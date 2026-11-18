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भागलपुर के युवाओं का देश में बजा डंका, 60 लाख के पैकेज से लेकर UPSC और ISRO तक रखे कदम

भागलपुर के युवाओं का देश में बजा डंका ( ETV Bharat )

भागलपुर: कभी अपनी सिल्क की चमक और शिक्षा की समृद्ध विरासत के लिए पहचाना जाने वाला भागलपुर आज एक नई पहचान गढ़ रहा है. यहां के युवा अब सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि अपनी मेहनत, मेधा और प्रतिभा के दम पर देश के बड़े संस्थानों, प्रतिष्ठित कंपनियों और सर्वोच्च सेवाओं तक अपनी जगह बना रहे हैं. किसी ने तकनीकी दुनिया में 60 लाख रुपए का सालाना पैकेज हासिल कर सफलता की नई इबारत लिखी है, तो किसी ने इसरो में वैज्ञानिक बनकर अंतरिक्ष की दुनिया तक पहुंच बनाई है.

इन क्षेत्रों में भागलपुर के युवाओं का जलवा