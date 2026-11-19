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Special : विदेश में मेडिकल की पढ़ाई, भारत की परीक्षा में 0, 1 नंबर, FMGE में महज 15 फीसदी हो रहे पास

FMGE में सफलता की दर बेहद कम ( ETV Bharat GFX )

कोटा : देश में एमबीबीएस की भारी भरकम फीस के चलते बड़ी संख्या में विद्यार्थी विदेशी संस्थानों से पढ़ाई करने चले जाते हैं. इन विद्यार्थियों को भारत में प्रेक्टिस करने के पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (FMGE) पास करना होता है. हालांकि इस परीक्षा को देने वाले विद्यार्थियों का सफलता प्रतिशत 16.33 से 25.79 के बीच रहा है. यानी 26 फीसदी से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में बीते 8 सालों में सफल नहीं हो पाए. विदेश से एमबीबीएस करने वाले इन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा 300 अंकों की होती है. जिसमें कई विद्यार्थी एक भी अंक नहीं ला पाते हैं. अक्टूबर 2026 का परीक्षा परिणाम हाल ही में घोषित हुआ है. इस परीक्षा परिणाम में एक विद्यार्थी के जीरो अंक भी आया है.

1, 8.. नंबर वाले भी कैंडिडेट : कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि अक्टूबर 2026 की परीक्षा में एक कैंडिडेट के जीरो अंक है. इसके अलावा एक कैंडिडेट के एक नंबर भी आया है. इसी तरह से जून 2026 में सबसे कम अंक की बात की जाए, तो एक कैंडिडेट के 8 अंक आए थे. वहीं दिसंबर 2025 में दो विद्यार्थी ऐसे थे, जिनमें एक मार्क्स भी आया है. ऐसे में विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए जीरो या एक नंबर आना, उनके पढ़ाई के स्तर को दिखाता है. उन्होंने बताया कि 300 में से एक या जीरो अंक आना बताता है कि पढ़ाई के दौरान उन्हें मेडिकल शिक्षा या उपचार की कोई नॉलेज नहीं मिली है. या फिर इन विद्यार्थियों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है. परीक्षा में पास होने के लिए 50 फीसदी अंक लाने होते हैं.