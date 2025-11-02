ETV Bharat / state

Success Story : बीसीए तंदूरी समोसा वाला, नौकरी छोड़ लगाया ठेला, अब लोगों को दे रहे रोजगार

कोरबा का बीसीए तंदूरी समोसा वाला इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय है.आईए जानते हैं ऐसा क्यों हैं.

BCA Tandoori Samosa seller
बीसीए तंदूरी समोसा वाला, नौकरी छोड़ लगाया ठेला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 2, 2025 at 1:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि पकौड़ा तलना भी एक तरह का रोजगार है. प्रधानमंत्री के इस वाक्य ने भले ही लोगों को काम के लिए प्रेरित करने के लिए कहा हो लेकिन कोरबा के पढ़े लिखे एक युवा ने पकौड़ा तलने को ही अपना रोजगार बना डाला. कोरबा का बीसीए तंदूरी समोसा वाला मनेश्वर इसका जीता जागता उदाहरण है.

कोरबा के चटपटा चौपाटी में बीसीए तंदूरी समोसा वाला फेमस है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नौकरी नहीं व्यवसाय करने की ठानी : कोरबा के चटपटा चौपाटी में बीसीए तंदूरी समोसा वाला काफी फेमस है. उनके क्रिस्पी समोसे को टेस्ट करने के लिए न सिर्फ कोरबा बल्कि आसपास के लोग भी यहां आते हैं. मनेश्वर ने बीसीए की प्रोफेशनल डिग्री हासिल की थी. वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी ज्ञाता हैं. पढ़ाई के बाद कुछ दिन दुर्ग, रायपुर में रहकर नौकरी भी की, लेकिन वह नौकरी नहीं करना चाहते थे. उन्होंने मार्केट रिसर्च किया और तंदूरी समोसे की रेड़ी लगाने का फैसला लिया.

BCA TANDOORI SAMOSA SELLER
मनेश्वर ने ETV भारत से शेयर की अपनी स्टोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कभी ठेले को लगाया धक्का,अब रखे वर्कर : बेशक ये वाइट कॉलर जॉब नहीं है, इसलिए लोग इसे हीन भावना से भी देखते हैं. शुरुआत में कठिनाई आई, लेकिन धीरे-धीरे गाड़ी पटरी पर आ गई. 2018 में तंदूरी समोसे का बिजनेस शुरू किया था. तब पति-पत्नी मिलकर इस तंदूरी समोसे की रेड़ी को धक्का लगा रहे थे. अब मनेश्वर ने दो से तीन युवाओं को भी काम पर रखा है. जिन्हें वह 10 से 15000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं.

BCA Tandoori Samosa seller
बीसीए तंदूरी समोसा वाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नौकरी से नहीं था संतुष्ट, अब काम को मानता हूं पूजा : मनेश्वर अपने इस व्यवसाय के बारे में रहते हैं कि बीसीए की डिग्री जरूर हासिल की, लेकिन नौकरी में कभी मन नहीं लगा. तनख्वाह भी काफी कम थी और मेहनत बहुत ज्यादा. समय का कोई ठिकाना नहीं था. शहर से बाहर रहने के कारण परिवार को भी समय नहीं दे पता था. इस वजह से बुरा फील होता था. मार्केट रिसर्च किया और यह पाया कि तंदूरी समोसे का व्यवसाय कोरबा की चौपाटी में चल सकता है. मूलत: मैं जांजगीर जिले का निवासी हूं, लेकिन अब कोरबा में ही बस गया हूं. इसी वर्ष की जुलाई में मां का देहांत हुआ, पिता का भी देहांत हो चुका है. परिवार में अब मैं मेरी पत्नी और दो बच्चे ही हैं.

2018 में जब यह बिजनेस शुरू किया था. तब कुछ कठिनाई आई थी. पति-पत्नी मिलकर इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे थे. खूब मेहनत करते थे, लेकिन क्वॉलिटी से कंप्रोमाइज कभी नहीं किया. मनेश्वर, बीसीए समोसा वाला

BCA TANDOORI SAMOSA SELLER
नौकरी छोड़कर शुरु किया खुद का व्यवसाय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेश्वर के लिए कर्म ही पूजा : मनेश्वर के मुताबिक वो अपने काम को पूजा की तरह मानते हैं. दिन के 12 से 14 घंटे मेहनत करते हैं. लोग तंदूरी समोसा का स्वाद चखने के लिए आते हैं और तारीफ भी करते हैं. वो युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता. नौकरी से अगर संतोष नहीं हैं तो अपना व्यवसाय जरूर लगाना चाहिए. दूसरों के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं. खुद के लिए उतनी मेहनत करें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी.

BCA TANDOORI SAMOSA SELLER
तंदूरी समोसा की खासियत जानिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बीसीए समोसा वाला का स्वाद है अलग : शहर के विवेक श्रीवास आमतौर पर दूसरे शहर और छत्तीसगढ़ के बाहर भी रहते हैं. वो कहते हैं कि बीसीए तंदूरी समोसे वाले का टेस्ट थोड़ा अलग है. चौपाटी में तो काफी सारे ठेले वाले हैं, जो तंदूरी समोसा बेचते हैं. लेकिन बीसीए तंदूरी समोसे वाले का टेस्ट सबसे अलग है.
BCA TANDOORI SAMOSA SELLER
ग्राहकों की लगी रहती है लाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिर्फ समोसा ही नहीं जो बड़ा ये बनाते हैं वह भी काफी सॉफ्ट होता है, काफी टेस्टी रहता है. इसका स्वाद चखने के लिए मैं जब भी कोरबा आता हूं. तब चौपाटी जरूर आता हूं. कई बार तो ऐसा होता है कि घर का खाना छोड़कर मैं चौपाटी जाकर तंदूरी समोसे ही खा लेता हूं - विवेक श्रीवास,समोसा प्रेमी

तंदूरी समोसा का जायका लेने चौपाटी पहुंची दुर्गेश्वरी कहती हैं कि तंदूरी समोसे का टेस्ट सामान्य समोसे से थोड़ा अधिक रहता है.

बीसीए तंदूरी समोसे वाले के क्रिस्पी समोसे काफी टेस्टी रहते हैं. जब भी चौपाटी हम आते हैं, तो बीसीए तंदूरी समोसे वाले के पास तो जाना ही है. यह आज से नहीं काफी समय से यहां तंदूरी समोसे का ठेला लगा रहे हैं. हम नियमित अंतराल पर बीसीए तंदूरी समोसा वाले के पास आते हैं- दुर्गेश्वरी, समोसा प्रेमी

BCA Tandoori Samosa seller
तंदूरी समोसा वाला इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर शाम चौपाटी में लगती है, बीसीए समोसे की रेड़ी : मनेश्वर ने अपने ठेला या रेड़ी का नाम ही बीसीए तंदूरी समोसा वाला रखा है. जायके के शौकीन कुछ लोग तो नाम पढ़कर ही एक बार समोसा ट्राई करने पहुंच जाते हैं.इस जायकेदार समोसे का टेस्ट सामान्य समोसे से थोड़ा अधिक रहता है. इस वजह से लोग तंदूरी समोसा को चखना का शौक रखते हैं, जिसने एक बार इस समोसे का स्वाद चख लिया, वो बार-बार आता है.

BCA TANDOORI SAMOSA SELLER
ग्राहकों की लगी रहती है लाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोन्था चक्रवात से हुई बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, धान की फसल बर्बाद,प्रशासन से मांगी मदद

पीएम नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई का फोन पर जाना हाल, हर संभव मदद का दिया भरोसा

बस्तर की खूबसूरती और संघर्ष को दिखाएगी फिल्म माटी, सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने भी किया काम

TAGGED:

LEFT JOB STARTED CART
GIVE EMPLOYMENT TO PEOPLE
बीसीए तंदूरी समोसा
समोसे का व्यवसाय
BCA TANDOORI SAMOSA SELLER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.