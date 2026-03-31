Success Story: उधार के स्पाइक्स, खुद की मेहनत, सूरज माशी ने 5000 मीटर में जीता रजत पदक
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में एथलीट सूरज माशी की सक्सेस स्टोरी ने सबका दिल जीत लिया. पढ़िए पूरी खबर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 31, 2026 at 7:19 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 से कई सक्सेस स्टोरी निकल कर सामने आ रही है. इस प्रतियोगिता में नासिक के युवा धावक सूरज माशी ने संसाधनों की कमी के बावजूद अपनी मेहनत और जज्बे से 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर मिसाल पेश की है. उधार के स्पाइक्स पहनकर दौड़ने वाले सूरज की यह कहानी सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और संघर्ष की प्रेरणादायक गाथा है.
बिना कोचिंग, खुद की मेहनत से तैयार हुआ चैंपियन
सूरज माशी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते. 4000 रुपये मासिक फीस उनके लिए संभव नहीं, इसलिए वे खुद ही सीनियर खिलाड़ियों को देखकर और उनसे सीखकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं. जब भी जरूरत पड़ती है, वे ट्राइबल विभाग के कोच से मार्गदर्शन लेते हैं.
उधार के स्पाइक्स में दौड़कर जीता रजत पदक
सूरज के पास खुद के अच्छे स्पाइक्स भी नहीं थे. पुराने जूते घिस जाने के कारण उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक साथी धावक से स्पाइक्स उधार लेने पड़े. बावजूद इसके, उन्होंने पुरुष 5000 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया.
इनामी राशि से चलता है घर और ट्रेनिंग
नासिक में किराये पर रहकर पढ़ाई कर रहे सूरज हर महीने महाराष्ट्र और गुजरात की छोटी-बड़ी दौड़ों में हिस्सा लेकर 3000 से 5000 रुपये तक कमाते हैं. इसी पैसे से वे अपना किराया, ट्रेनिंग और परिवार की मदद करते हैं.
आदिवासी परिवार से निकलकर बनाई पहचान
पालघर जिले के मोखाडा तालुका के एक छोटे से गांव से आने वाले सूरज वारली जनजाति से हैं. दिहाड़ी मजदूर के बेटे सूरज चार बहनों के बाद परिवार के पहले बेटे हैं. बचपन से ही उन्होंने आत्मनिर्भर बनकर संघर्षों का सामना किया.
परिवार की जिम्मेदारी और निजी चुनौतियां
जब सूरज 10वीं क्लास में थे, उनकी मां एक दुर्घटना में घायल हो गईं और अब चल-फिर नहीं पातीं. पिछले साल बहन का निधन भी हुआ. घर में छोटे भाइयों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है, जिससे उनका संघर्ष और भी बढ़ जाता है.
नौकरी का सपना, खेल से उम्मीद
सूरज ने पुलिस विभाग में नौकरी पाने की कोशिश भी की, लेकिन शॉट पुट में दूरी पूरी न कर पाने के कारण चयन नहीं हो सका. इसके बावजूद उनका हौसला टूटा नहीं है. उन्हें उम्मीद है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मिला यह रजत पदक उनके भविष्य को नई दिशा देगा.
बदल सकती है जिंदगी
सूरज को भरोसा है कि इस उपलब्धि के बाद उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगे. साथ ही, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पदक विजेताओं को मिलने वाली नकद पुरस्कार राशि भी उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. सूरज माशी की कहानी यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो संसाधनों की कमी भी रास्ता नहीं रोक सकती. उधार के स्पाइक्स से शुरू हुआ यह सफर अब नई उम्मीदों और बड़े सपनों की ओर बढ़ चुका है.