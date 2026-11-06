एक नर्सरी से 60 परिवारों की उम्मीदें, बाघा बॉर्डर तक पहुंचा कारोबार.. बक्सर के अमित सैनी की कहानी
Businessman amit kumar: अमित ने गरीबी से निकलकर छोटे से व्यापार को करोड़ों के व्यापार में बदला है और 60 परिवारों को रोजगार दिया है.
Published : November 6, 2026 at 6:42 AM IST
बक्सर: कहते हैं, विरासत में मिली दौलत जिंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन विरासत में मिले सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हौसला, हुनर और अथक परिश्रम की जरूरत होती है. ऐसी ही एक कहानी है चुरामनपुर निवासी 39 वर्षीय अमित कुमार सैनी की, जिन्होंने पिता के निधन के बाद ना सिर्फ उनके छोटे से कारोबार को बिखरने से बचाया, बल्कि अपनी मेहनत से उसे एक बड़े व्यावसायिक ब्रांड में बदला.
बाघा बॉर्डर तक 'मदन नर्सरी' के पौधों की खुशबू
अमित कुमार सैनी के पिता धर्मराज माली उर्फ सैनी का निधन साल 2012 में हुआ था, तब अमित 25 साल के थे. अमित के पिता धर्मराज माली उर्फ सैनी सड़क किनारे बैठकर फूलों के गमले बेचते थे, लेकिन आज उनका यही छोटा कारोबार उनके बेटे अमित कुमार की वजह से देश के कई राज्यों की सीमाएं पार कर चुका है. अमित कुमार ने अपने व्यापार की पहुंच पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक बनाई है. इतना ही नहीं, पिछले चार वर्षों से पंजाब के बाघा बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भी 'मदन नर्सरी' के पौधों का कारोबार फल-फूल रहा है.
पिता के जाने के बाद अमित के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी
अमित के पिता धर्मराज माली उर्फ सैनी नेशनल हाईवे-922 पर फूलों के पौधे और गमले बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे. कारोबार छोटा था, लेकिन परिवार की उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं. पिता धर्मराज के निधन के बाद अमित के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजी-रोटी की थी. वो आगे पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि दसवीं तक की शिक्षा के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी.
सड़े अमरूद से रखी कामयाबी की नींव
शुरुआती दिनों में अमित के पास ना पर्याप्त पूंजी थी और ना आधुनिक संसाधन और ना ही बड़ा कारोबार खड़ा करने का कोई अनुभव, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी जरूरतों के मुताबिक रास्ते तलाशे. अमित बक्सर के फल गोदामों के बाहर खड़े होकर उन ट्रकों का इंतजार करते थे, जिनमें फल पहुंचाए जाते थे. गोदाम में उतारने के बाद खराब हो चुके अमरूद को वह 50 से 100 रुपये प्रति कैरेट की दर से खरीदते थे, फिर उन अमरूदों को राख में लपेटकर उनसे बीज तैयार करते थे और घर के एक कोने में पौधे उगाने की कोशिश करते थे. यही उनकी शुरुआती नर्सरी थी. धीरे-धीरे पौधों की संख्या बढ़ने के साथ ही ग्राहकों का भरोसा मिला और इसके बाद उन्होंने पिता की स्मृति और विरासत को आगे बढ़ाते हुए 'मदन नर्सरी' के नाम से कारोबार को विस्तार देना शुरू किया.
जहां कभी पानी के लिए भी तरसते थे, आज वहां गाड़ियों का लगा रहता है जमावड़ा
अमित के संघर्ष के शुरुआती दिनों और आज की स्थिति के बीच जमीन-आसमान का अंतर है. कभी उनके पास पौधों की सिंचाई के लिए चप्पाकल तक की व्यवस्था नहीं थी. आज उनकी नर्सरी में सूर्योदय से लेकर देर रात तक पौधों की ढुलाई करने वाले वाहनों का आना-जाना लगा रहता है. सीमित संसाधनों से शुरू हुआ यह कारोबार अब करोड़ों के व्यावसायिक साम्राज्य का रूप ले चुका है.
'' मेरी नर्सरी से दूसरे राज्यों में भेजे जाने वाले पौधों में 50 प्रतिशत से अधिक पौधे खुद की नर्सरी में तैयार किए जाते हैं. इससे गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के साथ ग्राहकों की मांग के अनुरूप पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है. देश-विदेश में मिलने वाली विभिन्न प्रजातियों के पौधों का बड़ा संग्रह उनकी नर्सरी में उपलब्ध है. यही विविधता और ग्राहकों का भरोसा उनके कारोबार के विस्तार की बड़ी वजह बनी''. -अमित कुमार माली, व्यवसायी
60 परिवारों की जुड़ी आजीविका
किसी व्यवसाय की सफलता सिर्फ उसके टर्नओवर या मुनाफे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि उससे कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है. अमित के लिए 'मदन नर्सरी' की सबसे बड़ी उपलब्धियों में 60 परिवारों को रोजगार देना भी शामिल है. उनके यहां काम करने वाले लोगों की रोजी-रोटी इसी कारोबार से जुड़ी है. अमित अपने कर्मचारियों को महज कामगार नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते हैं. उनका मानना है कि कारोबार को आगे बढ़ाने में ग्राहकों के विश्वास, दोस्तों के सहयोग और साथ काम करने वाले लोगों की मेहनत की अहम भूमिका होती है.
खुद की अधूरी पढ़ाई, बेटियों के बेहतर भविष्य का संकल्प
अमित ने भले ही पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, लेकिन शिक्षा का महत्व उनके जीवन से कभी कम नहीं हुआ. यही वजह है कि वह अपनी सभी बेटियों को जिले के प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ा रहे हैं. जिस शिक्षा को परिस्थितियों ने उनसे दूर कर दिया था, उसी को वह अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य की सबसे मजबूत नींव बनाना चाहते हैं. उनके लिए कारोबार का विस्तार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी बेटियों को बेहतर शिक्षा और अवसर देना भी है.
ये भी पढ़ें-