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DIWALI 2026: दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा का जानिए क्या है शुभ मुहूर्त, घर आएगी सुख-समृद्धि

दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा ( ETV Bharat )

कुल्लू: देशभर में दिवाली का त्योहार 8 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा. वही दिवाली की तैयारियों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन ही माता लक्ष्मी का समुद्र से जन्म हुआ था और भगवान श्री राम इसी दिन 14 वर्षों के बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में लोगों अपने घरों में दिए जलाकर दीपावली मनाई थी. दिवाली के दिन लोगों मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं.

आचार्य दीप कुमार ने बताया, "8 नबंवर रविवार को अमावस्या तिथि सुबह 11:27 मिनट से लेकर बजे 9 नवंबर को रात 12:31 मिनट तक रहेगी. प्रदोष काल 8 नंबवर को होने के चलते रविवार को ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा. क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है".