ETV Bharat / state

छू लो आसमान जरुरतमंद छात्रों के सपने कर रहा पूरे, NEET 2026 में बीजापुर के 9 छात्र हुए सफल

बस्तर के अंदरुनी इलाकों के छात्र अब छू लो आसमान संस्था के जरिए अपने सपने पूरे कर रहे हैं.

Success of Chu Lo Aasman
छू लो आसमान जरुरतमंद छात्रों के सपने कर रहा पूरे (ETV BHARAT CHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर : जिला प्रशासन बीजापुर के प्रतिष्ठित निःशुल्क कोचिंग संस्था 'छू लो आसमान' ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में अपना लोहा मनवाया है. छू लो आसमान कोचिंग संस्था के छात्रों ने NEET-2026 में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. 16 जुलाई 2026 को घोषित परीक्षा परिणामों में संस्था के कुल 9 छात्र-छात्राओं ने सफलता प्राप्त की. इनमें 5 विद्यार्थी नियमित बैच और 4 विद्यार्थी ड्रॉप बैच के हैं. इस उपलब्धि पर कलेक्टर विश्वदीप ने सफल विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की.वहीं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे ने भी विद्यार्थियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया.

अंदरूनी गांवों के बच्चों ने बढ़ाया जिले का मान

संस्था के प्राचार्य बसमैया अंगलपल्ली ने बताया कि इस सफलता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चयनित सभी छात्र-छात्राएं बीजापुर जिले के अत्यंत दूरस्थ, आदिवासी एवं संवेदनशील अंदरुनी क्षेत्रों से आते हैं. अधिकांश विद्यार्थियों के माता-पिता पूर्णतः अशिक्षित हैं और खेती-किसानी समेत मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. सीमित संसाधनों, आर्थिक कठिनाइयों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद इन विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर देश की सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर ये साबित कर दिया कि प्रतिभा परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती.

Success of Chu Lo Aasman
समीर लकड़ा (ETV BHARAT CHATTISGARH)
Success of Chu Lo Aasman
हुमेश्वर देवांगन (ETV BHARAT CHATTISGARH)
Success of Chu Lo Aasman
अरुण तोड़ेम (ETV BHARAT CHATTISGARH)

युवाओं का सपना पूरा कर रहा छू लो आसमान

'छू लो आसमान' संस्था का उद्देश्य ग्रामीण एवं प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराना है. संस्था में अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन, नियमित अध्ययन और अनुशासित तैयारी का परिणाम इस वर्ष भी देखने को मिला. लगातार मिल रही सफलताओं ने इस पहल को जिले के युवाओं के लिए उम्मीद और प्रेरणा का केंद्र बना दिया है.

Success of Chu Lo Aasman
सिद्धार्थ दुर्गम (ETV BHARAT CHATTISGARH)
Success of Chu Lo Aasman
तेजेश दुर्गम (ETV BHARAT CHATTISGARH)
Success of Chu Lo Aasman
कुरसम जितेंद्र (ETV BHARAT CHATTISGARH)


किन छात्रों ने पाई सफलता ?

NEET-2026 में सिद्धार्थ दुर्गम (SC, ड्रॉपर बैच) ने 482 अंक प्राप्त कर कैटेगरी रैंक 5423 हासिल की और संस्था में सर्वोच्च प्रदर्शन किया. चम्पा पोयामी (ST, नियमित) ने 352 अंक एवं कैटेगरी रैंक 15255, अरुण तोड़ेम (ST, ड्रॉपर) ने 339 अंक एवं कैटेगरी रैंक 17750, तेजेश दुर्गम (SC नियमित) ने 294 अंक, समीर लकड़ा (ST, ड्रॉपर) ने 241 अंक, कुरसम जितेंद्र (ST, नियमित) ने 240 अंक, डेविड दुर्गम (SC, नियमित) ने 213 अंक, हुमेश्वर देवांगन (OBC, ड्रॉपर) ने 213 अंक और गणेश कुमार वाचम (ST, नियमित) ने 179 अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की.

Success of Chu Lo Aasman
डेविड दुर्गम (ETV BHARAT CHATTISGARH)
Success of Chu Lo Aasman
गणेश कुमार (ETV BHARAT CHATTISGARH)
Success of Chu Lo Aasman
चंपा पोड़िया (ETV BHARAT CHATTISGARH)

बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ जिले के इन विद्यार्थियों की उपलब्धि न केवल उनके परिवारों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आई है. जिला प्रशासन की पहल और विद्यार्थियों की मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया है कि उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं.

ज्ञानगुड़ी ने बदली बस्तर की तस्वीर, NEET में 50 छात्रों ने किया क्वालिफाई

बदलते बस्तर की नई उड़ान, कारली की बेटियों ने NEET UG में रचा इतिहास, जिले का नाम हुआ रोशन

बस्तर में लगी लोक अदालत, दंतेवाड़ा में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया शुभारंभ

TAGGED:

CHU LO AASMAN
CHU LO AASMAN FULFILLING DREAMS
छू लो आसमान
चिकित्सा प्रवेश परीक्षा
SUCCESS OF CHU LO AASMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.