ETV Bharat / state

'पहला दावा अहीर, बाकी जाए भाड़ में', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना

अमेठी के सपा विधायक के घर पर हमला के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर किया ट्वीट.

subhashpa national president op rajbhar targeted sp chief akhilesh yadav.
ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 1:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेठी: समाजवादी पार्टी के अमेठी विधायक महराजी प्रजापति के आवास पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सुभासपा प्रमुख एवं यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने घटना को लेकर अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सपा में गैर यादव पिछड़ों और दलितों की औकात झंडा ढोने और दरी बिछाने तक ही सीमित है.

सुभासपा प्रमुख एवं यूपी के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अपने सोशल मीडिया के जरिए बड़ा हमला बोला है. उन्होंने अमेठी के सपा विधायक महराजी प्रजापति के घर पर हुए हमले का जिक्र करते हुए लिखा है कि अखिलेश यादव जी, अब तो साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी में गैर यादव पिछड़ों और दलितों की औकात सिर्फ झंडा-झोला ढोने, दरी बिछाने और वोट देने तक ही है. सम्मान, सुरक्षा और सत्ता में 'पहिला दावा अहिर'… बाकी जाएं भाड़ में.

कुछ तो शर्म कीजिए, आपकी ही पार्टी की प्रजापति समाज से आने वाली महिला विधायक को सपाई गुंडे मार रहे हैं, खुलेआम गाली दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. महिला विधायक का बेटा खुद कैमरे पर नाम लेकर कह रहा है कि जय यादव, बलराम यादव, शेर बहादुर यादव उनकी मां को मार-पीट रहे, धमका रहे है मगर अखिलेश यादव एकदम्मे चुप्पी साधे हुए हैं. इसके अलावा भी उन्होंने अखिलेश को लेकर कई बातें लिखी हैं. उन्होंने लिखा है कि इनके पीडीए का असली चेहरा यही है. अखिलेश के लिए पीडीए सिर्फ चुनावी पोस्टर का नारा है…असलियत में गैर यादव पिछड़ों और दलितों के हिस्से अपमान ही आता है, और अखिलेश का संरक्षण सिर्फ जाति देखकर ही मिलता है.

बता दें कि मंगलवार को अमेठी के सपा विधायक महराजी प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनके आवास विकास कालोनी स्थित आवास पर दर्जन भर से अधिक लोगों ने आकर मारपीट की थी. अनुराग प्रजापति ने पुलिस के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी मामले को संज्ञान लेकर कठोर कार्यवाई की मांग किया था. पुलिस ने बुधवार को नामजद आरोपियों में से पांच आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किया था।पूरे मामले को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: यूपी में मानसून के दो रास्ते कौन से, कब से शुरू होगी बारिश

ये भी पढ़ेंः देश में बिजली उत्पादन के मामले में 5वें नंबर पर UP; प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली उपभोक्ता

TAGGED:

OP RAJBHAR LATEST NEWS
AKHILESH YADAV
ओपी राजभर न्यूज
अखिलेश यादव
OP RAJBHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.