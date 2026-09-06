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नौकरी छोड़ शुरू की मिथिला के 'सुपरफूड' की खेती, बिहार के इस किसान ने शुरु किया मखाना स्टार्टअप

अमेजन जैसी कंपनी की नौकरी छोड़कर बिहार के मंगल प्रदीप ने 'मखाना स्टार्टअप' किया. आज कई देशों में प्रोडक्ट बिक रहे हैं. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर

Mangal Pradeep
दरभंगा के उद्यमी मंगल प्रदीप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2026 at 8:24 PM IST

6 Min Read
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दरभंगा: एक समय वो भी था, जब मखाने को लेकर किसान काफी चिंतित हुआ करते थे लेकिन बदलते वक्त के साथ मखाना की डिमांड भी बढ़ने लगी. जिस वजह से बड़े पैमाने पर लोग मखाना का उत्पादन करते हैं. मुनाफे को देखते हुए कई लोग अपनी नौकरी छोड़कर इसे स्टार्टअप के तौर पर अपना रहे हैं. ऐसे ही शख्स हैं मंगल प्रदीप, जिन्होंने नौकरी छोड़कर मिथिला के इस सुपरफूड की खेती कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं.

कोरोना काल में लिया फैसला

दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के अहिला गांव निवासी मंगल प्रदीप ने कोरोना काल में अपनी नौकरी छोड़कर घर लौटने का फैसला किया. वह हैदराबाद में अच्छी खासी पैकेज वाली नौकरी कर रहे थे. वे बताते हैं कि कोविड -19 का कहर पूरे दुनिया में प्रभाव दिखाने लगा था. भारत में लॉकडाउन के कारण वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था.

दिन में मखाना, रात को नौकरी

मंगल प्रदीप कहते हैं, '2020-21 में अपने शहर लौट आया और वर्क फ्रॉम होम का फायदा मिला. दिन में मखाने के व्यापार में ध्यान देने लगा और रात में ड्यूटी करता था. फिर समय बदला. मखाने की मार्केटिंग को समय के साथ भांपकर प्राइवेट नौकरी छोड़कर मखाने का व्यापार शुरू कर दिया.'

पढ़ाई के दौरान बिजनेस संभाला

मंगल प्रदीप बताते है कि उनके पिता नरेश कुमार दत्ता सिवान मैं कार्यरत थे. हमारी प्राथमिक शिक्षा वहीं से हुई, उसके बाद मेरी इच्छा था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूं तो फिर दिल्ली चला गया. वहां 24-25 साल रहा. दिल्ली विश्वविद्यालय से फॉरेन लैंग्वेज मैं बीए किया और उसी दौरान दोस्तों के साथ किशमिश और छुहारा का बिजनेस को संभालने लगा. फिर बच्चों को विदेशी भाषा की शिक्षा भी दी.

बेंगलुरु और हैदराबाद में की नौकरी

बेंगलुरु में कुछ समय तक नौकरी करने के बाद हैदराबाद चला गया. जहां अमेजन कंपनी में कुछ दिन काम किया. हालांकि उस दौरान भी दिमाग में मखाना की खेती और उससे जुड़े उत्पाद पर काम करने की इच्छा बनी रही.

"हमारे क्षेत्र के मखाना से सुपर फूड है, जिसके इतने सारे स्वास्थ्य लाभ है. 2015 के बाद मेरे मन में विचार आया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए. यहां के किसानों के लिए कुछ करना है. यही वजह है कि नौकरी करने के बावजूद 2020-21 में मैंने फैसला लिया कि अब समय आ गया है कि इस दिशा में कुछ किया जाए."- मंगल प्रदीप, उद्यमी

5000 किसान जुड़े हैं साथ

मंगल प्रदीप बताते हैं कि शुरुआत में भारत सरकार और बिहार सरकार से काफी सहयोग मिला. कई जगहों पर ट्रेनिंग के लिए भेजा. इसके साथ-साथ हम किसानों को जोड़ते गए. आज 6 जिलों में करीब 5000 किसान मेरे साथ काम कर रहें है. राजनगर (मधुबनी) उनकी जमीन है, उसी जगह पर वह मखाने की खेती करवाते हैं.

मखाना से जुड़े कौन-कौन से उत्पाद?

मंगल प्रदीप बताते हैं कि 2020 में नंदिनी मखाना के नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें हमने 2000 किसानों के साथ सबसे पहले तो हमने खेती शुरू की और आज हम प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं. जिसमें रोस्टेड मखाना, चॉकलेट, बिस्किट और खीर यह तमाम चीज बना रहे हैं. एक समय था जब मखाना के बारे में लोग नहीं जानते थे. कोरोना के बाद लोगों को इसकी गुणवत्ता समझ में आई और इसके डिमांड पूरे विश्व में है.

आज इस स्टार्टअप के प्रीमियम मखाना उत्पाद अमेरिका, दुबई, कनाडा और जर्मनी सहित दुनिया के 50 से अधिक देशों में बड़े पैमाने पर सप्लाई की जा रही है. ।इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सिर्फ कच्चा मखाना बेचने की बजाय, 'नंदिनी मखाना' ने मखाने के प्रसंस्करण पर ध्यान दिया. इनके पोर्टफोलियो में रोस्टेड मखाना (चाट मसाला, पुदीना फ्लेवर), मखाना चॉकलेट, मखाना बिस्किट, मखाना पास्ता और मखाना खीर जैसे आधुनिक और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद शामिल हैं.

किस-किस देश में होता है निर्यात?

अभी खेत से प्रोसेसिंग करने के बाद अमेरिका, यूके, दुबई, कनाडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड जैसे देशों में भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है और वहां से भी इतनी डिमांड आ रही है कि सप्लाई अभी भी कम पड़ रही है. वे बताते हैं कि कई देशों से डिमांड आ रहे हैं. इसको अभी और बढ़ाने की भी जरूरत है, जिससे यहां के किसान को उचित मूल्य प्राप्त होगा. वैसे खाड़ी देशों से भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड है.

मिल चुका है सम्मान

मंगल प्रदीप बताते है कि पिछले साल उनके काम को देखते हुए राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार भी मिला था. कई देशों में हम जा चुके हैं. कुछ दिन पहले ही जर्मनी के द्वारा भारत की ओर से उनको भी शामिल किया गया था. जहां उन्होंने देखा कि आने वाले समय में मखाना की डिमांड को लेकर बहुत संभावना है.

प्रसंस्करण और एग्रो-एंटरप्रेन्योरशिप में उनके बेहतरीन योगदान के लिए मंगल प्रदीप को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित बिजनेस इवेंट में 'भारत सम्मान अवार्ड' से नवाजा जा चुका है. पिछले शनिवार को वह ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोर्म के डायरेक्टर भी नियुक्त किए गए. यह फोरम एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस चैंबर है, जो मुख्य रूप से MSMEs, स्टार्टअप्स और बड़े उद्योगपतियों को 150 से अधिक देशों के दूतावासों से जोड़ता है.

'मिथिलांचल मखाने की राजधानी'

देश का 80 फीसदी मखाना मिथिलांचल क्षेत्र में ही उत्पादित होता है. मिथिलांचल की मिट्टी मखाने की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है. यहां की मिट्टी में वो पोषक तत्व मौजूद है, जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में कारगर है. मखाना अब मिथिलांचल ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों के किसानों के लिए समृद्धि का द्वार खोल रहा है. यही वजह है कि देश भर के किसान प्रशिक्षण लेने के लिए दरभंगा पहुंच रहे हैं. साथ ही यहां से बीज लेकर खेती भी करना शुरू कर दिया है.

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