ETV Bharat / state

हरियाणा में बागवानी फसलों पर भारी अनुदान: जानें योजना, पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया​

हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रावधान योजना लागू की है. जानें योजना, पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया​.

Substantial subsidies on horticultural crops in Haryana
Substantial subsidies on horticultural crops in Haryana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2026 at 10:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार ने राज्य में पारंपरिक खेती के स्थान पर बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रावधान योजना लागू की है. कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी दी कि इस पहल के तहत फल, सब्जी, फूल, मसाले और खुशबूदार पौधों की खेती करने वाले किसानों को भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है.

अनुदान प्रावधान योजना: योजना के अंतर्गत विभिन्न फसलों के लिए अनुदान की राशि और भूमि की सीमा निर्धारित की गई है. नए फलों के बाग लगाने पर किसानों को ₹24500 से लेकर ₹140000 प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 एकड़ तय की गई है. मसालों की खेती पर ₹15000 से ₹30000 प्रति एकड़, फूलों की खेती पर ₹8000 से ₹40000 प्रति एकड़ और खुशबूदार पौधों की खेती पर ₹8000 प्रति एकड़ का लाभ अधिकतम 5 एकड़ तक लिया जा सकता है.

अनुदान की राशि और भूमि की सीमा निर्धारित: सब्जियों की खेती के मामले में सामान्य वर्ग के किसान अधिकतम 5 एकड़ तक ₹15000 प्रति एकड़ की दर से अनुदान पा सकते हैं, जबकि अनुसूचित वर्ग के किसान 1 एकड़ तक ₹25500 प्रति एकड़ की दर से लाभ उठा सकते हैं. सब्जियों पर यह सहायता मल्चिंग, लो टनल, ड्रिप सिंचाई या बांस की स्टेकिंग जैसे एकीकृत मॉडल अपनाने पर ही मिलेगी. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनुदान की पूरी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.​

इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी: इस योजना का लाभ लेने के लिए 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल और 'हॉर्टनेट' पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है. इसके साथ ही आवेदक के पास परिवार पहचान-पत्र, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते की पूरी जानकारी और आवश्यकता पड़ने पर जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है. इच्छुक किसान विस्तृत जानकारी के लिए अपने संबंधित जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर कॉल कर सकते हैं या विभागीय वेबसाइट www.hortharyana.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में मधुमक्खी पालकों को बड़ी राहत, बी-बॉक्स के नुकसान पर मिलेगा बीमा कवर, सरकार देगी मुआवजा

TAGGED:

SUBSIDY PROVISION SCHEME
हरियाणा में बागवानी फसल
अनुदान प्रावधान योजना
SUBSIDIES ON HORTICULTURAL
HORTICULTURAL CROPS IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.