साल पहले टारगेट किया सेट : दिव्या सिंह ने बताया, करीब डेढ़ साल पहले वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए गई थीं. वहीं उन्हें जानकारी मिली कि अब तक कोई महिला साइकिल से बेस कैंप तक नहीं पहुंची है. इसी के बाद तय किया कि मैं यह कर दिखाऊंगी और उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी.
शरीर और मन दोनों को किया तैयार : इस चुनौती के लिए दिव्या सिंह ने खुद को मजबूत बनाने के लिए लगातार अभ्यास किया. उन्होंने माउंट आबू, नेपाल और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में साइक्लिंग कर अपनी तैयारी की. ऊंचाई, ठंड और कठिन रास्तों में अभ्यास कर उन्होंने अपने शरीर और मन दोनों को तैयार किया.
16 मार्च से शुरू हुआ 14 दिन का कठिन सफर : दिव्या सिंह ने 16 मार्च को काठमांडू से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की. सलेरी, सुरखे, फाकडिंग, सागरमाथा नेशनल पार्क, नामचे बाजार, डीबोचे, फिरचे, लोबुचे और गोरखशेप जैसे दुर्गम रास्तों से होते हुए 24 मार्च को एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचीं. यह पूरा सफर उन्होंने 14 दिनों में पूरा किया, जिसमें हर दिन नई चुनौती सामने आई.
साइकिल कंधे पर उठाकर चलना पड़ा : इस यात्रा में मौसम सबसे बड़ी चुनौती रहा. कई दिनों तक लगातार बर्फबारी और बारिश होती रही. तेज ठंडी हवाएं चलती रहीं और तापमान माइनस में बना रहा. कई जगह रास्ते इतने खराब थे कि साइकिल कंधे पर उठाकर चलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. चढ़ाई में 90% की यात्रा साइकिल को कंधे पर लेकर की, जबकि 10% साइकिल चलाकर पूरी की.
11 किलो वजन, 10-12 घंटे साइक्लिंग : दिव्या बताती हैं, रास्ता ऐसा था कि हर दिन आधे से ज्यादा समय साइकिल को कंधे पर उठाकर चलना पड़ा. ग्लेशियर के बीच, वातावरण में कम ऑक्सीजन, ऊंचाई, ठंड, थकान और दर्द, सब एक साथ थे. हर सुबह शरीर भारी होता था, ऑक्सीजन की कमी और हृदय गति 120/मिनट होने के कारण सांस फूलने लगती थी. फिर भी करीब 11 किलो का वजन साथ लेकर हर दिन लगभग 10 से 12 घंटे साइक्लिंग करनी पड़ती थी.
पूरी तरह से शाकाहारी : दिव्या ने बताया, मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूं. परिवार में मांसाहार वर्जित है. सुबह में गुड़-चना और दाल, चावल, रोटी सब्जी, शाम को दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स और हल्दी का सेवन करती हूं. अपनी सफलता के लिए सेहत का भी भरपूर ध्यान रखा.
एवरेस्ट फतह करना पैशन का हिस्सा : गोरखपुर विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस में डबल मास्टर डिग्री ली है. साथ ही डीएलएड, सीटेट, टेट भी पास किया है. दिव्या कहती हैं, पैशन और प्रोफेशन हर इंसान में जरूरी है. साइकिल से एवरेस्ट फतह करना मेरे पैशन का हिस्सा है. नौकरी में शिक्षिका से बेहतरीन कोई प्रोफेशन नहीं है.
परिवार ने किया सपोर्ट : दिव्या ने कहा, गांव की सड़कों पर प्रतिदिन पांच किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाती थी. पिछले डेढ़ साल से हिमाचल, राजस्थान के माउंट आबू और नेपाल में अपने कोच की देखरेख में साइकिल से चढ़ाई की प्रेक्टिस कर रही थी. इतनी कठिन और खतरनाक चढ़ाई के लिए कोई भी परिवार जल्दी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता, लेकिन जब बच्चे में हुनर और जुनून हो तो परिवार भी उसका सपोर्ट करता है. परिवार ने जो हिम्मत दिया वही सफलता की बड़ी ताकत बनी.
मां बोलीं- बेटी की वजह से इज्जत बढ़ गई : दिव्या कहती है कि अभी मेरा यह क्रम जारी रहेगा. कुछ और पहाड़ियों को भी फतह करने के लक्ष्य है. सबका सहयोग और सेहत अच्छी रही तो आगे कुछ और भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं. दिव्या की मां उर्मिला देवी ने कहा, बेटी के कठिन परिश्रम और लगन को देखते हुए हम लोगों ने उसे डेढ़ साल के लिए इस कठिन अभ्यास के लिए कोच की देखरेख में छोड़ दिया. अब जब इसने सफलता का मुकाम हासिल कर लिया तो हमारी भी इज्जत बढ़ गई है.
दिव्या बछेंद्री पाल से प्रभावित : कोच उमा सिंह ने कहा, दिव्या सिंह ने एवरेस्ट बेस कैंप पर साइकिल से पहुंचकर तिरंगा फहराकर दुनिया को चौंकाया है. उसने जहां चाह, वहां राह की कहावत को सच कर दिखाया है. दिव्या की इस यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और आत्मबल का संदेश देना है. दिव्या बछेंद्री पाल से बेहद प्रभावित थीं, लेकिन वह साइकिल से इस रूट को फतह करना चाह रही थीं. इसलिए दिव्या ने हमारी एकडमी ज्वाइन की.
मां टीचर, पिता किसान : बता दें, दिव्या सिंह की मां उर्मिला देवी बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर हैं. पिता संत राज सिंह प्राइवेट नौकरी के साथ खेती किसानी का काम करते हैं. वह तीन बहनें हैं. जिसमें वह सबसे बड़ी हैं. दिव्या पहली बार एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंची हैं. उनका कहना है कि आगे कई पहाड़ियों को फतह कर रिकार्ड बनाना है.
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