Success Story : बीसीए तंदूरी समोसा वाला, नौकरी छोड़ लगाया ठेला, अब लोगों को दे रहे रोजगार
कोरबा का बीसीए तंदूरी समोसा वाला इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय है.आईए जानते हैं ऐसा क्यों हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2025 at 1:35 PM IST
कोरबा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि पकौड़ा तलना भी एक तरह का रोजगार है. प्रधानमंत्री के इस वाक्य ने भले ही लोगों को काम के लिए प्रेरित करने के लिए कहा हो लेकिन कोरबा के पढ़े लिखे एक युवा ने पकौड़ा तलने को ही अपना रोजगार बना डाला. कोरबा का बीसीए तंदूरी समोसा वाला मनेश्वर इसका जीता जागता उदाहरण है.
नौकरी नहीं व्यवसाय करने की ठानी : कोरबा के चटपटा चौपाटी में बीसीए तंदूरी समोसा वाला काफी फेमस है. उनके क्रिस्पी समोसे को टेस्ट करने के लिए न सिर्फ कोरबा बल्कि आसपास के लोग भी यहां आते हैं. मनेश्वर ने बीसीए की प्रोफेशनल डिग्री हासिल की थी. वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी ज्ञाता हैं. पढ़ाई के बाद कुछ दिन दुर्ग, रायपुर में रहकर नौकरी भी की, लेकिन वह नौकरी नहीं करना चाहते थे. उन्होंने मार्केट रिसर्च किया और तंदूरी समोसे की रेड़ी लगाने का फैसला लिया.
कभी ठेले को लगाया धक्का,अब रखे वर्कर : बेशक ये वाइट कॉलर जॉब नहीं है, इसलिए लोग इसे हीन भावना से भी देखते हैं. शुरुआत में कठिनाई आई, लेकिन धीरे-धीरे गाड़ी पटरी पर आ गई. 2018 में तंदूरी समोसे का बिजनेस शुरू किया था. तब पति-पत्नी मिलकर इस तंदूरी समोसे की रेड़ी को धक्का लगा रहे थे. अब मनेश्वर ने दो से तीन युवाओं को भी काम पर रखा है. जिन्हें वह 10 से 15000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं.
नौकरी से नहीं था संतुष्ट, अब काम को मानता हूं पूजा : मनेश्वर अपने इस व्यवसाय के बारे में रहते हैं कि बीसीए की डिग्री जरूर हासिल की, लेकिन नौकरी में कभी मन नहीं लगा. तनख्वाह भी काफी कम थी और मेहनत बहुत ज्यादा. समय का कोई ठिकाना नहीं था. शहर से बाहर रहने के कारण परिवार को भी समय नहीं दे पता था. इस वजह से बुरा फील होता था. मार्केट रिसर्च किया और यह पाया कि तंदूरी समोसे का व्यवसाय कोरबा की चौपाटी में चल सकता है. मूलत: मैं जांजगीर जिले का निवासी हूं, लेकिन अब कोरबा में ही बस गया हूं. इसी वर्ष की जुलाई में मां का देहांत हुआ, पिता का भी देहांत हो चुका है. परिवार में अब मैं मेरी पत्नी और दो बच्चे ही हैं.
2018 में जब यह बिजनेस शुरू किया था. तब कुछ कठिनाई आई थी. पति-पत्नी मिलकर इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे थे. खूब मेहनत करते थे, लेकिन क्वॉलिटी से कंप्रोमाइज कभी नहीं किया. मनेश्वर, बीसीए समोसा वाला
मनेश्वर के लिए कर्म ही पूजा : मनेश्वर के मुताबिक वो अपने काम को पूजा की तरह मानते हैं. दिन के 12 से 14 घंटे मेहनत करते हैं. लोग तंदूरी समोसा का स्वाद चखने के लिए आते हैं और तारीफ भी करते हैं. वो युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता. नौकरी से अगर संतोष नहीं हैं तो अपना व्यवसाय जरूर लगाना चाहिए. दूसरों के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं. खुद के लिए उतनी मेहनत करें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी.
सिर्फ समोसा ही नहीं जो बड़ा ये बनाते हैं वह भी काफी सॉफ्ट होता है, काफी टेस्टी रहता है. इसका स्वाद चखने के लिए मैं जब भी कोरबा आता हूं. तब चौपाटी जरूर आता हूं. कई बार तो ऐसा होता है कि घर का खाना छोड़कर मैं चौपाटी जाकर तंदूरी समोसे ही खा लेता हूं - विवेक श्रीवास,समोसा प्रेमी
तंदूरी समोसा का जायका लेने चौपाटी पहुंची दुर्गेश्वरी कहती हैं कि तंदूरी समोसे का टेस्ट सामान्य समोसे से थोड़ा अधिक रहता है.
बीसीए तंदूरी समोसे वाले के क्रिस्पी समोसे काफी टेस्टी रहते हैं. जब भी चौपाटी हम आते हैं, तो बीसीए तंदूरी समोसे वाले के पास तो जाना ही है. यह आज से नहीं काफी समय से यहां तंदूरी समोसे का ठेला लगा रहे हैं. हम नियमित अंतराल पर बीसीए तंदूरी समोसा वाले के पास आते हैं- दुर्गेश्वरी, समोसा प्रेमी
हर शाम चौपाटी में लगती है, बीसीए समोसे की रेड़ी : मनेश्वर ने अपने ठेला या रेड़ी का नाम ही बीसीए तंदूरी समोसा वाला रखा है. जायके के शौकीन कुछ लोग तो नाम पढ़कर ही एक बार समोसा ट्राई करने पहुंच जाते हैं.इस जायकेदार समोसे का टेस्ट सामान्य समोसे से थोड़ा अधिक रहता है. इस वजह से लोग तंदूरी समोसा को चखना का शौक रखते हैं, जिसने एक बार इस समोसे का स्वाद चख लिया, वो बार-बार आता है.
