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अटल की प्रतिमा में गुणवत्ताहीन सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप, मेटल की जगह लगाया सीमेंट, बारिश ने सामने लाई सच्चाई

कटघोरा में निर्मित अटल परिसर में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार का आरोप है. स्थानीय लोग इसे भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं. आपको बता दें कि कटघोरा नगर पालिका परिषद ने अटल परिसर का निर्माण कराया है. जबकि निर्माण कार्य का ठेका नगर के व्यवसायी और ठेकेदार मनोज अग्रवाल को दिया गया था. आरोप है कि मनोज अग्रवाल ने यह काम सब कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कटघोरा मंडल अध्यक्ष अनुराग दुलानी को सौंपा . निर्माण कार्य के निर्धारित अवधि से अधिक कई महीनों तक चलते रहने की भी जानकारी है.

कोरबा : बीजेपी की डबल इंजन सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में अटल परिसर का निर्माण किया गया. इतनी अधिक तादात में अटल परिसर का निर्माण करने के नाम पर कीर्तिमान भी स्थापित हुए, लेकिन अब कोरबा जिले के कटघोरा में इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर आरोप लगे हैं. स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की प्रतिमा का निर्माण ब्रॉन्ज से किया जाना था, लेकिन इसकी जगह सीमेंट लगाकर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं. काम पूरा करने वाला ठेकेदार भी और कोई नहीं बल्कि स्थानीय भाजयुमो का मंडल अध्यक्ष हैं. मामला संज्ञान में आने पर जांच के आदेश दिए गए हैं. स्थानीय स्तर पर उजागर हुआ मामला

अटल की प्रतिमा में गुणवत्ताहीन सामग्री इस्तेमाल का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारियों से जांच करने की बात कही गई

नगर पालिका परिषद कटघोरा के अध्यक्ष राज जायसवाल का कहना है कि अटल परिसर में स्थापित की गई अटल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल की प्रतिमा के निर्माण के लिए ब्रॉन्ज मेटल का उपयोग करना था.

बारिश में उखड़ने लगा पेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभी जानकारी मिल रही है कि प्रतिमा सीमेंट की है. कई जगह से उसका कलर उखड़ रहा है. यह जांच का विषय है, इसके लिए ठेकेदार को भी नोटिस जारी कर मेटल की खरीदी कहां से की गई, इसकी जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है. इंजीनियर और सीएमओ को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है- राज जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष



ब्रॉन्ज की जगह सीमेंट के इस्तेमाल का आरोप



आरोपों के मुताबिक, परियोजना के तहत कटघोरा के अटल परिसर में ब्रॉन्ज (तांबे) की प्रतिमा स्थापित की जानी थी. जिसकी अनुमानित लागत करीब 14 लाख रुपए है. लेकिन ब्रॉन्ज की प्रतिमा स्थापित करने के बजाए सीमेंट की प्रतिमा तैयार कर उस पर केवल ब्रॉन्ज जैसे रंग का पेंट कर दिया गया. दावा किया जा रहा है कि इस प्रतिमा की वास्तविक लागत निर्धारित राशि की तुलना में काफी कम है और शेष राशि का दुरुपयोग हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में हुई बारिश के बाद प्रतिमा पर चढ़ाया गया ब्रॉन्ज कलर जगह-जगह उखड़ने लगा है. जिससे प्रतिमा की वास्तविक सामग्री सामने आ गयी है.

कई जगह से प्रतिमा हो रही बेकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अटल परिसर में भ्रष्टाचार का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्य के सभी नगरीय निकायों में 'अटल परिसर' का निर्माण कराया गया है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत शहरों और नगरों के प्रमुख स्थलों एवं उद्यानों का सौंदर्यीकरण करते हुए वहां अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं हैं. उनका विधिवत लोकार्पण भी किया गया. राज्य के कुल 187 नगरीय निकायों, जिनमें 14 नगर निगम, 50 नगर पालिका और 123 नगर पंचायत शामिल हैं. जहां अटल परिसर बने हैं. इसके लिए शासन ने लगभग 46 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की. योजना के अनुसार नगर निगमों को 50 लाख रुपए, नगरपालिकाओं को 30 लाख तो नगर पंचायतों को 20 लाख रुपये की राशि दी गई है.



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