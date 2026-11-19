Special : विदेश में मेडिकल की पढ़ाई, भारत की परीक्षा में 0, 1 नंबर, FMGE में महज 15 फीसदी हो रहे पास
जून 2026 की परीक्षा में 4658 विद्यार्थी 100 अंक भी नहीं ला पाए थे. वहीं 10 विद्यार्थियों के 25 से कम अंक आए थे.
Published : November 19, 2026 at 6:46 AM IST
कोटा : देश में एमबीबीएस की भारी भरकम फीस के चलते बड़ी संख्या में विद्यार्थी विदेशी संस्थानों से पढ़ाई करने चले जाते हैं. इन विद्यार्थियों को भारत में प्रेक्टिस करने के पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (FMGE) पास करना होता है. हालांकि इस परीक्षा को देने वाले विद्यार्थियों का सफलता प्रतिशत 16.33 से 25.79 के बीच रहा है. यानी 26 फीसदी से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में बीते 8 सालों में सफल नहीं हो पाए. विदेश से एमबीबीएस करने वाले इन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा 300 अंकों की होती है. जिसमें कई विद्यार्थी एक भी अंक नहीं ला पाते हैं. अक्टूबर 2026 का परीक्षा परिणाम हाल ही में घोषित हुआ है. इस परीक्षा परिणाम में एक विद्यार्थी के जीरो अंक भी आया है.
1, 8.. नंबर वाले भी कैंडिडेट : कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि अक्टूबर 2026 की परीक्षा में एक कैंडिडेट के जीरो अंक है. इसके अलावा एक कैंडिडेट के एक नंबर भी आया है. इसी तरह से जून 2026 में सबसे कम अंक की बात की जाए, तो एक कैंडिडेट के 8 अंक आए थे. वहीं दिसंबर 2025 में दो विद्यार्थी ऐसे थे, जिनमें एक मार्क्स भी आया है. ऐसे में विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए जीरो या एक नंबर आना, उनके पढ़ाई के स्तर को दिखाता है. उन्होंने बताया कि 300 में से एक या जीरो अंक आना बताता है कि पढ़ाई के दौरान उन्हें मेडिकल शिक्षा या उपचार की कोई नॉलेज नहीं मिली है. या फिर इन विद्यार्थियों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है. परीक्षा में पास होने के लिए 50 फीसदी अंक लाने होते हैं.
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2.4 लाख में से 32 के 25 से कम अंक : परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो साल 2025, दिसंबर की परीक्षा में 5627 विद्यार्थी ऐसे थे, जिनके 100 से कम नंबर थे. वहीं 25 से कम नंबर लाने वाले 12 विद्यार्थी थे. इसी तरह से जून 2026 की परीक्षा में 4658 विद्यार्थी 100 अंक भी नहीं ला पाए थे. वहीं 10 विद्यार्थी 25 से कम अंक लेकर आए थे. अक्टूबर 2026 की परीक्षा में 4712 विद्यार्थियों के 100 से कम अंक हैं. 10 विद्यार्थियों के 25 से कम अंक है. पिछले तीन सालों में 2.4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, इनमें 32 विद्यार्थियों के 25 से कम अंक हैं.
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80 फीसदी से ज्यादा अंक केवल 8 कैंडिडेट के : मिश्रा ने बताया कि एफएमजीई परीक्षा में करीब 80 फीसदी विद्यार्थी 150 अंक भी नहीं ला पाते हैं. साल 2026 में दो सेशन में 82 फीसदी विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाए. जबकि सबसे ज्यादा साल 2023 में 83.67 फीसदी विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाए थे. केवल 16.33 प्रतिशत यानी परीक्षा देने वाले 62804 में से 10255 विद्यार्थी ही 150 अंक ला पाए थे. ये परीक्षा में सफल हुए थे. इधर, ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों की बात की जाए, तो दिसंबर 2026 की परीक्षा में 201 से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 831 थी, जून 2026 में यह संख्या 117 और अक्टूबर 2026 में 342 है. वहीं 241 से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी जून 2026 और अक्टूबर 2026 में एक-एक हैं. जबकि दिसंबर 2025 में 6 विद्यार्थी ऐसा कर पाए.
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विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट के चलते आयोजित हुआ था एक और सेशन : विदेश से एमबीबीएस करने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम साल में दो बार जून और दिसंबर में आयोजित किया जाता है. लेकिन इस बार एफएमजी विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया था. उन्होंने कहा था कि नेशनल बोर्ड का एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) जानबूझकर इस परीक्षा के पेपर को कठिन बनाता है. इस प्रदर्शन के बाद अक्टूबर का अतिरिक्त सेशन इस बार आयोजित किया था. ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि दिसंबर में भी एक बार परीक्षा हो सकती है. हालांकि फिलहाल इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है.
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इन देशों में पढ़ने जा रहे विद्यार्थी : पारिजात मिश्रा ने बताया कि भारत में हर साल हजारों की संख्या में विद्यार्थी विदेश के संस्थानों से पढ़ाई करने जाते हैं. वहां पर इन्हें बैचलर ऑफ मेडिसिन या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है. इन कोर्स को करने वाले विद्यार्थी लाखों की फीस भी देते हैं. दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी विदेशी मेडिकल शिक्षा के संबंध में कई बार नोटिफिकेशन जारी करती है और विद्यार्थियों को आगाह करती है. रूस, यूक्रेन, चीन, आर्मेनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, फिलीपींस, जर्मनी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, क्रोशिया, सर्बिया, इजिप्ट, बेलारूस, लातविया, किर्गिस्तान, ग्रीस, रोमानिया, इजराइल, ईरान, अजरबैजान, बुल्गारिया, क्रोएशिया, हंगरी और टर्की में भारतीय छात्र एमबीबीएस करने जाते हैं. अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ाई बहुत महंगी होने के कारण इन देशों को बहुत कम छात्र चुनते हैं. यहां एडमिशन भी मुश्किल से होता है. ऐसे में इन मेडिकल ग्रैजुएट्स के लिए ही नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का आयोजन करता है. करीब हर साल 20 हजार विद्यार्थी विदेश से एमबीबीएस करके आते हैं. हर साल 10 से 20 हजार विद्यार्थी एफएमजीई परीक्षा पास करते हैं.
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भारत से वहां पर फीस में कितना अंतर : मिश्रा के अनुसार विदेश से एमबीबीएस का खर्चा 35 से लेकर 65 लाख के बीच है. इसमें विद्यार्थी के आने-जाने, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन का खर्च शामिल है. राजस्थान के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में विदेश में एमबीबीएस करने जाते हैं. कुछ विदेशी यूनिवर्सिटी नीट यूजी के स्कोर के आधार पर भी एडमिशन देती हैं, जबकि कई जगह पर सीधा एडमिशन भी मिल जाता है. भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज में औसतन फीस 2 लाख सालाना तक है, जबकि मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में यह डेढ़ करोड़ तक है. मिश्रा का कहना है कि एमबीबीएस को लेकर विद्यार्थियों की रुचि इस बार भारत में भी कम हुई है. फीस ज्यादा होने के चलते निजी और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में सीट खाली रह गई हैं. इनकी संख्या 400 के आसपास है.