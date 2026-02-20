‘सामाजिक समरसता महारैली’ का ऐलान; सुभासपा नेता डॉ. अरविंद राजभर बोले- प्रबुद्ध वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा

ETV Bharat / state

सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

February 20, 2026

आजमगढ़ : जिले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने 22 फरवरी 2026 को आजमगढ़ में “सामाजिक समरसता महारैली” आयोजित करने का ऐलान किया है. सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि अहरौला स्थित जनता इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली यह रैली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की अध्यक्षता में आयोजित होगी. उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह रैली आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का आगाज है.

उन्होंने कहा कि सुभासपा सामाजिक समरसता, सर्व समाज की भागीदारी और विकास के मुद्दों को केंद्र में रखकर प्रदेश की राजनीति में नई दिशा देने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता रहा है, लेकिन सुभासपा इस राजनीतिक धारणा को चुनौती देगी. उन्होंने दावा किया कि इस महारैली में 10 हजार से अधिक प्रबुद्ध वर्ग की भागीदारी होगी.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा रैली में सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे. इसे पूर्वांचल की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश बताया जा रहा है. उन्होंने बताया कि रैली में विभिन्न दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है.

विपक्ष पर साधा निशाना : उन्होंने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में होने की बात कही गई, लेकिन संसद में इस विषय पर ठोस चर्चा नहीं हुई. एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को उन्होंने निराधार बताया और कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है.


संगठन विस्तार और 2027 की तैयारी : उन्होंने बताया कि सुभासपा पूर्वांचल के 28 जिलों में संगठन विस्तार कर रही है और 2027 में एनडीए गठबंधन को अधिकतम सीटें दिलाने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी. प्रेसवार्ता के दौरान बड़ी संख्या में सुभासपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

