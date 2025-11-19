ETV Bharat / state

सक्सेस स्टोरी: बस्तर की महिला किसान ने प्रगतिशील खेती से बदली पहचान, दूसरों के लिए बनी मिसाल

उत्तर बस्तर कांकेर की महिला किसान लेकेश बाई जैन ने खेती किसानी में सफलता अर्जित की है.

SUCCESS STORY OF BASTAR WOMAN IN KANKER
नक्सलगढ़ कांकेर की नई पहचान (ETV BHARAT)
कांकेर: छत्तीसगढ़ में कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है. प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है. ऐसे में यहां के कई किसान धान के अलावा अन्य फसलों की खेती कर बंपर लाभ कमा रहे हैं और अन्य किसानों को रास्ता भी दिखा रहे हैं. कांकेर के नरहपुर की महिला किसान लेकेश बाई जैन की कहानी भी कुछ ऐसी है. उन्होंने खेती में प्रगतिशील फंडे को अपनाकर नई पहचान कायम की है. साल 2016 से उन्होंने खेती किसानी में नए काम करने शुरू कर दिए. जिसकी बदौलत उन्होंने 50 हजार के मुनाफे को 20 लाख रुपये तक पहुंचा दिया.

लेकेश बाई जैन ने उन्नत खेती की राह अपनाई: नरहपुर के गांव थानाबोड़ी की महिला किसान लेकेश बाई जैन ने पारंपरिक खेती को छोड़ उन्नत खेती की राह अपनाई है. उन्होंने धान की पारंपरिक खेती के साथ साथ सब्जी की खेती करनी शुरू की. इसके अलावा उन्होंने डेयरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन और मछली पालन का काम भी शुरू किया. इस तरह उन्होंने खेती किसानी के साथ अन्य तरह के उपाय कर 20 लाख रुपये का मुनाफा कमाना शुरू कर दिया.

कांकेर की महिला किसान की सफलता (ETV BHARAT)

लेकेश बाई कई महिलाओं को दे रही रोजगार: आज के दौर में लेकेश बाई की सफलता से अन्य महिलाएं प्रभावित हो रही है. उनके खेती किसानी के अलावा अन्य बिजनेस में करीब 30 महिलाएं काम कर रही है.

Women farmer Lekesh Bai Jain
नक्सलगढ़ कांकेर में सब्जियों की खेती करती महिला किसान (ETV BHARAT)

लेकेश बाई जैन ने बताई सफलता की कहानी: लेकेश बाई जैन ने ईटीवी भारत को बताया कि सबसे पहले उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली. उसके बाद बैंक से लोन लेकर सब्जी की खेती करना शुरू किया. इस काम में उन्हें बंपर फायदा होने लगा.

उसके बाद मैंने चार एकड़ में खेती की सब्जी करना शुरू कर दिया. अभी मेरे पास 17 एकड़ खेत है और सभी में मैं सब्जी की खेती करती हूं. साल 2016 से डेयरी पालन का काम शुरू किया. मेरे पास 12 से ज्यादा गाय है जो 200 लीटर दूध देती है. मैं गांवों में दूध सप्लाई करती हूं. दूध से जुड़े अन्य उत्पाद जैसे की पनीर बनाती हूं. इस तरह मेरी आय बढ़ती गई- लेकेश बाई जैन, महिला किसान, नरहपुर, कांकेर

साल 2020 से अन्य प्रयोग किए शुरू: महिला किसान लेकेश बाई जैन ने बताया कि उन्होंने साल 2020 से खेती किसानी और अन्य बिजनेस में नए प्रयोग किए. उन्होंने बकरी पालन, बतख पालन, मछली पालन और लड़ाकू असील मुर्गा पालन का काम शुरू किया. इससे उन्हें लाखों की आय होने लगी.

अन्य किसानों के लिए नजीर बनी लेकेश बाई: लेकेश बाई अन्य किसानों के लिए नजीर बनती जा रहीं हैं. उनकी खेती में हो रहे मुनाफे को देख लेकेश बाई के पास रोजना 10 से 15 लोग आते हैं और उनसे सफल खेती किसानी के गुर सीखते हैं और उनसे सलाह मांगते हैं.

Progressive Farmer Of kanker Lekesh Bai Jain
डेयरी चलाती लेकेश बाई जैन (ETV BHARAT)

आज पूरे प्रदेश के किसान और गोठानों की समूहों से जुड़ी महिलाएं मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आ रहीं हैं. अब तक प्रदेश के एक हजार से अधिक पुरुष किसान मुझसे कृषि और अन्य धंधों की जानकारी ले चुके हैं. औसतन रोजाना 10 से 12 किसान मुझसे मोबाइल पर बात कर खेती किसानी का लाभ ले रहे हैं- लेकेश बाई जैन, महिला किसान, नरहपुर, कांकेर

लेकेश बाई को मिल चुके हैं कई पुरस्कार?: लेकेश बाई को खेती के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई पुरस्कार हासिल हो चुके हैं. लेकेश बाई को साल 2016 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कृषक फैलोशिप सम्मान से नवाजा. उसके बाद साल 2018 में उन्हें नवाचारी कृषक सम्मान मिला.

उसके बाद इसी साल उन्हें पं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से दिल्ली में सम्मानित किया गया. साल 2025 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उनके द्वारा 17 एकड़ क्षेत्र में स्थापित एकीकृत कृषि प्रणाली (इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम) में उल्लेखनीय सफलता के लिए दिया गया.

लेकेश बाई जैन की सफलता से परिवार में खुशी: लेकेश बाई जैन की सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है. उनके पति हृदय राम जैन ने ETV भारत को बताया कि अच्छा लगता है कि मेरी पत्नी एक सफल किसान हैं. मैं तो सरकारी कर्मचारी हूं. मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता लेकिन मैं पत्नी के काम में पूरा सहयोग करता हूं. अभी करेला, भिंडी, बरबट्टी की खेती वो कर रही हैं. हमारा छोटा सा तालाब है और वंहा पर मछली पालन भी करते हैं. आस-पास के लोग हमारे पास सलाह लेने भी आते हैं

