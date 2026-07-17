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मर्रापी के जंगल से 3 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद, नक्सलियों ने छुपा रखे थे बम

कांकेर : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के मर्रापी गांव में सर्चिंग अभियान के दौरान करीब 3 किलो वजनी प्रेशर कुकर आईईडी बरामद की गई है. बीडीएस टीम ने मौके पर ही विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया. पुलिस का कहना है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी लगाया था.

कांकेर थाना क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम मर्रापी के जंगल-पहाड़ी इलाके में डीआरजी और बीडीएस की संयुक्त टीम नियमित सर्चिंग अभियान पर निकली थी. इसी दौरान जवानों को संदिग्ध स्थान पर करीब 3 किलो वजनी प्रेशर कुकर आईईडी मिला. सूचना मिलते ही बीडीएस टीम ने पूरी सतर्कता के साथ मौके पर ही आईईडी को डिफ्यूज कर दिया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

कांकेर एसपी ने दी जानकारी

कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है. नक्सल मुक्त होने के बाद से अबतक लगभग 40 आईईडी बरामद किया गया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय किया गया.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि नक्सलियों की साजिशों को समय रहते विफल किया जा सके और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा कायम रखी जा सके. बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान हो गया है. उसके बाद भी नक्सलियों की साजिश का खुलासा हो रहा है. कांकेर के मर्रापी में सुरक्षा बलों ने लगातार सर्चिंग अभियान चलाकर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया.