DIWALI 2026: दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा का जानिए क्या है शुभ मुहूर्त, घर आएगी सुख-समृद्धि
दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना होती है. जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 5:38 PM IST
कुल्लू: देशभर में दिवाली का त्योहार 8 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा. वही दिवाली की तैयारियों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन ही माता लक्ष्मी का समुद्र से जन्म हुआ था और भगवान श्री राम इसी दिन 14 वर्षों के बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में लोगों अपने घरों में दिए जलाकर दीपावली मनाई थी. दिवाली के दिन लोगों मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं.
आचार्य दीप कुमार ने बताया, "8 नबंवर रविवार को अमावस्या तिथि सुबह 11:27 मिनट से लेकर बजे 9 नवंबर को रात 12:31 मिनट तक रहेगी. प्रदोष काल 8 नंबवर को होने के चलते रविवार को ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा. क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है".
लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त
उन्होंने बताया कि दिवाली की शाम को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 5: 54 मिनट से लेकर शाम 7:50 मिनट तक रहेगा. वही, दिवाली की संध्या प्रदोष काल शाम 5:31 मिनट से लेकर शाम 8:09 मिनट तक रहेगा. वही, वृषभ काल भी शाम 5:54 से लेकर शाम 7:50 बजे तक रहेगा. उसके बाद निशिता काल रात 11:39 से लेकर रात 12:31 तक रहेगा.
निशिता काल में पूजा का मुहूर्त
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि दिवाली की रात निशिता काल में पूजा का मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 मिनट तक रहेगा. जिसकी कुल समय अवधि 53 मिनट तक रहेगी. इसके अलावा लक्ष्मी पूजा में शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:27 से 12:05 मिनट तक उसके बाद अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:26 से 2:48 मिनट तक रहेगा. वही, शाम के समय शुभ मुहूर्त 5:31 से रात 10:27 मिनट तक रहेगा और उसके बाद रात्रि का मुहूर्त 1:43 से 3:22 तक रहेगा. उसके बाद अगले दिन का उषाकाल मुहूर्त सुबह 5:00 से 6:39 मिनट तक रहेगा.
दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन का विशेष विधान
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि सनातन धर्म में दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन का विशेष विधान होता है. दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए कार्तिक अमावस्या तिथि में प्रदोष काल में करने का विधान होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे. प्रभु राम के वापस आने की खुशी में अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था.
माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा
दिवाली की रात धन, सुख-समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है. ऐसी मान्यता है कि दिवाली पर अमावस्या तिथि और प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में उनका वास होता है और सुख-समृद्धि, धन-वैभव और खुशहाली आती है.
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