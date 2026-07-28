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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद सुभाष श्रीवास्तव को कोर्ट से बड़ी राहत, जून महीने की पेंशन निकालने की इजाजत

गबन मामले के आरोपी निकाल सकेंगे पेंशन! ( Photo Credit: ETV Bharat )