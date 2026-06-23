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आमाटोला के जंगल में नक्सल डम्प का खुलासा, 4 भरमार बंदूक समेत हथियार और सामग्री बरामद

कांकेर में सुरक्षाबलों की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

कांकेर : थाना छोटेबेठिया क्षेत्र के आमाटोला गांव के जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों को कामयाबी मिली है. यहां नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डम्प से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद लगातार सर्चिंग ऑपरेशन का कार्य सुरक्षाबलों की तरफ से जारी है. इसी क्रम में कांकेर में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया. इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

कांकेर के एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 23 जून को जिला पुलिस, बीएसएफ और बीडीएस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आमाटोला के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग की गई. इस दौरान नक्सल डम्प का पता चला.

कांकेर में नक्सल ऑपरेशन के दौरान सफलता (ETV BHARAT)

नक्सल डंप में कई हथियार और सामान बरामद

कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि डम्प से 4 भरमार बंदूकें, 2 वायरलेस सेट, 1 रेडियो, 1 नक्सली वर्दी, 2 पाउच, 1 चार्जर, 1 बैटरी सहित नक्सली साहित्य और अन्य सामग्री बरामद की गई. अभियान का नेतृत्व बीएसएफ 94वीं वाहिनी के एसी योगेश कुमार और इंस्पेक्टर सुमन कंथोसू ने किया. बरामद सामग्री को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया है.

कांकेर में नक्सलियों का हथियार बरामद (ETV BHARAT)

कांकेर में सुरक्षाबलों का एक्शन (ETV BHARAT)

कांकेर में नक्सली डंप बरामद (ETV BHARAT)

संयुक्त अभियान लगातार जारी-पुलिस

कांकेर पुलिस ने बताया कि नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त अभियान लगातार जारी है. क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सघन सर्चिंग अभियान आगे भी जारी रहेगी. कांकेर एसपी ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षाबलों को बीते दो महीने में सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार सफलता मिली है.