भागलपुर के युवाओं का देश में बजा डंका, 60 लाख के पैकेज से लेकर UPSC और ISRO तक रखे कदम
International Students Day: भागलपुर के युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने इसरो तक अपनी जगह बनाई है. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : November 18, 2026 at 10:07 AM IST
भागलपुर: कभी अपनी सिल्क की चमक और शिक्षा की समृद्ध विरासत के लिए पहचाना जाने वाला भागलपुर आज एक नई पहचान गढ़ रहा है. यहां के युवा अब सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि अपनी मेहनत, मेधा और प्रतिभा के दम पर देश के बड़े संस्थानों, प्रतिष्ठित कंपनियों और सर्वोच्च सेवाओं तक अपनी जगह बना रहे हैं. किसी ने तकनीकी दुनिया में 60 लाख रुपए का सालाना पैकेज हासिल कर सफलता की नई इबारत लिखी है, तो किसी ने इसरो में वैज्ञानिक बनकर अंतरिक्ष की दुनिया तक पहुंच बनाई है.
इन क्षेत्रों में भागलपुर के युवाओं का जलवा
कृषि विज्ञान, प्रशासनिक सेवा और खेल के मैदान में भी यहां की प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर रही हैं. अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस (17 नवंबर) के मौके पर भागलपुर के इन होनहार विद्यार्थियों की उपलब्धियां ना सिर्फ जिले के लिए गर्व की बात है, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है. भागलपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ((ट्रिपल आईटी) के विद्यार्थियों ने रोजगार के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है.
IIIT भागलपुर के छात्र को मिला 60 लाख का पैकेज
आईआईटी भागलपुर के प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रकोष्ठ की वेबसाइट पर उपलब्ध सत्र 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक, यहां के एक विद्यार्थी को 60 लाख रुपए सालाना का सर्वोच्च पैकेज मिला है. 2025-2026 सत्र में विद्यार्थियों को 161 से अधिक नौकरी के प्रस्ताव मिले, जबकि 130 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया. अमेजन, सिस्को, एक्सोलाइट डिजिटल और एथर एनर्जी जैसी कंपनियों में यहां के विद्यार्थियों को काम करने का अवसर मिला है. यह उपलब्धि बताती है कि भागलपुर के युवा तकनीकी क्षेत्र में भी देश के बड़े संस्थानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं.
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का छात्र इसरो में चयनित
वहीं, कृषि शिक्षा और सरकारी सेवा के क्षेत्र में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के विद्यार्थियों ने भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. विश्वविद्यालय की जनवरी से जून 2025 तक की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, 350 से अधिक विद्यार्थियों का बिहार सरकार की विभिन्न सेवाओं में चयन हुआ है. इनमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और जिला उद्यान पदाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं.
इसके अलावा इफको, जीविका, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स और राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी विद्यार्थियों ने रोजगार हासिल किया है. विश्वविद्यालय के लिए एक और बड़ी उपलब्धि तब जुड़ी, जब यहां के एक विद्यार्थी का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में वैज्ञानिक के रूप में चयन हुआ.
प्रशासनिक सेवा में भी भागलपुर के छात्र अव्वल
भागलपुर के युवाओं ने अपनी मेहनत से प्रशासनिक सेवा में अलग पहचान बनाई है. नाथनगर के रन्नूचक-मकंदपुर निवासी राहुल कुमार ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 141वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले राहुल इससे पहले दो बार साक्षात्कार तक पहुंचे थे. लगातार प्रयास और मेहनत के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया.
22 वर्षीय चैताली ने UPSC परीक्षा पास की
इसी कड़ी में मीमांसा ने यूपीएससी में 447वीं रैंक प्राप्त की. इससे पहले वें 68वीं बीपीएससी परीक्षा में पूरे राज्य में दसवें स्थान पर रही थीं, जबकि श्रेया झा ने 357वीं रैंक हासिल कर प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाई. सन्हौला प्रखंड के बनियाडीह गांव की चैताली ने महज 22 वर्ष की उम्र में पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 565वीं रैंक हासिल की. इन सफलताओं ने साबित किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद मजबूत संकल्प और निरंतर मेहनत से राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है.
खेल के मैदान में युवाओं ने मनवाया अपना लोहा
पढ़ाई और नौकरी के साथ खेल के मैदान में भी भागलपुर के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है. 12वीं राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 में आद्यांश अंश ने रजत पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया. वहीं, एलीट बैडमिंटन अकादमी के खिलाड़ियों ने सीआईएससीई क्षेत्रीय प्रतियोगिता में चार स्वर्ण और दो कांस्य पदक अपने नाम किए. इनमें से चार खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है. इसके अलावा डीएवी स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय खेल जोनल प्रतियोगिता में कराटे और फुटबॉल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा साबित की.
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