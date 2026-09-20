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MBA भाइयों का कमाल.. बेटी के लिए खोजने निकले थे तेल, खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी

मुजफ्फरपुर के दो MBA भाइयों ने करीब 8 लाख रुपये के पैकेज वाली कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर अपना कोल्ड-प्रेस्ड तेल का ब्रांड शुरू किया. रिपोर्ट-विवेक कुमार

MUZAFFARPUR COLD PRESSED OIL BRAND
मुजफ्फरपुर में कोल्डप्रेस्ड तेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2026 at 8:27 PM IST

6 Min Read
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मुजफ्फरपुर: अच्छी पढ़ाई के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी, करीब 8 लाख रुपये का पैकेज और आगे बढ़ने के तमाम मौके, फिर भी बिहार के मुजफ्फरपुर के दो MBA किये भाइयों ने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया. राहुल कुमार मिश्रा और उनके छोटे भाई उत्तम मिश्रा की यह कहानी किसी बड़े बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि परिवार की एक साधारण जरूरत से शुरू हुई.

बेटी के जन्म ने बदली दिशा

साल 2020 में बड़े भाई राहुल कुमार मिश्रा की बेटी का जन्म हुआ. बच्ची के लिए इस्तेमाल करने और घर में खाने के लिए शुद्ध सरसों तेल की तलाश शुरू हुई, लेकिन दोनों भाइयों के मुताबिक बाजार में ऐसा तेल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाया, जिस पर वे पूरी तरह भरोसा कर सकें. यहीं से दोनों भाइयों के मन में अपना काम शुरू करने का विचार आया.

MUZAFFARPUR OIL startup
10 HP मशीन से शुरू हुआ उत्पादन (ETV Bharat)

‘तिरहुत गोल्ड’ नाम से शुरू हुआ कोल्ड प्रेस्ड तेल

राहुल और उत्तम मिश्रा ने मिलकर ‘तिरहुत गोल्ड’ नाम से कोल्ड प्रेस्ड सरसों तेल तैयार करने का काम शुरू किया. दोनों भाइयों का दावा है कि वे तेल तैयार करने में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते. कारोबार की शुरुआत छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन अब उनके मुताबिक प्रतिदिन करीब 100 से 150 लीटर तक तेल की बिक्री हो रही है. शुरुआत में वे महज 5 से 10 लीटर प्रतिदिन ही बेच पाते थे.

MBA के बाद कॉरपोरेट नौकरी

दोनों भाइयों ने मुजफ्फरपुर स्थित वैशाली इंस्टीट्यूट से MBA की पढ़ाई पूरी की और वर्ष 2019 में डिग्री हासिल की. राहुल ने ICICI और HDFC समेत अलग-अलग कंपनियों में काम किया. दोनों भाइयों को कॉरपोरेट सेक्टर में अनुभव मिला और करीब 8 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी भी कर रहे थे.

बाजार की रिसर्च और कोल्ड प्रेस तकनीक का चयन

राहुल बताते हैं कि उन्होंने बाजार को समझने के लिए काफी रिसर्च की. सरसों के बीज की गुणवत्ता, तेल निकालने की तकनीक और वितरण के तरीके पर अध्ययन के बाद उन्होंने कोल्ड प्रेस तकनीक अपनाने का फैसला किया. उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा उत्पाद तैयार करना था जिसकी गुणवत्ता पर वे खुद भरोसा कर सकें.

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100-150 लीटर प्रतिदिन बिक्री (ETV Bharat)

"बाजार को समझने के लिए काफी रिसर्च की. यह पता लगाने की कोशिश की कि सरसों के बीज की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, तेल किस तकनीक से निकाला जाए और किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए. इसी रिसर्च के बाद कोल्ड प्रेस तकनीक से तेल तैयार करने का फैसला किया."-राहुल मिश्रा, कारोबारी

बड़े भाई के प्लान पर छोटे भाई का साथ

उत्तम मिश्रा बताते हैं कि कारोबार शुरू करने का पूरा शुरुआती प्लान उनके बड़े भाई राहुल ने तैयार किया था. बाजार, मशीन और उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने छोटे भाई को भी साथ जोड़ा. उत्तम को भाई का प्लान पसंद आया और दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया.

"बाजार में शुद्ध सरसों तेल की उपलब्धता को लेकर ग्राहकों की ओर से लगातार मांग आती है. दोनों भाई अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहकों को सरसों तेल उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें इसकी प्रक्रिया और गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी दी जाए."-उत्तम मिश्रा, कारोबारी

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कोल्ड प्रेस तकनीक का चयन (ETV Bharat)

स्थानीय किसानों से सरसों की खरीद

दोनों भाई सिर्फ अपनी जमीन की सरसों पर निर्भर नहीं हैं. वे मुजफ्फरपुर और आसपास के किसानों से भी सरसों खरीदते हैं. किसान दो से पांच क्विंटल तक सरसों देते हैं. राहुल का कहना है कि वे किसानों को बेहतर बाजार मूल्य देने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थानीय किसानों को बाजार मिलता है और उन्हें कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाता है.

10 HP मशीन से शुरू हुआ उत्पादन

शुरुआत में दोनों भाइयों ने 10 HP की मशीन लगाई. कोल्ड प्रेस तकनीक में तापमान नियंत्रित रखा जाता है, जिससे पारंपरिक एक्सपेलर मशीन की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाला तेल निकलता है. विशेषज्ञों के अनुसार तेल की गुणवत्ता सिर्फ मशीन पर नहीं, बल्कि बीज की सफाई, नमी और पूरी प्रक्रिया पर निर्भर करती है.

5-10 लीटर से बढ़कर 100-150 लीटर प्रतिदिन बिक्री

राहुल बताते हैं कि शुरुआत में प्रतिदिन सिर्फ 5 से 10 लीटर तेल बिक पाता था. ग्राहकों तक पहुंच बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी. धीरे-धीरे ग्राहकों ने उत्पाद अपनाया और अब बिक्री 100 से 150 लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है. मुजफ्फरपुर में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है.

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स्थानीय किसानों से सरसों की खरीद (ETV Bharat)

नवजात की मालिश को लेकर डॉक्टर की सलाह

इस कहानी की प्रेरणा बेटी के जन्म से जुड़ी है, लेकिन शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव कुमार ने नवजात शिशु की त्वचा पर तेल लगाने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है. उनके मुताबिक नवजात की त्वचा संवेदनशील होती है और किसी भी तेल के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह लेना सुरक्षित विकल्प है.

"तेल लगाने से कुछ बच्चों में त्वचा संबंधी परेशानी या एलर्जी हो सकती है. नवजात शिशु की त्वचा बेहद संवेदनशील होती है, इसलिए जन्म के शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का तेल लगाने से पहले सावधानी जरूरी है."-डॉ. राजीव कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ

परिवार चाहता था नौकरी, भाइयों ने चुना स्टार्टअप

राहुल बताते हैं कि माता-पिता चाहते थे कि दोनों भाई अच्छी नौकरी करें. परिवार ने उनकी पढ़ाई पर काफी मेहनत की थी लेकिन दोनों भाइयों को लगा कि नौकरी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी कुछ किया जा सकता है. शुरुआत में परिवार का पूरा समर्थन नहीं था, लेकिन वे अपने फैसले पर आगे बढ़ते रहे.

उद्यमिता की प्रेरक मिसाल

आज ‘तिरहुत गोल्ड’ के जरिए राहुल और उत्तम न केवल शुद्ध सरसों तेल तैयार कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय किसानों से भी जुड़ रहे हैं. 8 लाख रुपये के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर अपने शहर में कारोबार खड़ा करने का उनका सफर अब दूसरे युवाओं के लिए उद्यमिता की एक प्रेरणादायी कहानी बन चुका है.

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