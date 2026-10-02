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हरियाणा में बागवानी फसलों पर भारी अनुदान: जानें योजना, पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया​

Substantial subsidies on horticultural crops in Haryana ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार ने राज्य में पारंपरिक खेती के स्थान पर बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रावधान योजना लागू की है. कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी दी कि इस पहल के तहत फल, सब्जी, फूल, मसाले और खुशबूदार पौधों की खेती करने वाले किसानों को भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है.