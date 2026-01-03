ETV Bharat / state

नक्सल मोर्चे पर फोर्स के नाम रहा साल 2025, 256 माओवादी ढेर 1573 पुनर्वासित, नक्सल क्षेत्रों में खुले 58 नए कैंप

बस्तर : छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरु हो चुकी है.बस्तर के जिन इलाकों में अब भी नक्सल दंश है,वहां तक फोर्स पहुंचकर नक्सलियों का सफाया कर रही है. मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा केंद्र सरकार ने की है. जिस पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ के संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है. साल 2025 में फोर्स को नक्सल मोर्चे में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है.फोर्स ने बस्तर के जंगलों में हिंसा कर रहे टॉप नक्सल लीडर्स को ऑपरेशन में मार गिराया.



2025 में बस्तर संभाग में 100 मुठभेड़

बस्तर संभाग में साल 2025 में हुए नक्सल घटनाओं और उसके आंकड़ों को बस्तर आईजी ने जारी किया. ये आंकड़ें काफी उल्लेखनीय और ऐतिहासिक हैं.जो ये बताता है कि साल 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए फोर्स ने कितनी कड़ी मेहनत की है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने शौर्य भवन में प्रेसवार्ता आयोजित करके कहा कि साल 2025 में पुलिस फोर्स और माओवादियों के बीच 100 मुठभेड़ संभाग के अलग अलग जंगलों में हुईं.