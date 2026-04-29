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सीजीबीएसई टॉपर की सक्सेस स्टोरी, जानिए आदित्य बसु ने कैसे पाई सफलता, खुद उनकी जुबानी

दसवीं बोर्ड परीक्षा में आदित्य बसु ने 98.5% लाकर टॉप टेन में चौथा रैंक हासिल किया है.पढ़िए यह रिपोर्ट

CGBSE Board Topper Aditya Basu
सीजीबीएसई बोर्ड टॉपर आदित्य बसु (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 10:13 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: बुधवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी किए गए. जिसमें प्रदेश के अलग-अलग जगह से बच्चों ने टॉप टेन में अपनी जगह बनाई है. रायपुर में सड्डू बालक प्रयास आवासीय स्कूल के छात्र आदित्य बसु ने दसवीं बोर्ड में मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है. उन्होंने चौथा रैंक हासिल किाय है.

आदित्य बसु ने 98.5 फीसदी अंक हासिल किया

आदित्य बसु ने कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा में 98.5 % अंक हासिल किए हैं. सद्दू के बालक प्रयास आवासीय विद्यालय के आदित्य बसु के साथ ही 5 और स्टूडेंट ने टॉप टेन में अपनी जगह बनाई है. टॉप 10 में चौथे रैंक पर आने वाले आदित्य बसु ने कक्षा दसवीं में टॉप टेन में अपनी जगह कैसे बनाई, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी. इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत ने आदित्य बसु से बात कि. आइए जानते हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई किस टिप्स को अपनाया और सफलता हासिल की है.

सीजीबीएसई बोर्ड एग्जाम टॉपर आदित्य बसु से बातचीत (ETV BHARAT)

सवाल: आपने 98.5% अंक हासिल किए हैं. आपको पढ़ाई के लिए कितनी मेहन करनी पड़ी और किस तरह की समस्याएं आईं.

जवाब: मैं रेगुलर स्टडी करता था और प्रयास विद्यालय में रेगुलर 8 घंटे की पढ़ाई होती थी. अन्य स्कूलों की तुलना में पढ़ाई थोड़ी ज्यादा होती थी. इस वजह से हम लोग को ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना होता था. सेल्फ स्टडी के लिए जितना समय मिल जाए हम करते थे. परीक्षा को देखते हुए हर दिन मैं 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करता था. खासतौर पर संडे के दिन और ज्यादा पढ़ता था. स्कूल के टीचर भी अच्छे पढ़ाते थे. डिसिप्लिन मेंटेन होना भी जरूरी है. जैसे कि हमारा स्कूल आवासीय विद्यालय है तो यहां पर अनुशासन जरूरी होता है. स्कूल के टीचर इंटरएक्टिव लर्निंग कराते थे. हमारे सारे कांसेप्ट क्लियर होते थे. जैसा कि मेरा 98.5% मार्क्स आया है. मुझे इससे ज्यादा परसेंट की उम्मीद थी. मेरा एग्जाम भी अच्छा गया था. मेरी सोच से थोड़े कम मार्क्स आए तो मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूं.

सवाल: कौन-कौन से ऐसे विषय हैं जो ज्यादा टफ रहे हैं. जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी ?

जवाब: ऐसे कोई सब्जेक्ट टफ नहीं था. हमारे स्कूल में फोकस साइंस और मैथ्स में होता है. संस्कृत ऐसा विषय है इसमें अप्रोच थोड़ा ज्यादा रखना पड़ा.

सवाल: आपने जो मुकाम हासिल किया है. आपकी सफलता में कितना सपोर्ट रहा ?

जवाब: सबसे पहले तो मेरे पैरेंट्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा. उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया और दूर भेजा. पढ़ाई में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैं अपने पेरेंट्स का मानता हूं. उसके बाद स्कूल के टीचर स्टाफ लेकिन सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है. खुद अच्छे से पढ़ें. खूब मेहनत करें. इतना पर्सेंट कोई भी अचीव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है.

सवाल : अभी आप 10th में हैं 11th और 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेकर आगे की पढ़ाई करेंगे. आगे क्या बनने की इच्छा है ?

जवाब: मैं अपने आगे की पढ़ाई 11th और 12th मैथ्स से लेकर पढ़ाना चाहूंगा. अभी तो बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी उसी एक एग्जाम की आगे तैयारी करना चाहूंगा. 11th और 12th के एग्जाम में उसे फाइट करके उस एग्जाम में अपनी एक जगह बनाना चाहूंगा. फिर किसी एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज से आगे जो मैं करना चाहता हूं वह करूंगा.

सवाल: कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप टेन में जगह बनाने में असफल रहे हैं. ऐसे छात्र जिनके कम परसेंटेज आए हैं. उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

जवाब: इसमें बच्चों की गलती हो सकती है या फिर उनका भाग्य साथ ना दिया हो.अगर कोई मेहनत किया तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा. कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी परसेंटेज नहीं बना पाए. कभी-कभी लक भी साथ नहीं देता. जिनकी परसेंटेज कम आए हैं. ऐसे लोगों को निराश नहीं होना चाहिए. आगे आने वाले दिनों में अच्छे से मेहनत करना चाहिए. इसके बाद भी कई एग्जाम है. यह कोई आखिरी परीक्षा नहीं है.

सवाल: आपने कितने घंटे पढ़ाई की हैं और कौन से विषय को कितने दिनों में पढ़ा है ?

जवाब: जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे स्कूल की क्लासेस 8 घंटे की होती थी. हमारे पास बाकी सारे काम को छोड़कर करके 5 से 6 घंटे बचते थे. उसमें मैं सेल्फ स्टडी करता था. मैंने पर्सनली अपना सिलेबस मिड अगस्त तक की थी. बाकी तैयारी समर वेकेशन में कर ली थी.

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