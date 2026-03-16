ब्लड ग्रुप A के दुर्लभ सब ग्रुप की AIIMS गोरखपुर में हुई पहचान
गोरखपुर एम्स के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने एक गर्भवती महिला में दुर्लभ A3 सबग्रुप की सफलतापूर्वक पहचान की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 11:10 AM IST
गोरखपुर: गोरखपुर एम्स के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने एक 8 माह की गर्भवती महिला में अत्यंत दुर्लभ A3 सबग्रुप (A रक्त समूह का उपसमूह) की सफलतापूर्वक पहचान की है.
मरीज के रक्त समूह में विसंगति (blood grouping discrepancy) के मूल्यांकन के लिए विभाग में भेजा गया था. इस बात की जानकारी देते हुए एम्स की मीडिया प्रभारी डॉ आराधना सिंह ने बताया है कि यह उपलब्धि संस्थान की उन्नत इम्यूनोहेमेटोलॉजी क्षमताओं और पूर्वांचल के लोगों को सुरक्षित और सटीक रक्त सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
इस संबंध में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के फैकल्टी इंचार्ज डॉ. सौरभ मूर्ति ने बताया कि A सबग्रुप में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर A एंटीजन की मौजूदगी सामान्य A रक्त समूह की तुलना में कम होती है. इस कारण कई बार सामान्य रक्त समूह परीक्षण में विसंगति दिखाई देती है. और सही रक्त समूह की पहचान के लिए विस्तृत सेरोलॉजिकल परीक्षण आवश्यक हो जाता है.
उन्होंने आगे बताया कि A3 सबग्रुप अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, और भारत में कुछ क्षेत्रीय अध्ययनों के अनुसार इसकी मौजूदगी लगभग 33,000 व्यक्तियों में एक में पाई जाती है.
इस मरीज में एंटी-A1 एंटीबॉडी भी पाई गई, जो 4°C पर रिएक्टिव थी. यह तथ्य रक्त समूह की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. एंटी-A1 की उपस्थिति के कारण ऐसे मामलों में A समूह के PRBCs देना उचित नहीं माना जाता, बल्कि सुरक्षित रक्त समूह के लिए O समूह के PRBCs की सलाह दी जाती है.
इस दुर्लभ रक्त समूह की पहचान में इम्यूनोहेमेटोलॉजिकल परीक्षण विभाग के डॉ. मोनिशा, सीनियर रेजिडेंट, डॉ. निरंजन, सीनियर रेजिडेंट, डॉ. पर्षा, जूनियर रेजिडेंट शामिल रही हैं.
इन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों पूर्व विभाग ने एक अन्य मरीज में अत्यंत दुर्लभ बॉम्बे (Oh) रक्त समूह की भी पहचान की थी, जो विश्व के सबसे दुर्लभ रक्त समूहों में से एक माना जाता है. कम समय में दो दुर्लभ रक्त समूहों की पहचान ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन प्रयोगशाला की बढ़ती विशेषज्ञता और उन्नत निदान क्षमता को दर्शाती है.
एम्स गोरखपुर की इम्यूनोहेमेटोलॉजी प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ एंटीसीरा और उन्नत अभिकर्मक (reagents) उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, एंटीबॉडी पहचान, एल्यूशन, एड्सॉर्प्शन और रक्त समूह संबंधी जटिल विसंगतियों की जांच जैसी उन्नत प्रक्रियाएं की जाती हैं.
ये सुविधाएं विशेष रूप से दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों में सटीक रक्त समूह निर्धारण और सुरक्षित रक्त सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.
इस उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए डाॅ विभा दत्ता कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ, एम्स गोरखपुर ने कहा कि
“ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के प्रयास सराहनीय हैं. एम्स गोरखपुर पूर्वांचल के लोगों को अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक और ट्रांसफ्यूजन सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
इस प्रकार के दुर्लभ रक्त समूहों की पहचान संस्थान की उत्कृष्टता, सुरक्षा और रोगी-केंद्रित देखभाल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.”