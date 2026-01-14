ETV Bharat / state

कभी कचरे पर करते थे कलाकारी, आज खुद खड़ी कर दी लाखों के टर्नओवर वाली कंपनी

बचपन के शौक ने एक युवक को न सिर्फ गरीबी से निकाला बल्कि वह कई लोगों को रोजगार भी दे रहा है...पढ़ें पूरी खबर-

ETV Bharat
आडवाणी, वॉल पेंटर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 14, 2026 at 1:50 PM IST

|

Updated : January 14, 2026 at 2:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा : अक्सर बच्चों को कॉपी के पीछे चित्रकारी करने पर डांट पड़ती है, लेकिन समस्तीपुर के एक लड़के के लिए यही आदत उसकी तकदीर बदल गई. उजियारपुर प्रखंड के सातनपुर गांव निवासी 30 वर्षीय आडवाणी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. कभी कचरे में फेंकी गई सीडी के कैसेट पर पेंटिंग करने वाले आडवाणी आज सालाना 45 से 50 लाख रुपए कमा रहे हैं. आज उनकी कंपनी 'आडवाणी ट्रेड्स' बिहार ही नहीं, बल्कि दिल्ली, यूपी, झारखंड, जम्मू कश्मीर और ओडिशा तक अपनी छाप छोड़ रही है.

"2006 में मैं 8वीं कक्षा में था. तो स्कूल से होमवर्क करने की कॉपी के एक चौथाई हिस्से पर माता-पिता की तस्वीरें बनाया करता था. स्कूल में जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें मैंने 100 प्रतिभागियों में हिस्सा लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया. अगले दिन अखबार में खबर छपी- 'आडवाणी ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर मारी बाजी' यह देखकर मेरे माता-पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. बस वहीं से तय हो गया कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है." - आडवाणी, वॉल पेंटर

आडवाणी, वॉल पेंटर (ETV Bharat)

मुश्किलों भरा रहा शुरुआती सफर : उन्होंने आगे कहा कि 2012 में मैट्रिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास किया, फ़िर एक साल गैप कर मैथ विषय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर देश की सेवा करने का जज़्बा रख आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन घर परिस्थितियों को देखते हुए अपने पेंटिंग कला को ही आगे बढ़ाने का संकल्प लिया. पटना आर्ट्स कॉलेज से फाइन आर्ट में स्नातक करके शुरुवात करना आडवाणी के लिए आसान नहीं था.

खुद खड़ी की कंपनी : आडवाणी बताते हैं कि करियर की शुरुआत में उन्होंने एक जगह काम किया, जहां 700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक हफ्ते काम किया, लेकिन पेमेंट नहीं मिला. उस धोखे ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन साथ ही खुद का काम शुरू करने का हौसला भी दिया. आज आडवाणी के साथ कई कलाकर मिलकर काम करते हैं.

ETV Bharat
किसानी को वॉल पेंटिंग के जरिए प्रोत्साहन (ETV Bharat)

आज साथ जुड़े 15 कलाकार : आज आडवाणी के साथ 15 कलाकार काम करते हैं. इनमें BHU, JNU और मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के कलाकार शामिल हैं. वे अपने साथियों को हुनर के हिसाब से प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपए तक का भुगतान करते हैं. आडवाणी बताते हैं कि बचपन में वे आर्मी में जाकर देश सेवा करना चाहते थे. लेकिन अब वे अपनी पेंटिंग के जरिए समाज को जागरूक कर रहे हैं.

सरकारी दीवारों पर उकरते हैं 'जागरुकता' : आडवाणी एंड कंपनी दीवारों पर 'जल जीवन हरियाली', 'बेटी बचाओ', 'महिला सशक्तिकरण' और 'स्वच्छ भारत' जैसे संदेश अपनी पेंटिंग के ज़रिए सरकारी दीवारों पर उकेरकर जनमानस को जागरूक भी करते हैं. कोरोना काल में सड़कों पर जागरूकता पेंटिंग हो या बिहारशरीफ अनुमंडल और देवघर कॉरिडोर का सुंदरीकरण, हर जगह उनकी टीम का काम दिखता है.

ETV Bharat
जल संरक्षण का का संदेश (ETV Bharat)

यहां से मिलने लगे सरकारी प्रोजेक्ट : पटना कॉलेज में आईएएस मीट के दौरान 2019 प्रेजेंटेशन देने का मौक़ा मिला, जहां कॉलेज के दौरान आईएएस अधिकारी अंजनी कुमार और तत्कालीन डीएम शशांक शुभंकर ने उनके काम को देखा और सराहा. इसके बाद उन्हें सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे. आज वे बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं. आडवाणी का विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है. वे चाहते हैं, कि अजंता-एलोरा की तरह आज की कला भी इतिहास बने.

ETV Bharat
वॉल पेंटिंग से जागरुकता (ETV Bharat)

हर थाने में नियुक्त हो स्केच आर्टिस्ट : राज्य सरकार से उन्होंने अपील किया कि ''स्कूलों में कला की कॉपी चेक करने के लिए मैथ या हिंदी के टीचर नहीं, बल्कि कला शिक्षक होने चाहिए. हर थाने में एक स्केच आर्टिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए, जो अपराधियों का स्केच बना सके. इससे फाइन आर्ट्स के छात्रों को रोजगार मिलेगा.'' वे मुख्य रूप से 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं. बड़े भाई गांव पर ही मां की देखभाल करते हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, और दूसरे भाई मेकैनिकल इंजीनियरिंग कर दिल्ली के निजी कंपनी में जॉब कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : January 14, 2026 at 2:12 PM IST

TAGGED:

SUCCESS STORY NALANDA
WALL ARTIST ADVANI
नालंदा वॉल आर्टिस्ट
वॉल कलाकार आडवाणी
SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.