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सुभासपा का दावा, लोजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने थामा पार्टी का दामन

सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने अपनी ताकत बढ़ाने का दावा किया है. शनिवार को लोजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं के पार्टी छोड़कर सुभासपा की सदस्यता ग्रहण करने की बात कही है. लिस्ट जारी कर यह भी दावा किया है कि लोहिया वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी और प्रगतिशील जन मोर्चा समेत दूसरे संगठनों से जुड़े कई पदाधिकारी भी सुभासपा में शामिल हुए हैं.

सुभासपा की ओर से जारी लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ के 20 नंबर गौतम पल्ली स्थित मंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने सभी नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस दौरान उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन को मजबूत बनाने की बात कही. साथ ही पार्टी ने प्रेसनोट जारी कर भी इस बारे में आधिकारी घोषणा करते हुए जानकारी दी है.

सुभासपा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी में शामिल होने वाले प्रमुख चेहरों में प्रदीप शर्मा (लंकेश), मनीष उपाध्याय, आशुतोष श्रीवास्तव, आनंद त्रिपाठी, और त्रिभुवन नाथ पांडेय शामिल हैं. इसके अलावा कौशांबी के सुनील कुमार जायसवाल, रायबरेली के राधेलाल उर्फ जय सिंह, अनिल दुबे, सचेलाल पासी समेत कई पदाधिकारियों ने भी पार्टी की सदस्यता ली. जारी सूची में रायबरेली, प्रयागराज, बस्ती, कौशांबी, उन्नाव, सुल्तानपुर, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, बलिया, जौनपुर, भदोही और वाराणसी समेत कई जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं. इनमें लोजपा के पूर्व पदाधिकारियों के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग भी हैं. डॉ. अरविंद राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है. पार्टी का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को उसका अधिकार और सम्मान दिलाकर मुख्यधारा से जोड़ना है. कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के नेतृत्व और सामाजिक न्याय की विचारधारा से प्रभावित होकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता लगातार सुभासपा से जुड़ रहे हैं. नए सदस्यों ने भी पार्टी नेतृत्व में विश्वास जताते हुए संगठन को मजबूत करने और उसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया. इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह, राष्ट्रीय सचिव पंकज शर्मा, युवा मंच के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सचिन सिंह, राष्ट्रीय महासचिव आनंद सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ओझा समेत प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे. प्रवक्ताओं की लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)