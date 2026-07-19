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सुब्रतो कपः प्रतियोगिता के तीसरे दिन कोल्हान और संथाल प्रमंडल का दबदबा

रांची में चल रहे सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में नॉकआउट मैच रविवार से शुरू हो गये हैं.

Subroto Mukherjee Football Tournament knockout matches in Ranchi
सुब्रतो कप का मैच (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 8:24 PM IST

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रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में खेलगांव स्थित विभिन्न मैदानों में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन कोल्हान और संताल प्रमंडल की टीमों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला.

खिलाड़ियों ने पूरे दिन अनुशासित खेल, बेहतरीन तालमेल और उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया. मुकाबले खेलगांव प्रैक्टिस ग्राउंड, बीआईटी ग्राउंड-1, बीआईटी ग्राउंड-2 और जैप-1 डोरंडा मैदान में खेले गए.

अंडर-17 बालिका वर्ग में कोल्हान प्रमंडल ने पलामू प्रमंडल को 10-0 के बड़े अंतर से हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. वहीं दूसरे मुकाबले में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल ने संथाल प्रमंडल को 1-0 से मात दी.

अंडर-17 बालक वर्ग में संथाल प्रमंडल ने पलामू प्रमंडल को 3-0 से पराजित किया. दिन के दूसरे मुकाबले में कोल्हान प्रमंडल ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को 6-1 से हराकर नॉकआउट चरण के लिए मजबूत दावेदारी पेश की.

Subroto Mukherjee Football Tournament knockout matches in Ranchi
सुब्रतो कप का मैच (ETV Bharat)

अंडर-15 बालक वर्ग में संताल प्रमंडल ने पलामू प्रमंडल के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 12-0 की शानदार जीत दर्ज की. यह दिन की सबसे बड़ी जीत रही. खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने दर्शकों और टीम प्रबंधन का उत्साह बढ़ाया.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के धीरसेन सोरेंग ने कहा कि सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है. प्रतियोगिता में सभी टीमों ने खेल भावना और अनुशासन का परिचय दिया है. अब नॉकआउट मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा और अधिक रोमांचक होगी.

Subroto Mukherjee Football Tournament knockout matches in Ranchi
रांची में फुटबॉल मैच (ETV Bharat)

प्रतियोगिता के चौथे दिन लीग चरण में अपने-अपने समूहों में सफल रहने वाली प्रमंडलीय विजेता टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबलों की शुरुआत होगी. इन मैचों के विजेता विभिन्न वर्गों के सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे. प्रतियोगिता का भव्य समापन और फाइनल मुकाबले 21 जुलाई को होंगे, जहां विभिन्न वर्गों में राज्य के नए चैंपियनों का फैसला किया जाएगा.

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संथाल ने पलामू प्रमंडल को हराया
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