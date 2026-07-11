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'14 जुलाई तक भरें SIR फॉर्म, मतदाता सूची से न छूटे कोई नाम, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई' : डीसी डॉ. आनंद शर्मा

करनाल में SIR फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है. डीसी ने सभी लोगों से जल्द फार्म जमा करने का अनुरोध किया है.

SIR In Karnal
करनाल डीसी डॉ. आनंद शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 11, 2026 at 5:35 PM IST

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करनालः मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान अंतिम चरण में पहुंच चुका है. करनाल के जिला उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया है कि "SIR फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है." उन्होंने सभी मतदाताओं से समय रहते अपने बीएलओ के पास फॉर्म जमा कराने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रह जाए.

14 जुलाई तक फॉर्म जमा कराने की अपील : लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने बताया कि "जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया लगातार जारी है. प्रत्येक पात्र मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास निर्धारित फॉर्म भरकर 14 जुलाई से पहले अवश्य जमा कराए. इससे सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित किया जा सकेगा."

राजनीतिक दलों से भी मांगा सहयोग : उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के बीएलए-1 और बीएलए-2 से भी अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की. उन्होंने कहा कि "राजनीतिक दलों की भागीदारी से अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचना आसान होगा और कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा."

ऑनलाइन सुविधा और हेल्पलाइन भी उपलब्ध : डॉ. आनंद शर्मा ने बताया कि "मतदाता चाहें तो SIR फॉर्म ऑनलाइन भी स्वयं भर सकते हैं. यदि किसी को किसी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए तो निर्वाचन आयोग की 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है. यह हेल्पलाइन प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संचालित रहती है."

शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई : पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उपायुक्त ने कहा कि "यदि किसी मतदाता को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी आती है या शिकायत प्राप्त होती है, तो प्रशासन उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगा." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि "यदि कोई पात्र मतदाता किसी कारणवश अभी फॉर्म जमा नहीं कर पाता है, तो आगे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी मिलेगा, जिसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

बीएलओ पर दबाव नहीं, यह लोकतंत्र की जिम्मेदारी' : बीएलओ पर कार्यभार अधिक होने के सवाल पर उपायुक्त ने कहा कि "यह किसी व्यक्ति विशेष का निजी कार्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र और राष्ट्र सेवा से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है. प्रशासन की ओर से किसी पर अनावश्यक दबाव नहीं है और सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस अभियान को सफल बना रहे हैं."

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