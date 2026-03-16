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ब्लड ग्रुप A के दुर्लभ सब ग्रुप की AIIMS गोरखपुर में हुई पहचान

गोरखपुर एम्स में महिला में दुर्लभ A3 सबग्रुप की पहचान. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर एम्स के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने एक 8 माह की गर्भवती महिला में अत्यंत दुर्लभ A3 सबग्रुप (A रक्त समूह का उपसमूह) की सफलतापूर्वक पहचान की है. मरीज के रक्त समूह में विसंगति (blood grouping discrepancy) के मूल्यांकन के लिए विभाग में भेजा गया था. इस बात की जानकारी देते हुए एम्स की मीडिया प्रभारी डॉ आराधना सिंह ने बताया है कि यह उपलब्धि संस्थान की उन्नत इम्यूनोहेमेटोलॉजी क्षमताओं और पूर्वांचल के लोगों को सुरक्षित और सटीक रक्त सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. गोरखपुर एम्स में गर्भवती महिला में दुर्लभ A3 सबग्रुप की पहचान हुई. (ETV Bharat) इस संबंध में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के फैकल्टी इंचार्ज डॉ. सौरभ मूर्ति ने बताया कि A सबग्रुप में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर A एंटीजन की मौजूदगी सामान्य A रक्त समूह की तुलना में कम होती है. इस कारण कई बार सामान्य रक्त समूह परीक्षण में विसंगति दिखाई देती है. और सही रक्त समूह की पहचान के लिए विस्तृत सेरोलॉजिकल परीक्षण आवश्यक हो जाता है. उन्होंने आगे बताया कि A3 सबग्रुप अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, और भारत में कुछ क्षेत्रीय अध्ययनों के अनुसार इसकी मौजूदगी लगभग 33,000 व्यक्तियों में एक में पाई जाती है. इस मरीज में एंटी-A1 एंटीबॉडी भी पाई गई, जो 4°C पर रिएक्टिव थी. यह तथ्य रक्त समूह की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. एंटी-A1 की उपस्थिति के कारण ऐसे मामलों में A समूह के PRBCs देना उचित नहीं माना जाता, बल्कि सुरक्षित रक्त समूह के लिए O समूह के PRBCs की सलाह दी जाती है.