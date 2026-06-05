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तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार की बेटियों ने रचा इतिहास, पूरे बस्तर का नाम किया रौशन, सांसद ने किया सम्मान

बस्तर की बेटियों ने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल की है. यह बेटियां तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार से आती हैं.

Honour Ceremony in Bastar
बस्तर की बेटियों का सम्मान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 4:05 PM IST

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बस्तर: बस्तर जिले की दो बेटियों ने कई तरह की परेशानियों को मात देकर सफलता हासिल की है. आर्थिक कठिनाइयों और सीमित संसाधनों का आभाव झेलते हुए इन बेटियों ने हाईस्कूल की परीक्षा में टॉप किया है. तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से ताल्लुक रखने वाली रुद्राणी कश्यप और डालेश्वरी बघेल ने हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित की है.

मेहनत के दम पर दोनों छात्राओं ने पाई सफलता

बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड अंतर्गत ग्राम उलनार की रहने वाली रुद्राणी कश्यप ने यह सफलता हासिल की है. इनके अलावा डालेश्वरी बघेल ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल उलनार से पढ़ाई कर हाई स्कूल परीक्षा में टॉप किया है. दोनों छात्राओं ने साबित कर दिया है कि यदि लगन और अनुशासन हो, तो प्रतिभा किसी भी अभाव की मोहताज नहीं होती.

शिक्षा प्रोत्साहन योजना से मिली नई उड़ान

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत दोनों छात्राओं को 15-15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. हाल ही में ग्राम उलनार में आयोजित सुशासन तिहार शिविर के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप ने दोनों होनहार बेटियों को प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए.

बेटी की रुचि जीव विज्ञान (बायोलॉजी) में है और पूरा परिवार उसकी आगे की पढ़ाई में हरसंभव सहयोग करेगा-कुंती कश्यप, रुद्राणी कश्यप की मां

इस सफलता का पूरा श्रेय बेटी की कड़ी मेहनत और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को जाता है- लम्बोदर बघेल, डालेश्वरी बघेल के पिता

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार की बेटियों ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया है कि कोई भी मंजिल छोटी नहीं होती. बस्तर अंचल की इन बेटियों की यह कहानी समूचे क्षेत्र के लिए प्रेरणास्रोत है.

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