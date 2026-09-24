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SPECIAL: एक पॉलीहाउस से 3 एकड़ का सफर, अलवर के किसान महेंद्र ऐसे बने हाईटेक खेती के रोल मॉडल

अलवर के किसान महेंद्र ने खीरे की खेती से बदली अपनी और 10 परिवारों की किस्मत. पढ़िए पीयूष पाठक की रिपोर्ट..

पॉलीहाउस से खीरे की खेती
पॉलीहाउस से खीरे की खेती (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 2:40 PM IST

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अलवर : ​राजस्थान के अलवर जिले की पहचान लंबे समय से खेती-किसानी के लिए रही है, लेकिन घटता भूजल स्तर, मौसम की मार और परंपरागत फसलों में बढ़ता खर्च हमेशा से यहां के किसानों के लिए चिंता का सबब रहा है. ऐसे दौर में, जब अधिकांश किसान परंपरागत तौर-तरीकों तक सीमित थे, अलवर जिले के गुजुकी गांव के एक साधारण किसान परिवार ने लीक से हटकर सोचने का साहस दिखाया. यह कहानी है किसान महेंद्र और उनके परिवार की, जिन्होंने साल 2012 में संरक्षित खेती की दिशा में कदम बढ़ाया और आज करीब डेढ़ दशक की कड़ी मेहनत के दम पर पूरे इलाके में हाईटेक खेती की एक मिसाल कायम कर दी है.

महेंद्र करीब 3 एकड़ क्षेत्र में पूरी तरह आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर रहे हैं. इसमें 2 एकड़ में पॉलीहाउस और 1 एकड़ में शेडनेट हाउस बना हुआ है. उनकी इस आधुनिक खेती की बदौलत न केवल उनके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि आसपास के 8 से 10 परिवारों को भी सालभर नियमित रोजगार मिल रहा है.

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अलवर के किसान महेंद्र ने खीरे की खेती से बदली अपनी और 10 परिवारों की किस्मत (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

​2012 की वो एक ट्रेनिंग, जिसने बदल दी सोच : ​महेंद्र बताते हैं कि वर्ष 2012 से पहले उनका परिवार भी आम किसानों की तरह गेहूं, सरसों और बाजरा जैसी पारंपरिक फसलें ही उगाता था. लागत हर साल बढ़ती जा रही थी और पानी की कमी के चलते मुनाफा लगातार घट रहा था. परिवार का मुख्य उद्देश्य था कि सीमित जमीन से आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए. इसी दौरान महेंद्र के बड़े भाई ने कृषि विभाग की ओर से आयोजित एक विशेष प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया. इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पहली बार ड्रिप इरिगेशन (बूंद-बूंद सिंचाई), पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस, सोलर सिस्टम और फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) जैसी आधुनिक तकनीकों की बारीकियों को समझने का मौका मिला. महेंद्र के इस प्रयास कि कृषि​ विशेषज्ञों ने ही नहीं, बल्कि अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर जितेन्द्र सोनी ने भी तारीफ की.

महेंद्र ने खीरे की खेती से बदली अपनी किस्मत
महेंद्र ने खीरे की खेती से बदली अपनी किस्मत (फोटो ईटीवी भारत gfx)

महेंद्र ने बताया कि परिवार ने कई सब्जियों की खेती के प्रयोग किए. खीरे के साथ शिमला मिर्च और टमाटर की फसल भी उगाई. हालांकि स्थानीय बाजार की मांग, फसल तैयार होने में लगने वाला समय और बिक्री की संभावनाओं को देखते हुए खीरे की खेती परिवार को अधिक मुफीद लगी. इसके बाद खीरा उनकी प्रमुख फसल बन गया. उन्होंने बताया कि साल में दो बार खीरे की फसल लेने का अवसर मिल जाता है. बाजार में इसकी मांग भी बनी रहती है. यही वजह है कि उन्होंने खीरे की खेती को प्राथमिकता दी और लगातार इसके उत्पादन की तकनीक में सुधार करते रहे.

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पानी बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई बनी आधार : किसान ​महेंद्र ने बताया कि अलवर जैसे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता किसानों के लिए बड़ी चुनौती है. भूजल स्तर और सिंचाई की समस्या को देखते हुए उन्होंने अपने पॉलीहाउस के साथ खुले खेत में भी ड्रिप इरिगेशन को अपनाया है. ड्रिप सिंचाई के जरिए पौधों की जरूरत के अनुसार पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है. इससे पानी की बचत होती है और फसल को नियमित नमी मिलती रहती है. वर्तमान में उनके खेत में स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी, बैंगन, मिर्च और बेल वर्गीय फसलों सहित कई सब्जियों की खेती आधुनिक सिंचाई पद्धति के जरिए की जाती है.

जैविक खाद से लहलहाए खेत
जैविक खाद से लहलहाए खेत (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

​एक छत के नीचे 10 परिवारों की रोजी-रोटी : ​महेंद्र की इस सफलता का सबसे मानवीय और प्रेरणादायी पहलू यह है कि उनका खेत केवल उनके अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा. आमतौर पर सरकारी या निजी नौकरी में एक व्यक्ति की कमाई से एक ही घर चलता है, लेकिन महेंद्र के हाईटेक फार्म ने सामूहिक आजीविका का एक मजबूत ढांचा तैयार किया है. ​खेत में पौध (नर्सरी) तैयार करने, पौधों की छंटाई, बंधाई, कीट प्रबंधन और तुड़ाई से लेकर पैकिंग तक का काम बारीकी से किया जाता है. महेंद्र के अपने परिवार के सदस्य तो इन कामों में दक्ष हैं ही, साथ ही गांव के 8 से 10 अन्य परिवारों के सदस्य भी सालभर उनके साथ जुड़कर काम करते हैं. इन परिवारों के लिए यह फार्म स्थायी रोजगार का साधन बन चुका है.

प्रति एकड़ 80 टन उत्पादन का राज : ​आमतौर पर पॉलीहाउस में कई वर्षों तक लगातार खेती करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी और फंगस की समस्या आने लगती है. लेकिन महेंद्र ने पिछले करीब 14-15 वर्षों से एक ही मिट्टी में लगातार उत्पादन लेकर सबको हैरान कर दिया है. वे एक एकड़ से अधिकतम 80 टन तक खीरे का शानदार उत्पादन ले चुके हैं. जब उनसे इस निरंतर उपजाऊपन का राज पूछा गया, तो उन्होंने इसका श्रेय अपने प्राकृतिक और जैविक प्रबंधन को दिया.

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खेत में लगा पॉली हाउस
खेत में लगा पॉली हाउस (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
  • ​बायोगैस स्लरी का उपयोग: खेत में बने बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी को नियमित रूप से ड्रिप के माध्यम से पौधों तक पहुंचाया जाता है.
  • ​जीवामृत और देसी खाद: रासायनिक खादों पर निर्भर रहने के बजाय वे गाय के गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़ से तैयार जीवामृत का प्रयोग करते हैं.
  • मृदा शोधन और आराम: फसल चक्र पूरा होने के बाद मिट्टी को जैविक उपचार देकर उसकी उर्वरता को दोबारा जीवंत किया जाता है.

किसान महेंद्र को मिला कृषक सम्मान पुरस्कार : महेंद्र को खेती में किए गए नवाचार और सफलता के लिए आत्मा परियोजना की ओर से कृषक सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है. उनके फार्म पर अब दूसरे क्षेत्रों के किसानों को भी हाईटेक खेती की जानकारी दी जाती है. उद्यान विभाग की ओर से किसानों के विजिट भी करवाए जाते हैं. इन विजिट के दौरान किसान पॉलीहाउस, शेडनेट, ड्रिप इरिगेशन और फसल प्रबंधन की तकनीकों को नजदीक से समझते हैं. महेंद्र का मानना है कि किसान यदि तकनीक को सही तरीके से समझकर अपनाएं तो खेती में जोखिम कम करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

पॉली हाउस में लगी खीरे की पौध
पॉली हाउस में लगी खीरे की पौध (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

तुड़ाई के लिए खुद तैयार की ट्रॉली : महेंद्र ने खेती के दौरान आने वाली छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए खुद भी प्रयोग किए हैं। पहले फसल की तुड़ाई के दौरान किसान एक टोकरी या झोली में खीरे रखते थे और भर जाने पर उन्हें दूसरी जगह ले जाकर खाली करते थे. इससे समय और श्रम दोनों अधिक लगता था. उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक विशेष ट्रॉली तैयार की. इसमें एक बार में करीब 60 से 80 किलो तक खीरे रखे जा सकते हैं. इससे खेत में बार-बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जरूरत कम हो जाती है और तुड़ाई का काम भी अपेक्षाकृत आसान हो जाता है.

खीरे की पौध
खीरे की पौध (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाले खीरे की बाजार में मांग : किसान महेंद्र ने बताया कि अलवर में खीरे की मांग बनी रहती है. उनके खेत में तैयार खीरे अलवर मंडी में बिक्री के लिए भेजे जाते हैं. उनका कहना है कि अच्छी गुणवत्ता, ताजगी और सही समय पर बाजार तक पहुंचने वाली फसल को बेहतर भाव मिलने की संभावना रहती है. उन्होंने बताया कि खीरे की खेती में किसानों को उत्पादन के साथ बाजार की मांग, फसल की गुणवत्ता और बिक्री के समय का भी ध्यान रखना चाहिए. केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बाजार की जरूरत के मुताबिक फसल तैयार करना भी जरूरी है.

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खेती में उतरने से पहले जानकारी और धैर्य जरूरी : ​आजकल बड़ी संख्या में युवा और अन्य क्षेत्रों के लोग खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन महेंद्र उन्हें जल्दबाजी से बचने की सख्त सलाह देते हैं. उनका कहना है कि अधूरी जानकारी के साथ खेती में उतरना सीधे-सीधे नुकसान को दावत देना है. सिर्फ यूट्यूब वीडियो या किसी की कमाई देखकर बड़ा निवेश न करें. सबसे पहले कृषि या उद्यान विभाग से तकनीकी प्रशिक्षण लें, अपने खेत की मिट्टी और पानी की वैज्ञानिक जांच करवाएं. इसके बाद अपने इलाके के मौसम और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय मंडी की मांग को समझें. जब आप बाजार की जरूरत के मुताबिक समय पर फसल लाएंगे, तभी मुनाफा आपकी जेब में आएगा.

खीरे की फसल
खीरे की फसल (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

किसान खीरे की फसल में ज्यादा रुचि दिखा रहे : उद्यान विभाग के उपनिदेशक केएल मीणा ने बताया कि अलवर जिले में किसानों की ओर से खीरे की फसल में ज्यादा रुचि दिखाई जा रही है. खीरे की फसल करीब 35 दिनों में तैयार होकर मंडियों में बिकने के लिए जाने लगती है. इसे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है. उपनिदेशक मीणा ने बताया कि किसान वर्ग उद्यान विभाग से संपर्क कर पॉलीहाउस लगाने के बारे में जानकारी लेते है. उन्होंने बताया कि जिले के हर क्षेत्र में किसान हाईटेक खेती से जुड़कर अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहा है.

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