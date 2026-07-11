मटकुरिया गोलीकांड के सजायाफ्ता पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक के बचाव में उतरे सुबोधकांत सहाय, हेमंत सरकार से कर दी ये मांग
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने धनबाद के मटकुरिया गोलीकांड में अदालत का फैसला आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है.
Published : July 11, 2026 at 8:43 PM IST
रांचीः धनबाद के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत 30 आरोपियों को सजा सुनाई है. अदालत का फैसला आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कोर्ट द्वारा करीब 15 साल बाद फैसला सुनाया गया है. यह घटना उस समय की है जब अर्जुन मुंडा के शासनकाल में धनबाद, रांची, बोकारो के कोल्डफिल्ड एरिया को उजाड़ने का काम किया जा रहा था उसी में मटकुरिया गोलीकांड धनबाद में हुआ था.
पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि इस मामले में मेरे दो-तीन सवाल हैं. पहला यह है कि डीजीपी ने माना था कि पुलिस ने वहां गोली चलाई थी और उससे जो घटना हुआ वह हुआ. नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी जांच की थी और वह रिपोर्ट ना ही कोर्ट ने मांगी और ना ही सरकारी वकील ने रिपोर्ट दी. उन्होंने कहा कि वह रिपोर्ट काफी वृहत थी. हमारी मांग है कि राज्य सरकार उस रिपोर्ट को ऊपरी कोर्ट में रखें, क्योंकि डीजीपी के उस समय की रिपोर्ट और नितिन मदन कुलकर्णी की वह जांच रिपोर्ट इस घटना की सच्चाई को सामने लाने का काम करेगी, ताकि मन्नान मल्लिक सहित सभी आरोपी निर्दोष साबित हो सकें.
27 अप्रैल 2011 को हुआ था मटकुरिया गोलीकांड
धनबाद के मटकुरिया की घटना 27 अप्रैल 2011 की है. धनबाद में बीसीसीएल (BCCL) के क्वार्टरों को खाली कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मटकुरिया पहुंची थी. उस दौरान इसका विरोध कर रहे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी.इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.
करीब 15 वर्ष बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत 30 आरोपियों को दंगा करने, सरकारी काम में बाधा डालने और आगजनी का दोषी मानते हुए सभी दोषियों को अधिकतम 3 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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