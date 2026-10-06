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Special: गैस रिसाव से 3 मौत, छह महीने से सड़क बंद, पूजा से पहले खोलने की तैयारी, सुरक्षा पर उठे सवाल

धनबाद: तीन मौतें, भू-धंसान से सड़क बंद और मुआवजे का इंतजार. बोकारो और रांची को जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग का केंदुआडीह हिस्सा पिछले करीब छह महीने से बंद है. दिसंबर 2025 में भू-धंसान और गैस रिसाव की घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज से इस सड़क पर आवागमन रोक दिया गया था. इसी गैस रिसाव से आसपास की बस्तियों में तीन लोगों की मौत भी हुई थी. हादसे के बाद प्रभावित परिवारों को अब तक आपदा के तहत मुआवजा नहीं मिल सका है.

धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि केंदुआडीह की यह सड़क लंबे समय से बंद है. जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ धनबाद-बोकारो के बीच आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है. दुर्गापूजा को देखते हुए हमारी कोशिश है कि सड़क को जल्द से जल्द आवागमन के योग्य बनाया जाए. उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति देखी है और संबंधित अधिकारियों से भी बात की है. लेकिन सड़क खोलने के साथ लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है.

बीसीसीएल की ओर से सड़क की भराई और लेवलिंग का काम किया जा रहा है. लेकिन सवाल है कि सड़क का स्थायी निर्माण कब होगा. पथ निर्माण विभाग के अधिकारी मिथिलेश कुमार के मुताबिक पहले विशेष सेल की ओर से सड़क को लेवल किया जाएगा. इसके बाद ही आरसीडी बिटुमिनस का काम होगा. पहले भी विभाग ने टेंडर किया था, लेकिन विशेष सेल की ओर से काम पूरा नहीं होने के कारण टेंडर रद्द करना पड़ा. लेवलिंग पूरी होने के बाद दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें करीब दो से तीन महीने का समय लग सकता है.

सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ धनबाद-बोकारो के बीच आवागमन करने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खासकर दुर्गा पूजा और छठ जैसे त्योहारों के दौरान इस रास्ते के बंद रहने से आसपास की दूसरी सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है. स्थानीय लोगों ने कहा कि रास्ता बंद रहने से स्कूल, बाजार, अस्पताल और रोजमर्रा के काम के लिए आने जाने में परेशानी हो रही है.

अब दुर्गा पूजा से पहले बंद सड़क को दोबारा चालू करने की कवायद शुरू हुई है. बीसीसीएल सड़क की भराई कर रही है, लेकिन दूसरी ओर बीसीसीएल का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों के आकलन में यह सड़क भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है. ऐसे में सवाल है कि आखिर पूजा से पहले सड़क खुलेगी तो क्या यह रास्ता भविष्य में सुरक्षित रहेगा. कभी इस सड़क से दिन-रात वाहनों की आवाजाही होती थी. लेकिन अब यह रास्ता पूरी तरह बंद है.

विधायक ने कहा कि बीसीसीएल और संबंधित तकनीकी एजेंसियों को सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए. अगर स्थायी निर्माण में समय लग रहा है तो पहले सड़क को सुरक्षित तरीके से मोटरेबल बनाया जाए, ताकि पूजा के दौरान लोगों को राहत मिल सके. साथ ही गैस रिसाव की घटना में जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उनके मुआवजे का मामला भी जल्द सुलझाया जाना चाहिए.

पार्षद प्रतिनिधि ने बिना एसओपी पर उठाए सवाल

स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि कृष्णा राउत ने कहा कि प्रशासन की बैठक में यह तय हुआ था कि यहां किसी भी तरह का काम शुरू करने से पहले एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) के तहत तकनीकी टीम गठित की जाएगी. इसमें डीजीएमएस, सिंफर और बीसीसीएल के तकनीकी अधिकारियों समेत संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया जाना था. लेकिन मौके पर जिस तरीके से भराई का काम चल रहा है, उससे उसे नहीं लगता है कि एसओपी के तहत काम हो रहा है.

सुरक्षा के लिहाज से इस सड़क का निर्माण सही नहीं है. उनके मुताबिक सेफ्टी बॉडी ने केंदुआडीह सड़क का आकलन किया है. इस आकलन में भविष्य में सड़क को सुरक्षित नहीं बताए जाने की बात सामने आई है. इस सेफ्टी बॉडी में डीजीएमएस समेत कई संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं. बीसीसीएल अब पूरे मामले को लेकर धनबाद के डीसी से मुलाकात करेगा और सुरक्षा रिपोर्ट से प्रशासन को अवगत कराएगा:- जयंत कुमार दास, जीएम, बीसीसीएल पीबी एरिया

बीसीसीएल की ओर से नहीं मिला मुआवजा: पीड़ित परिवार

गैस रिसाव में जान गंवाने वाले सुरेंद्र सिंह की पत्नी शेल्डी देवी के मुताबिक हादसे के बाद परिवार को बीसीसीएल की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला. बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था जरूर हुई, लेकिन परिवार आर्थिक मुआवजे और स्थायी मदद का इंतजार कर रहा है. वहीं ललिता देवी के परिवार की भी यही शिकायत है. परिजनों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ओर से मुआवजे का भरोसा कई बार दिया गया. लेकिन अब तक उन्हें अपेक्षित मुआवजा नहीं मिल सका है.

गैस रिसाव से मौत हुए सुरेंद्र सिंह और ललिता देवी के अलावे 27 वर्षीय प्रियंका देवी की भी मौत गैस रिसाव से हुई थी. वह अपने बच्चे के साथ केंदुआडीह में ही सुरेंद्र सिंह के घर के बगल में रहती थी. उसके बच्चों के नाम से बेलगड़िया में आवास आवंटित किया गया है. जहां बच्चे अपने फुआ के साथ रहती हैं. वहीं कुछ परिवारों को पुनर्वास के लिए आवास आवंटित किए जाने की बात सामने आई है. लेकिन वहां पानी और बिजली की समस्या के कारण कुछ परिवार अब भी पुराने स्थान पर रहने को मजबूर हैं.

मुआवजे को लेकर पुटकी अंचल कार्यालय का कहना है कि फिलहाल पीड़ित परिवारों की फाइल उनके पास नहीं पहुंची है. पुटकी सीओ विकास आनंद ने कहा कि पीड़ित परिवारों की फाइल अभी उनके पास नहीं आई है. फाइल मिलने के बाद उसकी जांच पड़ताल की जाएगी:- विकास आनंद, पुटकी सीओ

केंदुआडीह की यह सड़क अब सिर्फ आवागमन का मुद्दा नहीं रह गई है. यहां तीन लोगों की मौत, प्रभावित परिवारों का मुआवजा, पुनर्वास और सड़क की सुरक्षा चारों सवाल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. दुर्गापूजा से पहले सड़क को किसी तरह मोटरेबल बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन बीसीसीएल की सुरक्षा रिपोर्ट यह सवाल छोड़ रही है. प्रशासन और बीसीसीएल के सामने चुनौती सिर्फ सड़क खोलने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि सड़क खुलने के बाद लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

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