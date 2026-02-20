ETV Bharat / state

‘सामाजिक समरसता महारैली’ का ऐलान; सुभासपा नेता डॉ. अरविंद राजभर बोले- प्रबुद्ध वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा

सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने की प्रेसवार्ता ( Photo credit: ETV Bharat )