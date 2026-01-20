ETV Bharat / state

धमतरी नक्सल ऑपरेशन में सफलता, जंगल से माओवादियों का हथियार बरामद, बड़ी साजिश नाकाम

धमतरी में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन फोर्स को बड़ी कायमाबी हाथ लगी है.

Action On Naxalites In Dhamtari
धमतरी में नक्सलियों पर एक्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 9:26 PM IST

3 Min Read
धमतरी: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है. इसके अलावा प्रदेश के अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में भी नक्सलवाद के खिलाफ फोर्स का एक्शन चल रहा है. इसी क्रम में सोमवार को धमतरी में सुरक्षाबलों को अहम कामयाबी मिली है. धमतरी के जंगल में फोर्स ने नक्सलियों के छिपाए हथियार को बरामद किया है.

सरेंडर महिला नक्सली के इनपुट पर सफलता

धमतरी पुलिस को सरेंडर महिला नक्सली के इनपुट पर यह सफलता हाथ लगी है. महिला नक्सली गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी ने 6 जनवरी को सरेंडर किया था. इसके बाद पुलिस पूछताछ में उसने नक्सलियों के हथियारों के बारे में बताया था. इस इनपुट पर सोमवार को धमतरी डीआरजी और सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया. जिसमें यह सफलता हाथ लगी है.

धमतरी में नक्सल डंप बरामद (ETV BHARAT)

दौड़पंडरीपानी के जंगलों से हथियार बरामद

रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा और धमतरी के एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर धमतरी के जंगलों में सर्च अभियान चलाया गया. इस दौरान दौड़पंडरीपानी के जंगल क्षेत्र से माओवादियों द्वारा गड्ढा खोदकर छुपाए गए हथियारों का डम्प बरामद किया गया. माओवादियों ने हथियारों को जमीन में गहरा गड्ढा बनाकर छिपा रखा था. उसके ऊपर से पत्तियों एवं प्राकृतिक सामग्री से उसको ढक दिया था. इसके बावजूद फोर्स के जवानों की पैनी निगाहों से नक्सलियों की साजिश बच नहीं सकी.

नक्सल डंप और हथियारों की जानकारी

  • एसएलआर 7.62 एमएम ऑटोमेटिक राइफल, 01 नग, सिलिंग सहित
  • एसएलआर की दो खाली मैग्जीन
  • 12 बोर की बंदूक- 1 नग
  • भरमार बंदूक, 1 नग

यह कार्रवाई न केवल माओवादियों की हिंसक गतिविधियों को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है. धमतरी पुलिस अपील करती है कि माओवादी हिंसा से दूर रहकर शासन की आत्मसमर्पण नीति का लाभ लें तथा शांति, विकास एवं मुख्यधारा से जुड़ें. जिले में एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा- सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी

धमतरी में रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फोर्स की टीम लगातार अभियान को अंजाम दे रही है. जिसमें यह सफलता हासिल हो रही है.

