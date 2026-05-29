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नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का खुलासा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर फोर्स की बड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक्शन ( ETV BHARAT )

नारायणपुर: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की संयुक्त पुलिस टीम को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. जंगल के अंदर संचालित माओवादियों के अवैध हथियार निर्माण कारखाने का भंडाफोड़ किया गया है. पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस, विस्फोटक सामग्री और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं. खास बात यह है कि आत्मसमर्पित माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर यह विशेष ऑपरेशन चलाया गया.

जंगल के भीतर चल रहा था हथियार निर्माण नेटवर्क

गढ़चिरौली पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, माओवादी संगठन सुरक्षा बलों पर हमले और बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए जंगलों में छिपाकर हथियार एवं विस्फोटक सामग्री तैयार कर रहे थे. अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्र के दुर्गम जंगलों का फायदा उठाकर इन सामग्रियों को जमीन के भीतर छिपाकर रखा जाता था.

नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश (ETV BHARAT)

पुलिस को आत्मसमर्पित माओवादियों से सूचना मिली थी कि नारायणपुर जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र के जंगलों में हथियार निर्माण से जुड़ी गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इसी सूचना के आधार पर गढ़चिरौली पुलिस और नारायणपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान तैयार किया.

नक्सलियों का हथियार बरामद (ETV BHARAT)

संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता

पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली के निर्देशन में विशेष अभियान दल, सी-60 कमांडो और नारायणपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 26 मई 2026 को अंतरराज्यीय जंगल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जंगल के भीतर जमीन में छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री बरामद की

नक्सलियों की जब्त हथियारों और सामानों की जानकारी

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