सुभासपा का दावा, लोजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने थामा पार्टी का दामन
सुभासपा ने जारी की प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्टों की नई सूची, 24 नेताओं को मिली जिम्मेदारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:23 PM IST
लखनऊ: यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने अपनी ताकत बढ़ाने का दावा किया है. शनिवार को लोजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं के पार्टी छोड़कर सुभासपा की सदस्यता ग्रहण करने की बात कही है. लिस्ट जारी कर यह भी दावा किया है कि लोहिया वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी और प्रगतिशील जन मोर्चा समेत दूसरे संगठनों से जुड़े कई पदाधिकारी भी सुभासपा में शामिल हुए हैं.
लखनऊ के 20 नंबर गौतम पल्ली स्थित मंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने सभी नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस दौरान उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन को मजबूत बनाने की बात कही. साथ ही पार्टी ने प्रेसनोट जारी कर भी इस बारे में आधिकारी घोषणा करते हुए जानकारी दी है.
सुभासपा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी में शामिल होने वाले प्रमुख चेहरों में प्रदीप शर्मा (लंकेश), मनीष उपाध्याय, आशुतोष श्रीवास्तव, आनंद त्रिपाठी, और त्रिभुवन नाथ पांडेय शामिल हैं. इसके अलावा कौशांबी के सुनील कुमार जायसवाल, रायबरेली के राधेलाल उर्फ जय सिंह, अनिल दुबे, सचेलाल पासी समेत कई पदाधिकारियों ने भी पार्टी की सदस्यता ली.
जारी सूची में रायबरेली, प्रयागराज, बस्ती, कौशांबी, उन्नाव, सुल्तानपुर, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, बलिया, जौनपुर, भदोही और वाराणसी समेत कई जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं. इनमें लोजपा के पूर्व पदाधिकारियों के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग भी हैं.
डॉ. अरविंद राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है. पार्टी का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को उसका अधिकार और सम्मान दिलाकर मुख्यधारा से जोड़ना है.
कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के नेतृत्व और सामाजिक न्याय की विचारधारा से प्रभावित होकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता लगातार सुभासपा से जुड़ रहे हैं. नए सदस्यों ने भी पार्टी नेतृत्व में विश्वास जताते हुए संगठन को मजबूत करने और उसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया. इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह, राष्ट्रीय सचिव पंकज शर्मा, युवा मंच के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सचिन सिंह, राष्ट्रीय महासचिव आनंद सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ओझा समेत प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे.
सुभासपा ने जारी की प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्टों की नई सूची, 24 नेताओं को मिली जिम्मेदारी
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने संगठनात्मक विस्तार के तहत अपने अधिकृत प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्टों की नई सूची जारी की है. पार्टी ने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर 12 प्रवक्ताओं के साथ 12 मीडिया पैनलिस्टों को जिम्मेदारी सौंपी है. इस सूची में युवा मंच, महिला मंच और व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारियों को भी जगह दी गई है.
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जारी इस सूची में अरुण राजभर को राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता बनाया गया है. वहीं पीयूष मिश्रा को राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया कोऑर्डिनेटर और सुनील अर्कवंशी को राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया सहकोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है. इनके अलावा सुभाष चन्द्र यादव को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर युवा मंच से जितेन्द्र भारती और अनुराग ओझा को प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली है. संजय अग्रवाल को व्यापार प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुशीला राजभर को महिला मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है. प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश के लिए सुनील कुमार सिंह और अमरेश पाठक को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है. वहीं महाराष्ट्र में उमाशंकर राजभर और जम्मूकश्मीर में विवेक बाली को प्रदेश प्रवक्ता अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
मीडिया पैनलिस्टों में 12 नाम शामिल
पार्टी की ओर से जारी सूची में 12 मीडिया पैनलिस्टों को भी शामिल किया गया है. इनमें दयाराम भार्गव, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, अतीक खान, संदीप सिंह और संजय बंजारा शामिल हैं. युवा मंच से नाजीम अंसारी, जय प्रकाश सिंह और पूजानाथ को मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया है. महिला मंच से सुनीता राजभर, मनीषा सिंह और रशिका बिन्द को जिम्मेदारी मिली है. वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से निधि मंसूरी को मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया है. ये जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर की और से जारी की गई है. पार्टी की और से जारी पत्र में समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के ब्यूरो प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि टीवी चैनलों पर होने वाली राजनीतिक परिचर्चाओं में पार्टी का पक्ष रखने के लिए केवल अधिकृत सूची में शामिल प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्टों को ही आमंत्रित किया जाए. पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधियों को निर्धारित जिम्मेदारी और अनुशासन का पालन करना होगा. अनुशासनहीनता की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को सीएम योगी ने दिया शील्ड, लोकसेवा में उत्कृष्ट योगदान को मिली राष्ट्रीय पहचान