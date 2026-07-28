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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद सुभाष श्रीवास्तव को कोर्ट से बड़ी राहत, जून महीने की पेंशन निकालने की इजाजत

परिवार का भरण पोषण और चिकित्सा संबंधी खर्च का दिया था हवाला

गबन मामले के आरोपी निकाल सकेंगे पेंशन!
गबन मामले के आरोपी निकाल सकेंगे पेंशन! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 9:31 AM IST

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अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी सुभाष श्रीवास्तव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आरोपी को कोर्ट ने पेंशन की राशि निकालने की अनुमति दी है. कोर्ट से पेंशन की राशि निकालने की गुहार सुभाष श्रीवास्तव ने लगाई थी.

जेल में निरूद्ध आरोपी सुभाष श्रीवास्तव
जेल में निरूद्ध आरोपी सुभाष श्रीवास्तव (Photo Credit: ETV Bharat)

परिवार के लिए पेंशन जरूरी: आरोपी सुभाष श्रीवास्तव ने 18 जुलाई को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमे कहा था कि उनका पेंशन खाता केनरा बैंक की सिविल लाइन शाखा में है, उसे विवेचक क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी द्वारा फ्रीज करा दिया गया था. आरोपी ने अपनी अर्जी में कहा था कि उक्त खाते से उनके परिवार का भरण पोषण, चिकित्सा संबंधी अन्य व्यय होता है. उन्होंने खाता अनफ्रीज किए जाने की याचना की थी. उनका पेंशन खाता केनरा बैंक की सिविल लाइन शाखा में है, उसे विवेचक क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी द्वारा फ्रीज करा दिया गया था.

कोर्ट ने दी इजाजत: जून महीने की पेंशन खाते से निकलने की अनुमति प्रदान की गई है. यह आदेश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट से सोमवार को हुआ. आरोपी की ओर से पेंशन खाता और अन्य खाता का स्टेटमेंट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. उक्त खाते में आरोपी के दूसरे खाते से पेंशन खाते में धनराशि स्थानांतरित की जा रही है. इसके संबंध में संबंधित बैंक से पत्राचार किया जा रहा है. इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी का तर्क था कि अभियुक्त के बचत खाता में 16 अक्टूबर 2025 को 30 हजार कैश डिपॉजिट किए जाने का उल्लेख है. इसका कोई स्पष्टीकरण आरोपी के अधिवक्ता द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया.
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