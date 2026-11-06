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भैया, थोड़ा Spicy दो ना... ₹2000 से शुरू किया था पानीपुरी का बिजनेस, आज लाखों में कमाई

कटिहार में पानीपुरी का बिजनेस ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार की गलियों और बाजारों में भी पानीपुरी के दीवानों की कमी नहीं है. शाम होते ही ठेलों पर जुटने वाली भीड़ इस लोकप्रिय स्ट्रीट फूड की दीवानगी बयां करती है. लेकिन इस जायके के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि दूसरे जिलों से आकर कटिहार में अपनी मेहनत और हुनर से पहचान बनाने वाले परिवारों के संघर्ष और रोजगार की एक दिलचस्प कहानी भी छिपी है.

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