भैया, थोड़ा Spicy दो ना... ₹2000 से शुरू किया था पानीपुरी का बिजनेस, आज लाखों में कमाई
15,000 की नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया, आज लगती है पब्लिक की भीड़. 20-25 परिवारों की बना रोजी-रोटी. रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : November 6, 2026 at 9:35 AM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार की गलियों और बाजारों में भी पानीपुरी के दीवानों की कमी नहीं है. शाम होते ही ठेलों पर जुटने वाली भीड़ इस लोकप्रिय स्ट्रीट फूड की दीवानगी बयां करती है. लेकिन इस जायके के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि दूसरे जिलों से आकर कटिहार में अपनी मेहनत और हुनर से पहचान बनाने वाले परिवारों के संघर्ष और रोजगार की एक दिलचस्प कहानी भी छिपी है.
नवादा और शेखपुरा से जुड़ा नाता
दरअसल कटिहार में पानी पुरी का कारोबार करने वाले ज्यादातर परिवार मूल रूप से नवादा और शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं. करीब 15 से 20 साल पहले इन जिलों के बड़े-बुजुर्ग रोजगार की तलाश में कटिहार पहुंचे थे. शुरुआत में कुछ लोगों ने यहां पानीपुरी बेचने का काम शुरू किया, जिसने आगे चलकर एक बड़े रोजगार का रूप ले लिया.
पीढ़ियों से चल रहा आजीविका का साधन
कटिहार में कदम जमाने के बाद धीरे-धीरे यह कारोबार बढ़ा और इन प्रवासियों ने अपने रिश्तेदारों तथा परिचितों को भी इस रोजगार से जोड़ा. आज स्थिति यह है कि इन परिवारों की तीसरी और चौथी पीढ़ी भी इसी काम को आगे बढ़ा रही है. कई परिवारों के लिए पानी पुरी का कारोबार ही अब आजीविका का प्रमुख साधन बन चुका है.
रितेश कुमार का दो दशकों का सफर
शेखपुरा से आकर कटिहार में पानी पुरी का कारोबार कर रहे रितेश कुमार बताते हैं कि उनके परिवार के लोग करीब 20 साल पहले यहां पहुंचे थे. उनके साढ़ू के चाचा ने सबसे पहले कटिहार आकर इस काम की शुरुआत की थी. आज नवादा और शेखपुरा से आए करीब 10 से 20 लोग सीधे तौर पर उनके इस कारोबार से जुड़े हैं.
मेहनत और बारीकी का काम
रितेश बताते हैं कि पानीपुरी तैयार करना जितना आसान दिखाई देता है, वास्तव में उतना है नहीं. इसके लिए सुबह सबसे पहले आटा गूंथना, छोटी-छोटी लोइयां बनाना और फिर उन्हें बारीकी से बेलकर पूरी तैयार करना पड़ता है. इस पूरी प्रक्रिया में काफी मेहनत और समय लगता है, लेकिन शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों में मांग रहने के कारण पूरे साल इसका कारोबार चलता है.
पलायन के बजाय बिहार में ही रोजगार
रितेश का कहना है कि आज के समय में बहुत से लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों की तरफ जाते हैं, लेकिन वे अपने राज्य बिहार में ही रहकर अपना कारोबार कर रहे हैं. वहीं शेखपुरा से करीब 10-12 साल पहले परिवार के साथ कटिहार आए संतोष राउत बताते हैं कि इस कारोबार में उनके पूरे परिवार की कड़ी मेहनत लगती है.
"पानीपुरी तैयार करना जितना आसान दिखाई देता है, वो उतना है नहीं. सुबह सबसे पहले आटा गूंथने से लेकर पूरियां तैयार करने का काम किया जाता है. इसमें काफी मेहनत और समय लगता है. कोई रोजगार की तलाश में दिल्ली और मुंबई जाता है, लेकिन मैं बिहार में ही रहकर अपना कारोबार कर रहा हूं."-रितेश कुमार, दुकानदार
संतोष राउत की रोज़मर्रा की दिनचर्या
संतोष के अनुसार, सुबह छह बजे से ही आटा गूंथने, पूरी काटने और बेलने का काम शुरू हो जाता है, जो करीब 11 बजे तक चलता है. इसके बाद दोपहर से बिक्री का सिलसिला शुरू होता है और प्रतिदिन करीब 1000 से 2000 तक पानी पूरी बिक जाती है.
"गांव में सीमित अवसर होने के कारण उन्होंने कटिहार का रुख किया था, जिससे अब परिवार की रोजी-रोटी का बेहतर इंतजाम हो गया है."-संतोष राउत, दुकानदार
एक पहल बनी कई घरों की विरासत
नवादा जिले के रहने वाले सुनील कुमार राय बताते हैं कि वह पिछले 15 से 20 वर्षों से इस काम से जुड़े हैं, जिसे उन्होंने अपने चाचा से सीखा था. आज उनके परिवार और रिश्तेदारी के करीब 20 से 25 घर इस कारोबार से जुड़े हुए हैं. इस तरह एक व्यक्ति की रोजगार की तलाश में शुरू हुई यह पहल आज पीढ़ियों की विरासत और कटिहार के स्वाद की पहचान बन चुकी है.
"आज मेरे परिवार और रिश्तेदारी के करीब 20 से 25 घर इस कारोबार से जुड़े हैं. एक व्यक्ति से शुरू हुआ ये रोजगार धीरे-धीरे कई परिवारों की आजीविका का जरिया बन गया है."-सुनील कुमार राय, दुकानदार
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