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कांकेर में नक्सल ब्लास्ट की प्लानिंग फेल, 5 किलो का प्रेशर कुकर IED बरामद

कांकेर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी नक्सल वारदात टल गई है. फोर्स को 5 किलो का आईईडी मिला है.

Naxal IED Recovered In Kanker
कांकेर मे नक्सलियों का आईईडी बरामद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 9:44 PM IST

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कांकेर: बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के बाद लगातार सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है. उत्तर बस्तर कांकेर में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने ब्रेहबेड़ा के जंगल में नक्सलियों की प्लानिंग को फेल कर दिया. छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रेहबेड़ा के जंगल में फोर्स के जवान पहुंचे. यहां से सुरक्षाबलों ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया.

संयुक्त अभियान में मिली सफलता

ब्रेहबेड़ा के जंगल में सुरक्षा बलों और जिला पुलिस बल की तरफ से संयुक्त अभियान चलाया गया था. इस दौरान सुरक्षा बलों को प्रेशर कुकर में छिपाए गए आईईडी मिला. जिसे मौके पर ही बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया. इस तरह नक्सलियों के धमाके की प्लानिंग फेल हो गई.

आईईडी को किया गया निष्क्रिय

पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्री नारायण मीणा, डीआईजी बीएसएफ भानुप्रतापपुर दीपक तिवारी, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा तथा 94वीं वाहिनी बीएसएफ के द्वितीय कमान अधिकारी सुभाष चंद्र के निर्देशन में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत मंगलवार को छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रेहबेड़ा के जंगल-पहाड़ी इलाके में जिला पुलिस बल, बीएसएफ और बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान लगभग 5 किलोग्राम वजनी एक प्रेशर कुकर IED बरामद किया. समय रहते नक्सलियों की प्लानिंग का पता चल गया. नहीं तो बड़ा ब्लास्ट हो सकता था.

बीडीएस टीम के कमांडर उप निरीक्षक रोशन लाल मीणा के नेतृत्व में बम को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया गया. उसके बाद बम को नष्ट कर दिया गया, जिससे किसी भी संभावित बड़ी घटना को टाल दिया गया. कांकेर पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी रहेगा.

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MAOISTS IED BLAST PLAN FAIL
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उत्तर बस्तर कांकेर
कांकेर में फोर्स का संयुक्त अभियान
NAXAL OPERATION IN KANKER

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