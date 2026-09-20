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MBA भाइयों का कमाल.. बेटी के लिए खोजने निकले थे तेल, खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी

मुजफ्फरपुर: अच्छी पढ़ाई के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी, करीब 8 लाख रुपये का पैकेज और आगे बढ़ने के तमाम मौके, फिर भी बिहार के मुजफ्फरपुर के दो MBA किये भाइयों ने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया. राहुल कुमार मिश्रा और उनके छोटे भाई उत्तम मिश्रा की यह कहानी किसी बड़े बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि परिवार की एक साधारण जरूरत से शुरू हुई.

बेटी के जन्म ने बदली दिशा

साल 2020 में बड़े भाई राहुल कुमार मिश्रा की बेटी का जन्म हुआ. बच्ची के लिए इस्तेमाल करने और घर में खाने के लिए शुद्ध सरसों तेल की तलाश शुरू हुई, लेकिन दोनों भाइयों के मुताबिक बाजार में ऐसा तेल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाया, जिस पर वे पूरी तरह भरोसा कर सकें. यहीं से दोनों भाइयों के मन में अपना काम शुरू करने का विचार आया.

10 HP मशीन से शुरू हुआ उत्पादन (ETV Bharat)

‘तिरहुत गोल्ड’ नाम से शुरू हुआ कोल्ड प्रेस्ड तेल

राहुल और उत्तम मिश्रा ने मिलकर ‘तिरहुत गोल्ड’ नाम से कोल्ड प्रेस्ड सरसों तेल तैयार करने का काम शुरू किया. दोनों भाइयों का दावा है कि वे तेल तैयार करने में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते. कारोबार की शुरुआत छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन अब उनके मुताबिक प्रतिदिन करीब 100 से 150 लीटर तक तेल की बिक्री हो रही है. शुरुआत में वे महज 5 से 10 लीटर प्रतिदिन ही बेच पाते थे.

MBA के बाद कॉरपोरेट नौकरी

दोनों भाइयों ने मुजफ्फरपुर स्थित वैशाली इंस्टीट्यूट से MBA की पढ़ाई पूरी की और वर्ष 2019 में डिग्री हासिल की. राहुल ने ICICI और HDFC समेत अलग-अलग कंपनियों में काम किया. दोनों भाइयों को कॉरपोरेट सेक्टर में अनुभव मिला और करीब 8 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी भी कर रहे थे.

बाजार की रिसर्च और कोल्ड प्रेस तकनीक का चयन

राहुल बताते हैं कि उन्होंने बाजार को समझने के लिए काफी रिसर्च की. सरसों के बीज की गुणवत्ता, तेल निकालने की तकनीक और वितरण के तरीके पर अध्ययन के बाद उन्होंने कोल्ड प्रेस तकनीक अपनाने का फैसला किया. उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा उत्पाद तैयार करना था जिसकी गुणवत्ता पर वे खुद भरोसा कर सकें.

100-150 लीटर प्रतिदिन बिक्री (ETV Bharat)

"बाजार को समझने के लिए काफी रिसर्च की. यह पता लगाने की कोशिश की कि सरसों के बीज की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, तेल किस तकनीक से निकाला जाए और किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए. इसी रिसर्च के बाद कोल्ड प्रेस तकनीक से तेल तैयार करने का फैसला किया."-राहुल मिश्रा, कारोबारी

बड़े भाई के प्लान पर छोटे भाई का साथ

उत्तम मिश्रा बताते हैं कि कारोबार शुरू करने का पूरा शुरुआती प्लान उनके बड़े भाई राहुल ने तैयार किया था. बाजार, मशीन और उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने छोटे भाई को भी साथ जोड़ा. उत्तम को भाई का प्लान पसंद आया और दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया.

"बाजार में शुद्ध सरसों तेल की उपलब्धता को लेकर ग्राहकों की ओर से लगातार मांग आती है. दोनों भाई अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहकों को सरसों तेल उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें इसकी प्रक्रिया और गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी दी जाए."-उत्तम मिश्रा, कारोबारी