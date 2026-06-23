ETV Bharat / state

आमाटोला के जंगल में नक्सल डम्प का खुलासा, 4 भरमार बंदूक समेत हथियार और सामग्री बरामद

उत्तर बस्तर कांकेर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है.

Security forces operation in Kanker
कांकेर में सुरक्षाबलों की कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: थाना छोटेबेठिया क्षेत्र के आमाटोला गांव के जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों को कामयाबी मिली है. यहां नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डम्प से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद लगातार सर्चिंग ऑपरेशन का कार्य सुरक्षाबलों की तरफ से जारी है. इसी क्रम में कांकेर में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया. इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

कांकेर एसपी ने दी जानकारी

कांकेर के एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 23 जून को जिला पुलिस, बीएसएफ और बीडीएस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आमाटोला के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग की गई. इस दौरान नक्सल डम्प का पता चला.

कांकेर में नक्सल ऑपरेशन के दौरान सफलता (ETV BHARAT)

नक्सल डंप में कई हथियार और सामान बरामद

कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि डम्प से 4 भरमार बंदूकें, 2 वायरलेस सेट, 1 रेडियो, 1 नक्सली वर्दी, 2 पाउच, 1 चार्जर, 1 बैटरी सहित नक्सली साहित्य और अन्य सामग्री बरामद की गई. अभियान का नेतृत्व बीएसएफ 94वीं वाहिनी के एसी योगेश कुमार और इंस्पेक्टर सुमन कंथोसू ने किया. बरामद सामग्री को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया है.

Naxal weapons seized in Kanker
कांकेर में नक्सलियों का हथियार बरामद (ETV BHARAT)
Security forces action in Kanker
कांकेर में सुरक्षाबलों का एक्शन (ETV BHARAT)
Naxal dump recovered in Kanker
कांकेर में नक्सली डंप बरामद (ETV BHARAT)

संयुक्त अभियान लगातार जारी-पुलिस

कांकेर पुलिस ने बताया कि नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त अभियान लगातार जारी है. क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सघन सर्चिंग अभियान आगे भी जारी रहेगी. कांकेर एसपी ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षाबलों को बीते दो महीने में सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार सफलता मिली है.

नक्सलगढ़ की बदलती तस्वीर: तीन गांवों में पहली बार खुले स्कूल, बैलाडीला के बच्चे लिखेंगे अपना भविष्य

नारायणपुर के मसपुर गुडरापाल जंगल में हथियारों का डंप बरामद

TAGGED:

NORTH BASTAR KANKER
MASSIVE NAXAL DUMP RECOVERED
कांकेर का छोटेबेठिया क्षेत्र
कांकेर आमाटोला गांव
SUCCESS IN ANTI NAXAL OPERATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.