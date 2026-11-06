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एक नर्सरी से 60 परिवारों की उम्मीदें, बाघा बॉर्डर तक पहुंचा कारोबार.. बक्सर के अमित सैनी की कहानी

अमित ने पिता का सपना किया पूरा ( ETV Bharat )

बक्सर: कहते हैं, विरासत में मिली दौलत जिंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन विरासत में मिले सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हौसला, हुनर और अथक परिश्रम की जरूरत होती है. ऐसी ही एक कहानी है चुरामनपुर निवासी 39 वर्षीय अमित कुमार सैनी की, जिन्होंने पिता के निधन के बाद ना सिर्फ उनके छोटे से कारोबार को बिखरने से बचाया, बल्कि अपनी मेहनत से उसे एक बड़े व्यावसायिक ब्रांड में बदला.

बाघा बॉर्डर तक 'मदन नर्सरी' के पौधों की खुशबू