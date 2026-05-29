नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का खुलासा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर फोर्स की बड़ी कार्रवाई
माओवादियों का हथियार निर्माण कारखाना ध्वस्त किया गया है. भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 29, 2026 at 7:55 PM IST
नारायणपुर: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की संयुक्त पुलिस टीम को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. जंगल के अंदर संचालित माओवादियों के अवैध हथियार निर्माण कारखाने का भंडाफोड़ किया गया है. पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस, विस्फोटक सामग्री और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं. खास बात यह है कि आत्मसमर्पित माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर यह विशेष ऑपरेशन चलाया गया.
जंगल के भीतर चल रहा था हथियार निर्माण नेटवर्क
गढ़चिरौली पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, माओवादी संगठन सुरक्षा बलों पर हमले और बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए जंगलों में छिपाकर हथियार एवं विस्फोटक सामग्री तैयार कर रहे थे. अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्र के दुर्गम जंगलों का फायदा उठाकर इन सामग्रियों को जमीन के भीतर छिपाकर रखा जाता था.
पुलिस को आत्मसमर्पित माओवादियों से सूचना मिली थी कि नारायणपुर जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र के जंगलों में हथियार निर्माण से जुड़ी गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इसी सूचना के आधार पर गढ़चिरौली पुलिस और नारायणपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान तैयार किया.
संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता
पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली के निर्देशन में विशेष अभियान दल, सी-60 कमांडो और नारायणपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 26 मई 2026 को अंतरराज्यीय जंगल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जंगल के भीतर जमीन में छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री बरामद की
नक्सलियों की जब्त हथियारों और सामानों की जानकारी
⦁ 10 इंसास रायफल
⦁ 2 सिंगल शॉट रायफल
⦁ 2 बोर रायफल
⦁ एसएलआर रायफल के जिंदा कारतूस
⦁ 303 रायफल के कारतूस
⦁ बोर रायफल के कारतूस
⦁ 25 किलो आईईडी विस्फोटक सामग्री
⦁ 10 ब्लास्टिंग डेटोनेटर
⦁ कॉर्डेक्स वायर
⦁ 500 से अधिक बिजली सेल
⦁ ग्रेनेड लॉन्चर
⦁ हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें
⦁ मोटर, ड्रिल मशीन, इन्वर्टर और अन्य तकनीकी उपकरण
पहले भी चल चुका है अभियान
23 मई 2026 को भी इसी क्षेत्र में एक अभियान चलाकर माओवादी सामग्री नष्ट की गई थी. लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने दोबारा ऑपरेशन चलाया और इस बार हथियार निर्माण से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ.
अधिकारियों ने की जवानों की सराहना
इस पूरे अभियान का नेतृत्व गढ़चिरौली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में किया गया. पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन में शामिल जवानों की बहादुरी और सूझबूझ की सराहना की है.
पुलिस का कहना है कि माओवादी गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सीमा क्षेत्र में नक्सल नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने के लिए संयुक्त कार्रवाई तेज की जाएगी.