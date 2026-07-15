पीएम मोदी हरियाणा दौरा: 17 जुलाई को कुरुक्षेत्र को मिलेगी बड़ी सौगात, एलिवेटेड ट्रैक उद्घाटन से पहले सुभाष सुधा ने पढ़ी हनुमान चालीसा
प्रधानमंत्री मोदी के 17 जुलाई दौरे से पहले सुभाष सुधा ने एलिवेटेड ट्रैक पर हनुमान चालीसा पढ़कर उद्घाटन की खुशी जताई.
Published : July 15, 2026 at 12:37 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे को लेकर उत्साह का माहौल है. प्रधानमंत्री के हाथों शहर के बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड ट्रैक का उद्घाटन किया जाना है. उद्घाटन से पहले पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने एलिवेटेड ट्रैक पर हनुमान चालीसा का पाठ कर परियोजना की सफलता और शहरवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की. मंगलवार को आयोजित इस धार्मिक आयोजन में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए.
"जो कहा था, वह करके दिखाया": इस मौके पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि, "जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तभी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक बनाएगी. विपक्ष ने कहा कि सुधा हवा में बातें कर रहा है, लेकिन आज हमने जो कहा था, उसे करके दिखाया है. भाजपा सरकार में ही यह सपना साकार हो पाया है. लंबे समय से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को परेशानी होती थी, जिसे अब बड़ी राहत मिलेगी."
मिलेंगी दो बड़ी सौगातें: सुभाष सुधा ने आगे कहा कि, "एलिवेटेड ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन इसका विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से करेंगे. उसी दिन कुरुक्षेत्र के लोगों को दो बड़ी सौगातें मिलेंगी. पहली, एलिवेटेड ट्रैक जनता को समर्पित होगा और दूसरी, सिख म्यूजियम का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे. यह परियोजनाएं क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी."
हाइड्रोजन ट्रेन भी बनेगी आकर्षण: पूर्व मंत्री ने आग कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का भी शुभारंभ करेंगे, जो हरियाणा के लिए गर्व की बात है. उनके स्वागत और शहर की खुशहाली की कामना के लिए आज एलिवेटेड ट्रैक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. ये कुरुक्षेत्र और पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक अवसर है."
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