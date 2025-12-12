ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास से पुनर्जीवन, दरभा डिवीजन में सक्रिय 10 माओवादियों का आत्मसर्मपण

पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के अंतर्गत बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया.

सुकमा नक्सल सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : December 12, 2025 at 2:22 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 2:34 PM IST

सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है. 10 बड़े नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिया है और समाज की मुख्य धारा में वापस लौट आए हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 40 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

10 बड़े माओवादियों का सरेंडर

सरेंडर करने वाले सभी नक्सली दरभा डिवीजन में सक्रिय कार्यकर्ता है. जिन्होंने पूना मारगेम के अंतर्गत सरकार के सामने सरेंडर किया है. नक्सलियों ने IG बस्तर, SP सुकमा, CAPF और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में सुकमा पुलिस लाइन परिसर में आत्मसमर्पण किया है.

सुकमा में 10 नक्सलियों का सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूना मारगेम क्या है

पूना मारगेम नक्सलियों के पुनर्वास की नीति है. ये शब्द गोंडी भाषा से लिया गया है. इस शब्द का अर्थ है पुनर्वास से पुनर्जीवन. इस अभियान के तहत सरकार नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रही है. .सरकार की इस नीति के तहत नक्सलियों को आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं मिल रही है.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी की पीसी (ETV Bharat Chhattisgarh)

साल 2025 में पिछले 3 महीने में छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली सरेंडर

10 दिसंबर- कांकेर में 4 नक्सलियों का सरेंडर, 2 महिला माओवादी भी शामिल, 23 लाख के थे इनामी

10 दिसंबर- राजनांदगांव में एमएमसी जोन के 12 नक्सलियों का सरेंडर

30 नवंबर- दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, 65 लाख के 27 इनामी माओवादियों का सरेंडर

28 नवंबर- बस्तर में 10 नक्सलियों का सरेंडर, झीरम नक्सल हमले के मास्टरमाइंड चैतु दादा भी शामिल

26 नवंबर- 20 लाख रुपये के इनामी नक्सल दंपति ने खैरागढ़ इलाके में सरेंडर

26 नवंबर- बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर, 1 करोड़ 19 लाख रुपए का था इनाम

25 नवंबर- नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर

7 नवंबर- गरियाबंद में 7 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

6 नवंबर- खैरागढ़ में 17 लाख की इनामी महिला नक्सली का सरेंडर

30 अक्टूबर- कोंडागांव में 3 नक्सलियों का सरेंडर

29 अक्टूबर- बीजापुर में 51 नक्सलियों का सरेंडर, 9 महिला नक्सली भी शामिल

26 अक्टूबर- कांकेर में 21 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

18 अक्टूबर- कोंडागांव में इनामी नक्सली का सरेंडर

17 अक्टूबर- बीजापुर में 9 करोड़ 18 लाख के 210 इनामी नक्सलियों का सरेंडर

16 अक्टूबर- बस्तर में 170 नक्सलियों का सरेंडर

15 अक्टूबर- कोंडागांव में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली का सरेंडर

15 अक्टूबर- सुकमा में 50 लाख के इनामी सहित 27 नक्सलियों का सरेंडर

8 अक्टूबर- नारायणपुर में 70 लाख के इनामी 16 नक्सलियों का सरेंडर

6 अक्टूबर- गरियाबंद में 3 इनामी नक्सलियों का सरेंडर

2 अक्टूबर- बीजापुर में 103 नक्सलियों ने छोड़ा नक्सल संगठन

24 सितंबर- दंतेवाड़ा में 71 माओवादियों ने डाले हथियार

17 सितंबर- नारायणपुर में 12 नक्सलियों का सरेंडर, 18 लाख के इनामी शामिल

15 सितंबर-गरियाबंद में महिला नक्सली का सरेंडर

11 सितंबर-नारायणपुर में 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण

3 सितंबर- सुकमा में 20 नक्सलियों का सरेंडर, 11 पर 33 लाख का इनाम

