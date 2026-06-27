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'नशा किसी भी परेशानी या मजबूरी का समाधान नहीं है'- बोले चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया

यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नशे के खिलाफ समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर लड़ने की अपील की.

Drug Free Chandigarh Campaign
पंजाब के राज्यपाल सह यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 27, 2026 at 8:27 PM IST

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चंडीगढ़ः अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नशे के खिलाफ समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर लड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि "नशा बेचने वाले देश के भविष्य की कोई चिंता नहीं करते. ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं और उनके खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत है."

'समाज एकजुट रहता, तो नशे की समस्या इतनी गंभीर नहीं होती': कटारिया ने कहा कि "नशा किसी भी परेशानी या मजबूरी का समाधान नहीं है. यह व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को बर्बाद कर देता है." उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और कठिन परिस्थितियों का सामना हिम्मत से करने की अपील की. उन्होंने कहा कि "यदि समाज समय रहते एकजुट हो जाता, तो नशे की समस्या इतनी गंभीर नहीं होती. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समाज को जोड़ने के बजाय उसे बांटने वाले लोग ज्यादा सक्रिय हैं."

अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस (ETV Bharat)

'युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालने के लिए एक साथ काम करें': प्रशासक ने धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और समाज के जिम्मेदार लोगों से आह्वान किया कि वे राजनीति और मतभेदों से ऊपर उठकर युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालने के लिए एक साथ काम करें. उन्होंने कहा कि "नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. जब तक परिवार, समाज, स्कूल, धार्मिक संस्थाएं और प्रशासन मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक इस चुनौती से पूरी तरह नहीं निपटा जा सकता है."

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गुलाब चंद कटारिया
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