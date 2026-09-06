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नौकरी छोड़ शुरू की मिथिला के 'सुपरफूड' की खेती, बिहार के इस किसान ने शुरु किया मखाना स्टार्टअप

दरभंगा के उद्यमी मंगल प्रदीप ( ETV Bharat )