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सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित, कैसे और कौन कर सकता है आवेदन?

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, जानें कौन और कैसे कर सकता है आवेदन.

Subhash Chandra Bose
Subhash Chandra Bose (IANS)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 10:30 AM IST

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करनाल: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. ये पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा भाव वाले को दिया जाता है. निस्वार्थ भाव से काम करने वालों को पहचानने के बाद उन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है.

सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए आवेदन: जिला उपयुक्त उत्तम कुमार ने बताया कि "इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है. इसके लिए लाभार्थी https://awards.gov.in/ पोर्टल पर जाकर 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं."

इन बातों का रखें ध्यान: जिला उपयुक्त ने बताया कि "इस पुरस्कार के लिए केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान ही पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ-साथ कॉरपोरेट संस्थाओं, संस्थान स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों, प्रतिक्रिया/वर्दीधारी बलों या किसी अन्य संस्थान के लिए पुरस्कार के लिए एक संस्था के रूप में आवेदन कर सकते हैं."

कौन कर सकता है आवेदन? इसके लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने देश में शमन, आपदा प्रबंधन जैसे रोकथाम, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/नवाचार या इस कार्य क्षेत्र में काम किया हो. आवेदन के साथ आपदा प्रबंधन में किए गए कार्यों का विवरण होना चाहिए. पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के पोर्टल पर उपलब्ध है. जानकारी लेकर इसके लिए लाभार्थी आवेदन कर सकता है और पुरस्कार हासिल कर सकता है.

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