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'14 जुलाई तक भरें SIR फॉर्म, मतदाता सूची से न छूटे कोई नाम, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई' : डीसी डॉ. आनंद शर्मा

करनाल डीसी डॉ. आनंद शर्मा ( ETV Bharat )

करनालः मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान अंतिम चरण में पहुंच चुका है. करनाल के जिला उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया है कि "SIR फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है." उन्होंने सभी मतदाताओं से समय रहते अपने बीएलओ के पास फॉर्म जमा कराने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रह जाए. 14 जुलाई तक फॉर्म जमा कराने की अपील : लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने बताया कि "जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया लगातार जारी है. प्रत्येक पात्र मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास निर्धारित फॉर्म भरकर 14 जुलाई से पहले अवश्य जमा कराए. इससे सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित किया जा सकेगा." राजनीतिक दलों से भी मांगा सहयोग : उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के बीएलए-1 और बीएलए-2 से भी अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की. उन्होंने कहा कि "राजनीतिक दलों की भागीदारी से अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचना आसान होगा और कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा."